Krađa podataka: Zuckerberg će ipak svjedočiti pred Kongresom

Nakon nekoliko poziva, Mark Zuckerberg pristao je svjedočiti ispred američkog Kongresa. Facebookovi izvori za CNN su otkrili kako prvi čovjek najveće društvene mreže trenutačno razmatra strategiju svog svjedočenja koje će se na rasporedu naći u idućih nekoliko tjedana.

Pritisak pravnika, medija i javnosti nakon skandala s ilegalnim prikupljanjem osobnih podataka korisnika Facebooka bio je prevelik da bi Zuckerberg izbjegao pojavljivanje pred Kongresom.

Kada im je zagustilo, ispričali su se oglasom - u novinama

Mark Zuckerberg se oglasom ispričao jer je pomoću jedne aplikacije i igrice iskoristio privatne podatke milijuna ljudi s Facebooka.

Druge su kompanije kupile te podatke i pomoću njih na istom tom Facebooku plasirale lažne vijesti kako bi odabrane uvjerile u svoje stavove, poluistine ili laži.

Njegova je isprika objavljena kao oglas u novinama. Možda zato što Mark zna da tu, na otisnutom papiru, nitko ne može komentirati, kritizirati, ljutiti se, pa ni vrijeđati. A možda zato što je ova bjelina i dalje najkredibilniji izvor informacija, bez krađe podataka, bez laži i manipulacija. Facebook često ponosno ističe kako su izgradili “najbolju” dostupnu oglašavačku platformu, ali u trenucima kad tvrtku pogađa najveći skandal u povijesti, novinska stranica je i dalje nešto što igra na emociju čitatelja te nudi prestiž i kredibilitet. Ovim potezom Facebook je priznao kako i dalje ne mogu postići efekt koji se postiže kroz tradicionalne medije – posebno tiskane.

U utrci za novcem Facebook se pretvorio u loš proizvod koji ljudi sve manje koriste, a tragikomično je da sad, u potrazi za oprostom, svoj oglas plasira u medij koji su dobrim dijelom pomogli uništiti baš zato što su im pojeli oglašavački kolač. Isto tako, Zuckerbergov zamjenik kao glavno sredstvo krizne komunikacije koristi Twitter. Sve to zajedno dovoljno govori o tome u što se Facebook pretvorio. Sjetite se samo razgovora s prijateljima, kad izgovorite rečenicu: “Ovo sam pročitao u novinama.” To najčešće znači da ste pročitali provjerenu, vrhunski obrađenu informaciju koja poštuje sve zakone države i struke.

Kad izgovorite rečenicu: “Vidio sam to na Facebooku”, često je to informacija koja može biti fake news, montaža, fotografija manipulirana u photoshopu ili potpuno bezvrijedni meme.

Neosporna je činjenica kako će Facebook preživjeti ovaj skandal te kako će ljudi i dalje koristiti ovu društvenu mrežu za povezivanje s prijateljima i dijeljenje važnih trenutaka iz svojega života. Međutim, sad će to raditi s puno manje povjerenja. Istinite, provjerene i autentične informacije i dalje će biti tamo gdje su oduvijek bile, kod nas kojima je to posao.

'Mog prethodnika su našli mrtvog'

Christopher Wylie, zviždač koji je svijetu otkrio kako se podaci korisnika Facebooka koriste protiv njih i za utjecaj na izbore diljem svijeta, svjedočio je u utorak pred britanskim parlamentarnim odborom.

U svjedočenju koje je trajalo gotovo tri i pol sata Wylie je odgovarao na pitanja članova odbora o svojim saznanjima vezanima uz korištenje Facebookovih podataka, povezanosti Cambridge Analyitice s drugim tvrtkama, cijelom procesu pribavljanja podataka, izrade alata, ali i svojoj ulozi u cijeloj aferi.

- Cambridge Analytica nema zaposlenike, ona je većinom brend. CA je nastala većinom na temelju podataka koje smo prikupili u mom radu. U SAD-u stranim tvrtkama nije dozvoljeno biti uključeno u izbore, pa je tvrtkama oko Cambridge Analytice bilo u interesu da imaju tvrtku sa sjedištem u SAD-u. Odgovaralo im je da imaju brend (CA) koji nije povezan s prethodnim izborima - rekao je Wylie, piše Dnevnik.hr.

Članovi odbora su ga pitali zašto je odlučio progovoriti o cijelom slučaju.

- Mnogi su me pitali zašto mi je to tako dugo trebalo. No oni ne znaju da smo s Guardianom i Channel 4 radili na tome proteklih godinu dana. Prije toga kontaktirao sam i s britanskima vlastima da pokrenu istragu. Prije toga, nakon što sam otišao iz CA, morao sam potpisati ugovor kojim se obvezujem da neću govoriti o tome, inače će me grupa veoma utjecajnih odvjetnika tužiti. Nakon što je Trump inauguriran, počeo sam raditi s vlastima na pribavljanju dokaza. Nije samo Trump bio presudan, ali je pokrenuo lavinu - rekao je. Na pitanje o tome kako su uopće došli do prof. Alexandra Kogana koji je preko svoje aplikacije prikupljao podatke, priznao je kako su djelomice surađivali s profesorima na odjelu psihologije Sveučilišta u Cambridgeu, ali nisu i službeno surađivali sa samim Sveučilištem.

Cambridge Analytica definitivno je koristila podatke s Facebooka. Zapravo su ti podaci i aplikacija prof. Alexandra Kogena bili su osnova za izradu softvera kojim se Cambridge Analytica koristila, rekao je Wylie.

Pojasnio je kako su došli u kontakt s Koganom. Naime, surađivali su na konzultantskoj bazi s pojedinim profesorima na Cambridgeu i došli u kontakt s Koganom koji je rekao kako može pridobiti podatke, ali da SEL mora platiti troškove. Wylie je otkrio i kako u trenutku njegova dolaska u tvrtku nije znao što se dogodilo s njegovim prethodnikom. Tek je nekoliko mjeseci kasnije saznao da je čovjek pronađen mrtav u svojoj hotelskoj sobi u Nigeriji dok je radio na tamošnjim izborima.

- Pitao sam što se dogodilo s njim i dobio nekoliko različitih verzija. Rekli su mi, među ostalim, da je otrovan jer je neki posao na kojem je radio propao. Navodno je i nigerijska policija bila plaćena da ne ulazi u njegovu hotelsku sobu 24 sata. A o njegovoj smrti nitko nije posebno izvještavao. Tek nešto u Rumunjskoj jer je, čini mi se, bio sin nekog rumunjskog ministra - rekao je Wylie. Postavilo se pitanje uključenosti Cambridge Analytice u kampanju za izlazak Velike Britanije iz EU-a. Wylie je istaknuo kako je uvjeren da su brojne kampanje koje su zagovarale izlazak koristile alate nastale na temelju podataka dobivenih s Facebooka.

Agregate IQ bila je tvrtka koja je stajala iz toga. Oni su bili veoma zadovoljni time kako je cijela kampanja prošla, a priznali su kako je sve bilo "totalno ilegalno". To je kompanija koja je išla po zemljama diljem svijeta i koristila ilegalne načine da ostvari svoje ciljeve i time se hvalila, rekao je Wylie.

Agregate IQ iskorišten je za pranje novca, u to iskreno vjerujem i to me ljuti. Jer su mnogi vjerovali u kampanju za izlazak Velike Britanije, a odluka je izvojevana kršenjem zakona. Veoma sam ljut da je dvoje ljudi koje sam sam uključio u kampanju u dobroj vjeri prekršilo zakon. Darren je optužen za kriminalnu urotu. To je nevjerojatno. On je prošao toliku emocionalnu traumu, zbog čega mu je mentalno zdravlje narušeno. Kad sam razgovarao s njim i rekao mu da mora otići i da se njime manipulira, rekao mi je da je već napustio sveučilište jer su mu tako rekli i da se osjeća zarobljenim, rekao je vidno uzrujan Wylie.

Kad vas uhvate da ste dopingirani na Olimpijskim igrama, nije bitno koliko ste dopinga uzeli, oduzet će vam medalju. A što ako dopustimo varanje u demokratskom procesu? Važno je shvatiti da se ova odluka ne može promijeniti. Ne biste smjeli pobijediti varanjem. Don Cummings je sam rekao da je AIQ bila presudna za njihovu pobjedu. A potrošili su na to 40 posto svog budžeta (2,7 milijuna funti). Mislim da je moguće reći da bi rezultat referenduma bio drugačiji da nije bilo varanja, rekao je Wylie.

Članove odbora zanimalo je tko je točno odgovoran za sve, na što je Wylie istaknuo dvojicu glavnih ljudi - Alexandera Nixa i Stevea Bannona.