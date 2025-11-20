Obavijesti

Tech

Komentari 0
BITKA ZA PRESTIŽAN NASLOV

Evo tko je osvojio bitku naslov najboljeg hibridnog super sedana: BMW M5 ili Panamera

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Evo tko je osvojio bitku naslov najboljeg hibridnog super sedana: BMW M5 ili Panamera
Foto: BMW

Američki magazin Road & Track usporedio je nove plug in hibridne verzije BMW M5 i Porsche Panamere Turbo S E-Hybrid. Obje limuzine nude više od 700 KS i brutalna ubrzanja, evo tko je na kraju odnio pobjedu.

Road & Track je na zavojitoj cesti Triple Nickel u Ohiju sučelio dvije teške kategorije među sportskim limuzinama. S jedne strane je novi BMW M5 sa 717 KS iz V8 plug in hibridnog sklopa, s druge Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid sa čak 771 KS. Oboje teže više od 2,3 tone, pucaju od tehnologije i luksuza, ali cilj testa bio je jednostavan: koji je zabavniji za vožnju.

Panamera se odmah nametnula kao udobniji i sofisticiraniji auto. Njezin aktivni ovjes Active Ride praktički briše naginjanje karoserije u zavojima i neravnine na cesti, pa se vozač i putnici voze kao na magičnom tepihu. Ubrzanje od 0 do 100 km/h za oko 2,5 sekunde zvuči suludo za ovakvu limuzinu, a kabina izgleda i djeluje skuplje, što i jest - testirani primjerak bio je više od 100 tisuća dolara skuplji od BMW-a. Minus je što je vozački dojam vrlo filtriran, gotovo “previše savršen”, pa automobil šalje manje informacija vozaču.

AUTO TESTIRANJE Novo NCAP testiranje : Evo tko je briljirao a tko je podbacio
Novo NCAP testiranje : Evo tko je briljirao a tko je podbacio

BMW M5 u usporedbi djeluje grublje i življe. Na lošijim cestama više poskakuje i jasno osjetiš masu, ali čim dođe na brzu zavojitu dionicu, potpuno se probudi. Ovjes dopušta malo ljuljanja, nos rado “zagrize” u zavoj, a pogon na sve kotače s podešavanjem prema stražnjoj osovini i mogućim RWD modom daje osjećaj igre i kontrole. V8 u M5 glasniji je i karakterniji, pa test vozač priznaje da je stalno tražio crveno područje okretomjera samo da još jednom čuje kako motor “pjeva”.

TRICKS AND TIPS Magle vam se stakla? Riješite to u par sekundi i vozite u miru
Magle vam se stakla? Riješite to u par sekundi i vozite u miru

U završnici testa Road & Track proglašava M5 pobjednikom. Panamera je tiša, udobnija i ekskluzivnija, ali BMW nudi više vozačkog gušta i to po osjetno nižoj cijeni. Magazin zaključuje da je Panamera možda logičan izbor za one koji žele maksimalan mir i luksuz, no kada je riječ o čistom užitku u vožnji, prvo bi ipak uzeli ključeve BMW M5.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Međuzvjezdanog putnika ulovili i s Marsa: NASA objavila nove fotografije kometa 3I Atlasa
TAJANSTVENI KOMET

Međuzvjezdanog putnika ulovili i s Marsa: NASA objavila nove fotografije kometa 3I Atlasa

Snimke su rezultat koordiniranog napora cijele flote NASA-inih misija. Od moćnih svemirskih teleskopa Hubble i James Webb, do letjelica u orbiti oko Marsa poput MRO i MAVEN-a, pa čak i rovera Perseverance
Magle vam se stakla? Riješite to u par sekundi i vozite u miru
TRICKS AND TIPS

Magle vam se stakla? Riješite to u par sekundi i vozite u miru

Zamagljena stakla najčešća su zimi i po kiši, ali rješenje je brzo: uključite klimu, pojačajte ventilaciju na stakla i ugasite recirkulaciju. Donosimo kratki vodič kako ih trenutno očistiti i što učiniti da se magla više ne vraća.
Novo NCAP testiranje : Evo tko je briljirao a tko je podbacio
AUTO TESTIRANJE

Novo NCAP testiranje : Evo tko je briljirao a tko je podbacio

Euro NCAP je 19. studenoga objavio najveći ovogodišnji val rezultata: testirali su 23 nova modela i dodijelili čak 18 ocjena s pet zvjezdica. Uz ukupnu zvjezdicu, presudne su i postotne ocjene po kategorijama: zaštita odraslih, djece, pješaka i biciklista te sustavi pomoći vozaču. Najviše su se istaknuli Leapmotor B10, Mercedes CLE Coupé i Hongqi EHS7 s 93 posto za zaštitu odraslih, dok su Volvo EX90 i Tesla Model Y briljirali u više kategorija. Euro NCAP najavljuje nova, stroža pravila od 2026., a ovi rezultati su dobra orijentacija za kupce u 2025. godini.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025