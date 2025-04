Isprobali smo Xiaomi Watch S4 sat: Elegantan i pristupačan

Xiaomi je prije mjesec dana na sajmu mobilnih tehnologija u Barceloni iskrcao svoje najjače adute i predstavio cijeli niz atraktivnih gadgeta. I dok su u centru pažnje tada bili najnoviji telefoni s Leica potpisom, nama je na test nedavno stigao i Watch S4, njihov najnoviji sat kojim se žele potući sa sve žešćom konkurencijom na tržištu pametnih satova.

Watch S4 su predstavili kao sat koji spaja prilagodljivi dizajn, niz alata za praćenje aktivnosti i izdržljivu bateriju u uređaju koji je u isto vrijeme i pristupačan cijenom. Sve alate koje su mu dali u ruke vješto koristi, dobio je Hyper OS 2 te nove mogućnosti, a sve to skupa čini ga iznimno privlačnim za one koji traže novi sat.

Dizajn i ekran

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Već na prvi pogled jasno je da je Xiaomi htio da Watch S4 djeluje kao luksuzni mehanički sat. Okvir su mu izradili od legure aluminija. Tu je i rotirajuća krunica za jednostavno kretanje kroz kartice s glavnim informacijama. Testni je sat bio u crnoj varijanti, a S4 se nudi u cijelom nizu kombinacija remena i okvira. Sat u srebrnoj varijanti ima i odličnu završnu obradu pa djeluje kao da se radi o čeliku.

A u dizajnu okvira dolazimo do još jedne posebnosti sata. Ako vam se trenutni okvir (bezel) ne sviđa, jednostavno ga možete izmijeniti, baš kao i remen, i dati satu dodatni štih. Okvir samo trebate zarotirati ulijevo da se oslobodi i postaviti drugi. Xiaomi nudi niz različitih setova 22 mm remena i okvira u dodatnoj opremi, što personalizaciju i prilagodbu raznim prigodama čini puno lakšom i svestranijom. No, to je i dodatni trošak.

Srce ovog sata je 1,43-inčni AMOLED zaslon rezolucije 466x466 piksela, koji nudi izuzetnu svjetlinu do 1500 nita, odnosno 2200 nita vršne svjetline. Čitljivost je odlična čak i pod jakim suncem, što će cijeniti sportaši koji su često u prirodi. Ekran ima osvježenje od 60 Hz i djeluje jako brzo i responzivno.

Donja strana sata s keramikom smjestila je senzore, ali i konektore za punjač pa morate sat uvijek zarotirati da pravilno sjedne na te pinove. Bilo bi uistinu danas puno bolje da se proizvođači barem unutar vlastite kuće odluče za jedan standard kako bi punjači bili kompatiblni s više modela, kad već to nije na razini svih satova.

Osim kotačića za kretanje kroz izbornik, tu je i dodatna tipka za odlazak do brzih postavki, a ispod njih nalazi se i zvučnik.

Ovo je sat s kućištem debljine 12 mm i sa masom od 44 grama te promjerom od 47 mm djeluje konkretno, no nije neudoban ni kad ga nosite cijeli dan, a nisam imao problema sa satom ni kod spavanja, odnosno nije mi smetao bez obzira na položaj spavanja.

Softver i performanse

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Xiaomi je u Watch S4 odlučio ugraditi vlastiti Xiaomi HyperOS 2.0, što donosi bolju integraciju s ostatkom Xiaomi ekosustava i u suradnji s Xiaomi uređajem koristi maksimum mogućnosti. Jednostavno se povezuje s vašim Android ili iOS telefonom kroz Mi Fitness aplikaciju. Sama Mi Fitness aplikacija ima niz korisnih widgeta kako bi brzo i lako vidjeli vama ključne podatke sa sata.

Softver je lagan i responzivan, iako je broj dostupnih aplikacija ograničen u usporedbi s Google/Apple sustavima. Unatoč tome, sve najvažnije funkcije su tu: obavijesti, pozivi (zahvaljujući ugrađenom mikrofonu i zvučniku), vremenska prognoza, alarmi, štoperica, praćenje vaših fizičkih parametara i aktivnosti. Pozivi su u suradnji sa telefonom preko Bluetootha (nema eSIM vezu), a jako je korisno i upravljanje kamerom preko telefona kroz instaliranu aplikaciju. To će vam olakšati snimanje ili fotografiranje grupnih fotografija, a tu je i upravljanje glazbom u vašem streaming servisu te Xiaomi Pay aplikacija

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Praćenje zdravlja i fitnessa

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Watch S4 podržava više od 150 sportskih načina rada, automatski prepoznaje neke aktivnosti poput hodanja i trčanja, a tu su i standardne značajke:

24/7 mjerenje otkucaja srca

SpO2 (kisik u krvi)

Nadzor stresa

Praćenje sna s fazama REM spavanja

Ženski zdravstveni ciklus



Rezultati praćenja aktivnosti i pulsa i zasićenosti kisikom su prilično točni, odnosno u skladu i sa ostalim satovima. Kod praćenja sna imate standardne parametre na kojima vam pokazuje kako ste spavali i tako vam daje bodove. Nakon sedam noći u nizu sat će vam pokazati i koja je vaša ‘životinja sna’ (sleep animal), odnosno daje vam nešto dublju analizu. I Xiaomi bilježi vaš dan kroz prstene aktivnosti s naglaskom na kalorije, kretanje i korake i shodno tome vas nagrađuje.

Baterija

Watch S4 dolazi s baterijom kapaciteta 486 mAh i Xiaomi navodi kako sat može imati do 15 dana autonomije, no to će uvelike ovisiti o načinu korištenja i količine opcija. No izvedivo je i to bez ikakvih teškoća. U slučaju intenzivnijeg korištenja (GPS, Always-On Display, notifikacije), baterija mi je često trajala oko tjedan dana.

Punjenje se odvija putem magnetskog docka i traje oko sat vremena. Kao što sam spomenuo, sat morate postaviti u pravilan položaj da bi se povezao s punjačem i ta sitnica zna iritirati.