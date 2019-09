Još iznenađenja: Cyberpunk 2077 će dobiti i multiplayer

Cyberpunk 2077 neće samo biti jedan od najambicioznijih single-player RPG-ova ikada napravljenih već će s vremenom svoju formulu prevesti i u iskustvo za više igrača.

Poljski studio CD Projekt Red već neko vrijeme nagovještava tako nešto, no sada je i službeno potvrdio kako multiplayer neće biti dio prvotne verzije igre čiji se izlazak planira za travanj sljedeće godine.

