Evo tko je osvojio bitku naslov najboljeg hibridnog super sedana: BMW M5 ili Panamera

Road & Track je na zavojitoj cesti Triple Nickel u Ohiju sučelio dvije teške kategorije među sportskim limuzinama. S jedne strane je novi BMW M5 sa 717 KS iz V8 plug in hibridnog sklopa, s druge Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid sa čak 771 KS. Oboje teže više od 2,3 tone, pucaju od tehnologije i luksuza, ali cilj testa bio je jednostavan: koji je zabavniji za vožnju.

Panamera se odmah nametnula kao udobniji i sofisticiraniji auto. Njezin aktivni ovjes Active Ride praktički briše naginjanje karoserije u zavojima i neravnine na cesti, pa se vozač i putnici voze kao na magičnom tepihu. Ubrzanje od 0 do 100 km/h za oko 2,5 sekunde zvuči suludo za ovakvu limuzinu, a kabina izgleda i djeluje skuplje, što i jest - testirani primjerak bio je više od 100 tisuća dolara skuplji od BMW-a. Minus je što je vozački dojam vrlo filtriran, gotovo “previše savršen”, pa automobil šalje manje informacija vozaču.

BMW M5 u usporedbi djeluje grublje i življe. Na lošijim cestama više poskakuje i jasno osjetiš masu, ali čim dođe na brzu zavojitu dionicu, potpuno se probudi. Ovjes dopušta malo ljuljanja, nos rado “zagrize” u zavoj, a pogon na sve kotače s podešavanjem prema stražnjoj osovini i mogućim RWD modom daje osjećaj igre i kontrole. V8 u M5 glasniji je i karakterniji, pa test vozač priznaje da je stalno tražio crveno područje okretomjera samo da još jednom čuje kako motor “pjeva”.

U završnici testa Road & Track proglašava M5 pobjednikom. Panamera je tiša, udobnija i ekskluzivnija, ali BMW nudi više vozačkog gušta i to po osjetno nižoj cijeni. Magazin zaključuje da je Panamera možda logičan izbor za one koji žele maksimalan mir i luksuz, no kada je riječ o čistom užitku u vožnji, prvo bi ipak uzeli ključeve BMW M5.