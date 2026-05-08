Kako odabrati pravi upravitelj lozinki: Ovo je pet ključnih savjeta stručnjaka za sigurnost

Ako nikada prije niste koristili upravitelj lozinki, pokušaj odabira onog pravog može se činiti kao izuzetno zastrašujući zadatak. Postoji toliko mnogo funkcija koje treba uzeti u obzir i može biti vrlo teško odlučiti koje su vam od njih najvažnije. Zato smo sastavili ovaj vodič s pet najvažnijih savjeta na koje trebate obratiti pažnju pri odabiru upravitelja lozinki, alata koji je postao ključan za zaštitu osobnih podataka u digitalnom dobu.

Enkripcija kao temelj sigurnosti

Vrsta enkripcije koju upravitelj lozinki koristi jedan je od najvažnijih faktora. Aplikacija može imati sve moguće napredne funkcije, ali past će na prvom testu ako ne koristi snažan enkripcijski algoritam. U svijetu u kojem, prema izvješćima, više od 80 posto hakiranja izravno proizlazi iz slabih ili ukradenih lozinki, snaga enkripcije koja štiti vaš digitalni "trezor" nije stvar pregovora.

Većina modernih upravitelja lozinki koristi enkripcijski algoritam AES-256, koji se smatra industrijskim standardom. AES-256 je savršen za zaštitu od većine prijetnji s kojima se danas suočavamo, a smatra se sigurnim čak i protiv metoda kvantnog dekriptiranja koje, u ovom trenutku, još nisu tehnološki izvedive. Ipak, neke metode enkripcije idu i korak dalje. Algoritam xChaCha20, primjerice, nudi bolje performanse u odnosu na AES-256, osobito na mobilnim uređajima gdje su brzina i učinkovitost ključni.

Pouzdanost automatskog popunjavanja

Jedna je stvar moći sigurno pohraniti sve svoje lozinke, ali sasvim druga je moći ih bez muke unijeti na web stranicu ili u aplikaciju. Pouzdana značajka automatskog popunjavanja (autofill) jedan je od najvažnijih faktora na koje treba paziti. Nema ničeg goreg nego doći na stranicu za prijavu i otkriti da automatsko popunjavanje ne radi, pogotovo ako koristite složene, nasumično generirane lozinke. Stalno prebacivanje između aplikacije i stranice za prijavu gubi vrijeme i izaziva ogromnu frustraciju.

No, jedino što je gore od automatskog popunjavanja koje ne radi jest ono koje radi, ali na krivom mjestu. Mogli biste biti prevareni da posjetite phishing stranicu koja izgleda identično kao prava, s URL-om koji je gotovo točan, a nezaštićena značajka automatskog popunjavanja mogla bi vaše vjerodajnice predati izravno u ruke hakera. Zato biste trebali odabrati upravitelja lozinki čija značajka automatskog popunjavanja radi više od samog unosa podataka. Ona bi trebala moći prepoznati kada se radi o sumnjivoj stranici i odbiti unijeti vaše vjerodajnice, štiteći vas od jedne od najčešćih metoda kibernetičkih napada.

Sinkronizacija na svim uređajima

U modernom svijetu, dostupnost lozinki na svakom uređaju je nužnost. Možda nećete uvijek imati pristup svom telefonu da biste provjerili lozinku, zbog čega je snažna opcija sinkronizacije ključna za svakog dobrog upravitelja lozinki. Kako bi se smanjilo trenje pri prebacivanju između uređaja, mnogi upravitelji nude proširenja za web preglednike koja sinkroniziraju vaše lozinke između mobilne aplikacije i preglednika na računalu. Pri odabiru je važno provjeriti podržava li alat sinkronizaciju na širokom rasponu preglednika, operativnih sustava i uređaja koje koristite.

Autentifikacija za dodatni sloj zaštite

Ovo je iznimno važna značajka u današnjem digitalnom okruženju. Možete imati najbolje sigurnosne alate, ali i dalje postati žrtva dobro osmišljene phishing e-pošte. Zato su aplikacije s podrškom za autentifikaciju otpornu na phishing toliko cijenjene. Višefaktorska autentifikacija (MFA) dodaje dodatni korak u procesu prijave, ali taj je korak vrijedan truda ako drži zlonamjerne aktere podalje od vašeg računa. Haker može imati vašu točnu kombinaciju korisničkog imena i lozinke, ali dobra metoda autentifikacije spriječit će ga u pristupu.

Autentifikacija dolazi u raznim oblicima, od push obavijesti i SMS kodova do biometrijskih skeniranja poput otiska prsta ili lica te fizičkih sigurnosnih ključeva. Dobar upravitelj lozinki trebao bi nuditi podršku za različite oblike autentifikacije ili čak pružati vlastitu aplikaciju za autentifikaciju.

Budućnost je stigla: Podrška za pristupne ključeve

Lozinke nisu konačno rješenje za sigurnost računa. Svijet se postupno kreće prema takozvanim pristupnim ključevima (passkeys), koji predstavljaju sljedeći logičan korak u evoluciji digitalne sigurnosti. Umjesto korištenja niza znakova, pristupni ključevi oslanjaju se na parove kriptografskih ključeva za provjeru vaših pokušaja prijave. Autentifikacija se vrši putem biometrije, poput skeniranja lica ili otiska prsta, ili putem PIN-a, a tehnologija je u potpunosti otporna na phishing napade.

Trenutačni je problem što još uvijek ne podržavaju sve organizacije, web stranice i upravitelji lozinki pristupne ključeve. Nalazimo se u prijelaznoj fazi, ali dugoročni plan je potpuno napuštanje lozinki. Zato je, dok traje ova tranzicija, ključno koristiti upravitelja lozinki koji nudi dobru podršku za pristupne ključeve, uključujući njihovo spremanje, automatsko popunjavanje, podršku na više uređaja i dijeljenje. Moderni upravitelji postaju most između sadašnjosti s lozinkama i budućnosti bez njih.

*uz korištenje AI-ja