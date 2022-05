IBM iX otvara ured u Osijeku: Žele zaposliti 120 ljudi i ovdje zadržati mlade informatičare

Digitalna agencija IBM iX Hrvatska u posljednjih pet godina bilježi rast broja zaposlenih od 750 posto, a nakon ureda u Varaždinu i Zagrebu, u utorak su u Osijeku najavili kako otvaraju i svoj treći ured. Očekuje se kako će osječki ured otvoriti u listopadu, ili studenome, a plan kompanije je do kraja godine ovdje zaposliti 20-ak ljudi, dok je cilj kroz dvije do tri godine imati 100 do 120 zaposlenih u ovom uredu.

- Više je razloga zbog čega dolazimo u grad na Dravi. Ali, svakako bih istaknuo to što u Osijeku postoje etablirani tehnički fakulteti koji iz godine u godinu stvaraju visokoobrazovane stručnjake. Profesionalce kakvi nama trebaju. Uz to, Osijek je izgradio jaku IT zajednicu i postao regionalni centar, što nam je jako važno, čestitamo svima koji su tome pridonijeli. Vjerujemo da su ljudi iz Osijeka i Baranje sjajan izbor za našu kompaniju - rekao je voditelj Adobe digitalnih platformi u IBM-u iX Hrvatska Daniel Strmečki.

David Stöger, CTO IBM-a iX Dach, rekao je pak kako žele biti najbolja digitalna agencija u Hrvatskoj koja će svjetskim klijentima pomagati da ostvare ciljeve. Naime, IBM iX je IBM-ova digitalna agencija osnovana 2014. godine, a danas ima 17.000 stručnjaka u više od 50 studija diljem svijeta, među kojima su stratezi, konzultanti, dizajneri, programeri... Među tvrtkama za koje su razvijali razna digitalna rješenja su tako Hyundai, Volkswagen, Lufthansa, Porsche...

Nakon što je A1 Hrvatska nedavno u Osijeku otvorio pozivni centar i zaposlio 70-ak ljudi, novo zapošljavanje pozdravio je i gradonačelnik Ivan Radić.

- Izuzetno mi je drago što ste prepoznali Osijek kao grad pozitivnih gospodarskih kretanja. Trenutačno bilježimo najveću zaposlenost u zadnjih 10 godina. Želimo biti partneri svakoj tvrtki, neovisno o veličini, zbog čega smo u proračunu osigurali 4,5 milijuna kuna za male i srednje poduzetnike. Dolazak IBM-a iX govori u prilog tome u kojem smjeru želimo razvijati Grad Osijek - rekao je Radić.

- Više nego spremni dočekali smo pandemiju koronavirusa i cijelo vrijeme poslujemo na remote načinu rada. Tako i uspješno funkcioniramo s kolegama iz Osijeka koji su već započeli svoju karijeru kod nas - rekao je izvršni direktor za digitalne platforme u IBM-u iX Hrvatska, Moreno Grgurić i osvrnuo se na kulturu "fejlanja" koja je za njih specifična.

- Nama u IBM-u iX poanta je da se nitko ne osjeća loše kad napravi pogrešku. Zato je naš proces onboardinga specifičan - radiš na simulacijama dok se ne osjećaš samouvjereno da počneš raditi na projektima za klijenta. A na greškama se uči - istaknuo je.

Na predstavljanju dolaska IBM-a iX Hrvatska u Osijek, osim gradonačelnika Ivana Radića, bili su i zamjenik župana Osječko-baranjske županije Josip Miletić koji je pozdravio dolazak IBM iX-a te najavio partnersku suradnju, a podršku su dali dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Tomislav Matić, te predstavnici osječkog Sveučilišta, Filozofskog fakulteta u Osijeku i predstavnici IT zajednice čime su pokazali značaj dolaska ove uspješne digitalne agencije u Osijek.