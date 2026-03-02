Sve skrivene funkcije tipki za glasnoću na vašem mobitelu

Ipak, njihova prava vrijednost leži daleko izvan te osnovne funkcije. Ove skromne tipke zapravo su moćni alati s desecima skrivenih prečaca koji mogu značajno olakšati i ubrzati korištenje mobitela, bilo da je riječ o fotografiranju, upravljanju sustavom ili čak aktiviranju sigurnosnih značajki.

Osnovne funkcije koje svi znamo i one ne tako česte...

Najočitija svrha ovih tipki je, naravno, kontrola zvuka. No, ono što mnogi ne znaju jest da one upravljaju različitim audio kanalima ovisno o kontekstu. Dok slušate glazbu ili gledate video, one podešavaju glasnoću medija. U ostalim situacijama, primarno kontroliraju glasnoću zvona i obavijesti. Na iPhoneu, u postavkama pod "Zvukovi i vibracije", možete čak i zaključati glasnoću zvona, čime tipke postaju isključivo namijenjene za medije. Android uređaji često nude još više fleksibilnosti; pritiskom na tipku otvara se klizač na zaslonu s dodatnim izbornikom za precizno podešavanje glasnoće medija, poziva, zvona i alarma neovisno jedan o drugome.

Osim toga, ove tipke nude dva iznimno korisna trika za svakodnevne situacije. Kada vas netko zove u nezgodnom trenutku, poput sastanka ili u knjižnici, brzi pritisak na bilo koju tipku za glasnoću trenutačno će utišati zvonjavu bez odbijanja poziva. Na isti način, ujutro možete odgoditi alarm bez potrebe da otvarate oči i tražite pravu opciju na zaslonu. Jednostavan pritisak na tipku za pojačavanje ili smanjivanje zvuka aktivirat će "snooze" funkciju i kupiti vam još nekoliko minuta sna.

Pretvorite svoj mobitel u praktičniji fotoaparat

Jedna od najkorisnijih alternativnih funkcija tipki za glasnoću je njihova uloga fizičkog okidača u aplikaciji kamere. Umjesto nespretnog ciljanja virtualnog gumba na zaslonu, što često rezultira podrhtavanjem uređaja i mutnom fotografijom, pritiskom na bilo koju od tipki za glasnoću možete snimiti fotografiju. To omogućuje čvršći i stabilniji hvat, sličan onome kod klasičnih fotoaparata, što je posebno korisno kod snimanja selfija ili fotografija iz neuobičajenih kutova.

Foto: Canva

Ova funkcionalnost ne odnosi se samo na fotografije. U video načinu rada, pritisak na tipku pokreće i zaustavlja snimanje. Noviji iPhone uređaji (XS, XR i noviji) nude još nekoliko naprednih opcija. Ako u postavkama kamere aktivirate opciju "Use Volume Up for Burst", držanjem tipke za pojačavanje zvuka snimit ćete brzu seriju fotografija, što je idealno za hvatanje pokreta. S druge strane, ako u foto načinu rada pritisnete i držite tipku za smanjivanje glasnoće, automatski ćete pokrenuti snimanje videa (QuickTake). Slična je funkcionalnost i kod skeniranja dokumenata unutar aplikacija kao što su Notes ili Files, gdje tipka za glasnoću također služi kao okidač.

Sigurnost i brze reakcije u kriznim situacijama

Tipke za glasnoću ključne su i za nekoliko važnih sistemskih operacija. Najpoznatija među njima je snimanje zaslona ili "screenshot". Na velikoj većini modernih Android i iPhone uređaja, istovremeni kratki pritisak na tipku za smanjivanje glasnoće i tipku za uključivanje/isključivanje snimit će sve što se trenutno nalazi na vašem zaslonu.

U slučaju da se vaš uređaj zamrzne i prestane reagirati, kombinacija ovih tipki može vas spasiti. Na iPhoneu, za prisilno ponovno pokretanje (hard reset) potrebno je brzo pritisnuti i otpustiti tipku za pojačavanje, zatim brzo pritisnuti i otpustiti tipku za smanjivanje, te na kraju držati bočnu tipku dok se ne pojavi Appleov logo. Ove jednostavne prečice na iPhoneu mogu riješiti brojne softverske probleme. Što se tiče sigurnosti, dugim držanjem bočne tipke i bilo koje tipke za glasnoću na iPhoneu aktivira se zaslon za hitne pozive. Osim što omogućuje brzi poziv hitnim službama, ovaj postupak privremeno onemogućuje Face ID ili Touch ID, zahtijevajući unos lozinke za ponovno otključavanje, što je korisna mjera zaštite u opasnim situacijama.

Androidova sloboda: Prilagodba bez granica

Dok Apple nudi fiksni set funkcija, Android ekosustav korisnicima pruža gotovo neograničenu slobodu prilagodbe, a tipke za glasnoću tu nisu iznimka. Pojedini proizvođači u svoje verzije Androida ugrađuju dodatne mogućnosti. Primjerice, na OnePlus telefonima možete postaviti da dugi pritisak na tipku za smanjivanje glasnoće dok je zaslon isključen preskače na sljedeću pjesmu.

Pravu moć, međutim, otključavaju aplikacije trećih strana. Aplikacije poput Button Mappera omogućuju vam da svakoj tipki za glasnoću dodijelite tri različite radnje: za jedan pritisak, dvostruki pritisak i dugi pritisak. Na taj način možete dobiti šest novih, potpuno prilagođenih prečaca. Želite li da dvostruki pritisak na tipku za pojačavanje upali svjetiljku? Nema problema. Želite li da dugi pritisak na tipku za smanjivanje otvori WhatsApp ili snimi zaslon? I to je moguće. Mogućnosti su gotovo beskrajne, od pokretanja bilo koje aplikacije do upravljanja sistemskim postavkama poput Wi-Fija ili Bluetootha. Iako besplatna verzija nudi većinu potrebnih funkcija, otključavanje svih opcija obično košta svega nekoliko eura. Jedino ograničenje je što se tipka za uključivanje/isključivanje ne može reprogramirati iz sigurnosnih razloga, a za korištenje prečaca dok je zaslon isključen potrebno je nešto naprednije znanje i povezivanje s računalom.