NOVA RAZINA KOCKANJA

Kupi sada, plati možda: Nova kartica je ujedno i igra na sreću

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Tuyo kartica izaziva senzaciju: kupi sada, plati možda! Korisnicima se slučajno opraštaju troškovi, ali kritičari upozoravaju na psihološke zamke. Financije postaju igra na sreću.

Američko gospodarstvo sve više nalikuje na veliki kasino. U svijetu u kojem su kripto "meme" valute eksplodirale, a sportsko klađenje postalo dio svakodnevice, pojavio se novi financijski proizvod koji ovu gamifikaciju podiže na novu razinu: debitna kartica sa sloganom "kupi sada, plati možda".

Što je zapravo Tuyo kartica?

U osnovi, Tuyo je Visa debitna kartica povezana s decentraliziranim financijama (DeFi). Korisnici drže sredstva u vlastitom digitalnom novčaniku (tzv. self-custody wallet) u obliku USDC stablecoina na Coinbaseovoj Base mreži. Za razliku od kreditnih kartica, trošenje je moguće samo do visine raspoloživog stanja, bez mogućnosti ulaska u minus. Platforma podržava pologe s više mreža, uključujući Ethereum, Arbitrum i Polygon, a korisnici mogu besplatno konvertirati sredstva u USDC. Trenutno je dostupna kao virtualna kartica, no tehničke specifikacije navode da je i fizička verzija u pripremi.

Psihologija ovisnosti u novčaniku

Prilikom svake kupovine, Tuyo može odlučiti u potpunosti otpisati trošak transakcije. Tvrtka tvrdi da se ne radi o lutriji, već o algoritmu koji nasumično odabire besplatne kupovine kako bi se "maksimiziralo zadovoljstvo korisnika". Samo dan nakon objave, pohvalili su se s više od 1.700 oproštenih transakcija. Međutim, kritičari upozoravaju da se time svako plaćanje u trgovini pretvara u okretanje ruleta, pogotovo jer tvrtka ne objavljuje nikakve statističke podatke o izgledima za dobitak. Financijska odvjetnica Ariel Givner ovaj je pristup na društvenim mrežama nazvala "projektiranom ovisnošću".

​- Ovo cilja na iste psihološke okidače kao kasina i 'loot boxovi'. Neizvjesnost besplatne kupovine pretvara svakodnevno trošenje u igru na automatu - istaknula je, dodavši da je početni val besplatnih kupovina zapravo marketinški trošak osmišljen da stvori euforiju, dok će većina korisnika na kraju ostati bez ičega.

Financije kao igra na sreću

Gamificirani programi nagrađivanja nisu novost, no Tuyo je dio šireg trenda u kojem financijske aplikacije sve više nalikuju na platforme za kockanje. Burze poput Coinbasea i Robinhooda, koje su započele kao jednostavne platforme za trgovanje, danas nude derivate i tisuće rizičnih kriptovaluta. Ovaj fenomen događa se u kontekstu sve veće ekonomske nejednakosti. Podaci Federalnih rezervi pokazuju da jedan posto najbogatijih kućanstava drži 31,7 posto nacionalnog bogatstva. U takvoj ekonomiji, gdje stvarni profiti idu "kući", obični građani okreću se rizičnim potezima u nadi za brzom zaradom.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

