Globalna nestašica memorija podići će i cijenu za Galaxy S26?

Samsung se priprema za predstavljanje svoje nove perjanice, serije Galaxy S26, koje se očekuje krajem veljače, a s približavanjem datuma lansiranja sve je više govora o onome što najviše zanima kupce - cijeni. Nakon tjedana medijskih napisa iz Južne Koreje, i sami direktori Samsunga priznali su da je poskupljenje realna mogućnost. Iako je to loša vijest za potrošače, čini se da bi veća žrtva mogle biti iznimno agresivne i popularne promotivne akcije, posebice one vezane za najjači model, Galaxy S26 Ultra.

Globalna nestašica diže cijene komponenti

U središtu potencijalnog poskupljenja nalazi se globalna nestašica memorijskih čipova. Eksplozija potražnje za umjetnom inteligencijom preusmjerila je goleme količine RAM-a i flash memorije prema podatkovnim centrima, ostavljajući manje dostupnih resursa za potrošačku elektroniku. To izravno utječe na troškove proizvodnje pametnih telefona. Suočen s tim pritiskom, suizvršni direktor Samsung Electronicsa, TM Roh, izjavio je kako "nijedna tvrtka nije imuna" na posljedice, dodavši kako je određeni rast cijena praktički neizbježan.

Njegove riječi predstavljaju jedan od najjasnijih signala da bi kupci trebali biti spremni na više cijene kada se serija Galaxy S26 pojavi na tržištu početkom ožujka. Samsung, koji je istovremeno i najveći svjetski proizvođač memorijskih čipova, očito više ne može u potpunosti apsorbirati rastuće troškove unutar vlastitog lanca opskrbe.

Kraj velikodušnih ponuda na koje smo navikli?

Ipak, ono što bi kupce moglo zaboljeti više od same početne cijene jest potencijalni kraj Samsungove strategije velikodušnih popusta i promotivnih paketa. Korejski mediji, poput ET Newsa, navode da tvrtka ozbiljno razmatra ukidanje svoje prepoznatljive ponude "dvostruko više memorije", koja je kupcima u pretprodaji omogućavala nabavu modela s većim kapacitetom pohrane po cijeni osnovnog modela.

Ova promjena mogla bi značiti da će ponude poput onih za Crni petak, kada se Galaxy S25 Ultra s 512 GB memorije mogao kupiti za manje od 900 eura, postati stvar prošlosti. S obzirom na pritisak na profitne marže, održavanje takve razine popusta postaje financijski neodrživo. Samsung bi se mogao okrenuti drugačijim poticajima, poput besplatnih softverskih pretplata, ali takve ponude rijetko imaju jednak učinak na odluku o kupnji kao izravan popust od nekoliko stotina eura.

Što to znači za cijenu u Europi?

Prema nekim izvješćima, Samsung razmatra povećanje cijene u rasponu od 30 do 60 dolara po modelu. No, strategija bi se mogla razlikovati od tržišta do tržišta. Postoje naznake da bi u Sjedinjenim Američkim Državama, zbog žestoke konkurencije s Appleom, cijene mogle ostati nepromijenjene, s početnom cijenom za S26 Ultra od 1.299 dolara.

Za europske kupce situacija je manje jasna, no ako dođe do poskupljenja, Galaxy S26 Ultra mogao bi se opasno približiti granici od 1.400 eura za osnovni model. Konačnu odluku vidjet ćemo uskoro, budući da se Unpacked događaj očekuje 25. veljače, a početak prodaje u prvim tjednima ožujka.