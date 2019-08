Krenulo drugo LoL kolo Esports Prvenstva Hrvatske

Drugo kolo Esports prvenstva Hrvatske nastavlja se s novom rundom League of Legendsa koja počinje danas u 17:15.

Prijenos ovog eSportskog događanja opet možete pratiti uživo na Twitchu kanalu Lvl8. zajednice uz komentatore i ostale gledatelje iz cijele regije.

Prvo kolo odigrano prošle subote završilo je uvjerljivom 2:0 pobjedom ekipe PMF-a nad timom Penta Vrbansi, a danas pak pratimo okršaj momčadi BTCT-a i FOI-a.

Organizatori iz tvrtke UVI Play u konačnici su uspjeli sve prijavljene timove osloboditi plaćanja kotizacija, ponajviše zahvaljujući dogovoru sa sponzorima. A1, Dorina, Shake&Take i Trikoder tako su na sebe u potpunosti preuzeli pokroviteljstvo Esports prvenstva Hrvatske koje za cilj ima promovirati videoigre kao sport te industriju velikog ekonomskog potencijala za hrvatsko i regionalno gospodarstvo.

Osim LoL-a i Fortnitea, natjecanje također obuhvaća FIFA 19 turnir koji će krenuti kasnije ovog ljeta. Sva tri bracketa kulminirat će velikom završnicom u prostorijama Stabla znanja u Zagrebu ove jeseni. Finale će se održati pred živom publikom i uz live prijenos ove jeseni.

Nagradni fond za prva mjesta iznosi 15.000 kuna, no nitko tko stigne do zagrebačkog finala neće otići kući praznih ruku, poručuju to iz organizacije.