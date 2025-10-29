Kineski auto brend koji je od nedavno u Hrvatskoj predstavio rekordno učinkovit motor!

Na vlastitom “user summitu” Omoda i Jaecoo predstavili su razvoj motora s unutarnjim izgaranjem koji cilja 48% toplinske učinkovitosti, što bi bilo iznad današnjeg industrijskog raspona od otprilike 38–45%. U praksi, svaki 1% podignute učinkovitosti donosi oko 2,5% nižu potrošnju goriva, pa bi i nekoliko bodova moglo značajno spustiti realnu potrošnju i emisije.

Kako planiraju do toga doći?

Cheryev R&D tim spominje ultravisok kompresijski omjer 26:1, 35% EGR (recirkulacija ispušnih plinova), napredne toplinske premaze i nove mehaničke sklopove (u materijalu ih nazivaju “trostrukim hiperboličkim mehanizmima”), a sve s ciljem manje toplinskih gubitaka i učinkovitijeg izgaranja. Uz to, kao realno rješenje “danas”, guraju hibrid: njihov Super Hybrid System (SHS) već sada kombinira 1.5 TDGI motor na Millerovu ciklusu, dva e-motora i inteligentni DHT mjenjač, s deklariranih 44,5% učinkovitosti i oko 6 l/100 km. Sustav podržava do 90 km EV-dosega, V2L do 3,3 kW, a baterijski sklop ima sigurnosni prekid napajanja u 2 ms pri sudaru.

Dok elektrifikacija ostaje dugoročni cilj Chery Grupe, hibridi s učinkovitijim benzincem vide se kao most prema široj primjeni niže potrošnje u idućim godinama. Hoće li 48% ostati laboratorijski maksimum ili doći u serijsku proizvodnju, tek treba vidjeti - no ako se i dio navedenog prelije na cestu, to bi donijelo vrlo opipljive uštede goriva u svakodnevnoj vožnji.