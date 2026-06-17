Evo čime se bavi Cursor, firma za koju je Muskov SpaceX 'iskrcao' 60 milijardi dolara

SpaceX će preuzeti tvrtku Anysphere, koja stoji iza popularnog AI alata za kodiranje Cursor, u transakciji vrijednoj 60 milijardi dolara koja će u potpunosti biti isplaćena u dionicama. Ovaj potez, ključan u nastojanjima Elona Muska da ojača AI diviziju svoje tvrtke, dolazi u trenutku eskalacije utrke za dominaciju na polju umjetne inteligencije. Dogovor, koji bi trebao biti zaključen u trećem kvartalu ove godine, uslijedio je nakon što su tvrtke već usko surađivale.

Rješenje za obostrane probleme

Ova akvizicija predstavlja izravan odgovor na probleme s kojima su se suočavale obje tvrtke. SpaceX-ova AI divizija, poznata kao SpaceXAI (ranije xAI), zaostajala je za konkurencijom poput OpenAI-ja i Googlea, ponajviše zbog nedostatka konkurentnog modela za kodiranje, što je i sam Musk ranije priznao.

S druge strane, Cursor, iako je imao snažan proizvod i talentiran tim, nije se mogao natjecati s većim tvrtkama po pitanju računalne snage, koja je ključna za treniranje velikih jezičnih modela. Rano ove godine, tim Cursora izjavio je da je njihov daljnji rast ograničen upravo nedostatkom računalnih resursa, a unatoč popularnosti, počeo je gubiti tržišni udio pred konkurencijom.

Budućnost pod okriljem SpaceX-a

Spajanjem, Cursor postaje podružnica u stopostotnom vlasništvu SpaceX-a i dobiva pristup masivnom AI podatkovnom centru "Colossus", čime se uklanja njegova najveća prepreka rastu. Za SpaceX, akvizicija donosi etablirani proizvod s velikom bazom korisnika i tehnologiju koja može popraviti nedostatke Groka.

Tvrtke su već započele zajednički rad na treniranju novih AI modela, uključujući Grok Build, model specijaliziran za kodiranje koji će biti integriran u obje platforme. "Uzbuđeni smo zbog udruživanja snaga sa SpaceX-om kako bismo izgradili korisne AI modele", izjavio je izvršni direktor Cursora, Michael Truell. Iako ovaj potez značajno ojačava poziciju SpaceX-a u žestokoj AI utrci, uspjeh nije zajamčen, no predstavlja jasan signal Muskovih ambicija da postane jedan od ključnih igrača.

*uz korištenje AI-ja