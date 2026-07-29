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ČUDO S BURZE

KINESKI DIV POKORIO BURZU Vrijednost im porasla 466 %, sad prijete globalnim liderima

Piše Tin Žigić,
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KINESKI DIV POKORIO BURZU Vrijednost im porasla 466 %, sad prijete globalnim liderima
Foto: Hollie Adams
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CXMT na burzi eksplodirao za 466% i postao kineski hit! AI potražnja gura čipove u nebo, ali tehnološki jaz s divovima i dalje boli

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Kineska tvrtka za proizvodnju memorijskih čipova ChangXin Memory Technologies (CXMT) ostvarila je nevjerojatan prvi dan na šangajskoj burzi nakon što su njezine dionice porasle za čak 466 posto. Taj burzovni uspjeh katapultirao je tržišnu kapitalizaciju CXMT-a na 484 milijarde dolara, čime je postala najvrjednija kineska tvrtka uvrštena na burzu u kontinentalnoj Kini, nadmašivši čak i diva internetske trgovine Tencent.

Nevjerojatan debi na šangajskoj burzi

U sklopu inicijalne javne ponude (IPO), koja je ujedno i najveća u Aziji u 2026. godini, tvrtka je prvog dana trgovanja, 27. srpnja, na burzi STAR Market prikupila 8,6 milijardi dolara. Cijena dionice je eksplodirala, a tržišna vrijednost tvrtke dosegnula je oko 3,3 bilijuna juana. Sredstva prikupljena izlaskom na burzu CXMT planira iskoristiti za nadogradnju svojih proizvodnih linija, unapređenje tehnologije dinamičke radne memorije (DRAM) te za daljnje istraživanje i razvoj budućih generacija memorijskih čipova.

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CXMT ovime želi izravno konkurirati globalnim divovima kao što su Samsung, Micron i SK Hynix, koji trenutačno kontroliraju većinu svjetskog tržišta memorije. Uspješan debi CXMT-a odražava snažan interes investitora za domaće tehnološke tvrtke, potaknut nastojanjima Kine da postigne tehnološku samodostatnost, posebice u strateški važnom sektoru poluvodiča. Kineska vlada, kroz inicijative poput "Made in China 2025", ulaže značajna sredstva u razvoj domaće industrije čipova kako bi smanjila ovisnost o stranim dobavljačima.

Potražnja vođena umjetnom inteligencijom

Rast CXMT-a događa se u vrijeme pojačanih geopolitičkih napetosti između SAD-a i Kine te globalne nestašice memorijskih čipova uzrokovane procvatom umjetne inteligencije (AI). Eksplozija AI tehnologije stvorila je golemu potražnju za memorijskim čipovima visokih performansi, što je dovelo do nevjerojatnog rasta prihoda za proizvođače. Samo u prvom tromjesečju 2026. godine, prihod CXMT-a porastao je za više od 700 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dosegnuvši 7,5 milijardi dolara.

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Zbog ogromne potražnje i želje za smanjenjem troškova, brojni proizvođači uređaja traže alternative postojećim dobavljačima. Nedavni medijski izvještaji otkrili su da je Apple zatražio od Trumpove administracije dopuštenje za kupnju CXMT memorije, unatoč tome što je Pentagon tu tvrtku stavio na crnu listu. Interes su pokazali i drugi veliki igrači. Gigabyte je već najavio da dodaje podršku za CXMT RAM u neke od svojih matičnih ploča, dok izvješća sugeriraju da Dell, HP, Lenovo i Asus također razmatraju korištenje njihovih proizvoda.

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Tehnološki izazovi unatoč financijskom uspjehu

Unatoč burzovnom trijumfu, pred CXMT-om stoje i značajni izazovi. Tvrtka se i dalje suočava s tehnološkim zaostatkom u odnosu na vodeće svjetske proizvođače. Osnovan 2016. godine, CXMT je svoje prve DDR5 RAM proizvode predstavio prošle godine, no oni i dalje ostaju "otprilike jednu generaciju" iza vrhunskih čipova iz Samsunga, SK Hynixa i Microna. Prema podacima Counterpoint Researcha, CXMT je u lipnju 2026. držao osam posto udjela na globalnom tržištu RAM-a.

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Poseban izazov predstavlja segment memorije visokih performansi (HBM), koja je ključna za zahtjevne AI aplikacije, gdje je tehnološki jaz najveći. Analitičari ističu da CXMT-u nedostaje pristup najnaprednijoj opremi za proizvodnju čipova, poput strojeva za ekstremnu ultraljubičastu (EUV) litografiju, što bi zbog američkih sankcija moglo ograničiti njihov daljnji tehnološki napredak.




*uz korištenje AI-ja

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