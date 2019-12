Među prvima na svijetu vozili smo revolucionarni VW Golf 8

Svaka čast konkurenciji, no Volkswagen Golf je posebna priča. Niti jedan drugi automobil u Europi, pa tako i u Hrvatskoj ne izaziva toliko pažnje prilikom predstavljanja nove generacije. Kada je 24. listopada novi Golf konačno prikazan javnosti bio je to jedan od događaja dana, na mnogim portalima najčitanija vijest dana, čitanija od lokalnih senzacija i globalne politike, u novinama priča za naslovnice. Golf možete voljeti ili ne, misliti o njemu što želite no činjenica je - ni jedan drugi auto u Europi ne izaziva pažnju kao Golf.

Dizajn je evolucija - sve ostalo je revolucija! Među prvima smo vozili novi Volkswagen Golf

Mjesec i pol dana nakon što smo ga vidjeli na slikama konačno smo dobili i priliku voziti novi Golf. I to među prvim ljudima na svijetu. U Golf smo prvi put sjeli u Portugalu gdje traje svjetska prezentacija ovog automobila. Zbog mnogo zavojitih cesta atraktivno mjesto za testne vožnje, također, zbog loše kvalitete tih cesta dobar test za to kako bi se Golf mogao ponašati na slično “kvalitetnim” cestama u Hrvatskoj.

Foto: Volkswagen

Uživo Golf ostavlja mnogo razigraniji i raskošniji dojam nego na slikama i zaista se po detaljima, posebice po svjetlima osjetno razlikuje od prethodnika. Aerodinamika je rekordno dobra, koeficijent je 0,275, nema ni govora o tome da je na njemu neki dizajnerski element zadržan od prethodnika, no ipak kao cjelina je prepoznatljiv, neki bi rekli, “isti kao i svi Golfovi do sada”. Ta konstanta u dizajnu i izgledu, ta modernizacija prepoznatljivog oblika očito je odličan recept jer Golf se u svojoj klasi uvjerljivo najviše prodaje, a da se ljudima ne sviđa ne bi se sigurno niti prodavao.

Vanjski dizajn je očekivana evolucija, no unutrašnjost je revolucija. Ne u pogledu prostranosti jer auto sada mjeri 428 centimetara i samo je blago narastao što znači i nešto više mjesta u unutrašnjosti te prtljažnik u koji stane 380 litara. Revolucija je u tome što je auto potpuno digitaliziran. Tipke su gotovo nestale, većina komandi je na zaslonu koji već u osnovnoj verziji ima raskošnih 8,25 ” dijagonale. No ta digitalizacija uopće nije naporna, zbunjujuća ili nespretna. Na primjer komande klima uređaja su gotovo u potpunosti prenesene na dodirni zaslon, no na njemu su dostupne bez da morate ulaziti u neki posebni izbornik (kao na Peugeotu ili Citroenu). U kombinaciji s digitalnim instrumentima unutrašnjost Golfa izgleda zaista impresivno i futuristički. A najbolje je - sve to je u serijskoj opremi već od osnovne opreme. Dakle ni za digitalne instrumente, ni za veliki dodirni zaslon, automatski klima uređaj ili LED prednja svjetla ne morate nadoplatiti čak ni kod osnovne opreme. Suvremeno i prilično široke ruke od Volkswagena koji nije baš poznat po “besplatnoj dodatnoj opremi”.

Foto: Volkswagen

Osim dosad navedenog Golf donosi i jednostavno i efikasno upravljanje glasom, pametni telefon može zamijeniti ključ, auto je stalno spojen na internet, funkcije automobila moguće je naknadno instalirati. Tehnologija Car2X omogućava komunikaciju s ostalim vozilima u krugu 800 metara i tako upozoravanje na opasnosti u prometu tu je i Head-Up zaslon, IQ.Drive tehnologija poluautonomne vožnje do 210 km/h, a tu je i funkcija spremanja osobnih postavki u cloud kako bi ih automatski mogli prenijeti u drugi Golf te inovativni trozonski klima uređaj s funkcijama poput grijanja ruku. Sve ovo zvuči kao programirani kaos za ljude koji se modernim tehnologijama ne snalaze najbolje no nije tako. Golf smo “shvatili” za par minuta, a nakon pola sata već smo se smatrali “naprednim korisnikom” koji iz auta može izvući sve njegove mogućnosti.

Foto: Volkswagen

I u vožnji je Golf jedna sasvim druga priča, filozofijom na tragu prethodnika no izvedbom mnogo moćniji. Golf je i dalje onaj idealan spoj solidnog komfora i uvjerljivih voznih osobina s preciznim upravljačem i odličnim ovjesom, no sada je i komforniji i bolje se vozi. Impresionira niska razina buke i uglađenost u vožnji, kao da se vozite u automobilu osjetno više klase. To oduševljava. Impresivni su i uglađeni i štedljivi motori. Novi eTSI benzinci snage 110, 130 i 150 KS imaju 48 V mild-hybrid sustav kojeg vozač neće niti primijetiti u vožnji, a tu su i dva plug in hibrida snage 204 KS i 245 KS (za model GTE). Kada se ponuda motora kompletira Golf će se nuditi u rasponu snage 90 do 300 KS, osnovni motor bit će trocilindrični benzinac s 90 i 110 KS (verzija bez mild hybrid sustava), a dizelaši će se nuditi sa 115 i 150 KS. Ukupno je to osam novih motora ili pogonskih sustava.

Foto: Volkswagen

U Portugalu smo isprobali dizelsku varijantu sa 150 KS i automatskim mjenjačem koja je tijekom testnih vožnja trošila 5,5 l/100 km, a samo otprilike litru više je trošila benzinska varijanta sa 150 KS i mild hybrid sustavom te benzinac sa 130 KS bez tog sustava.

Mnogo detalja oko Golfa na Hrvatskom tržištu nismo uspjeli saznati. Od zastupnika samo izvukli tek informaciju da će auto stići tijekom ožujka, no ni riječi o cijenama. U Njemačkoj će osnovni model stajati manje od 20.000 eura pa pretpostavljamo da će i cijena u Hrvatskoj biti slična. Nova generacija će zasigurno doprinijeti popularnosti Golfa i ne bi se čudili da u prodaju osjetno nadmaši ionako izuzetno uspješnu sedmicu. U svakom slučaju za tri mjeseca doba sedmice završava, a počinje doba osmice, novo i osjetno drugačije doba u povijesti Golfa i Volkswagena.