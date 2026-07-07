Microsoft ukida gotovo 5000 radnih mjesta, primarno Xboxu

Microsoft je u ponedjeljak otpustio oko 4.800 zaposlenika, što čini 2,1 posto njegove globalne radne snage. Ovo je najnoviji u nizu otkaza koji potiču strahove da će umjetna inteligencija zamijeniti ljude u velikim tehnološkim tvrtkama. Otkazi će najteže pogoditi odjel za videoigre Xbox i komercijalni odjel, pri čemu je samo Xbox ostao bez 1.600 zaposlenika.

Najznačajnije restrukturiranje Xboxa do sada

Prema internom dopisu koji je zaposlenicima poslala nova izvršna direktorica Xboxa, Asha Sharma, ovo je "najznačajnije restrukturiranje u povijesti Xboxa". Od ukupno 4.800 otkaza u Microsoftu, čak 3.200 odnosit će se na gaming sektor, s time da će se rezovi provoditi postupno do kraja fiskalne 2027. godine. Sharma je u dopisu otvoreno priznala probleme s kojima se odjel suočava.

"Naše poslovanje danas nije zdravo", napisala je Sharma. "Poslujemo s maržama koje su tri do deset puta niže od usporedivih platformi i izdavačkih kuća." Dodala je kako se Xbox kladio na strategije poput mjesečne pretplatničke usluge Game Pass i širenja portfelja sadržaja, no nijedna od tih inicijativa nije rasla očekivanim tempom. To je oslabilo temeljno poslovanje unatoč novim timovima i investicijama.

"A sada se industrija suočava s najtežom hardverskom krizom u svojoj povijesti", navela je Sharma. "Moramo resetirati Xbox."

Prodaja studija i promjene u vodstvu

Kao dio velikih promjena, Microsoft će četiri svoja gaming studija izdvojiti ili prodati. Compulsion Games i Double Fine Productions vratit će se u status neovisnih studija, dok će Ninja Theory i Undead Labs prijeći pod nove vlasnike koji će financirati završetak i razvoj njihovih popularnih igara. Sudbina petog studija, Arkane Studios u Francuskoj, poznatog po igri "Blade", još je neizvjesna i o njoj će se odlučivati nakon konzultacija sa sindikatima.

Restrukturiranje uključuje i drastično smanjenje upravljačkih razina, s postojećih 14 na najviše pet, a idealno na samo tri. U sklopu reorganizacije, dugogodišnja izvršna direktorica Helen Chiang imenovana je glavnom operativnom direktoricom, s potpunom odgovornošću za dobit i gubitak u svim segmentima poslovanja, uključujući sadržaj, hardver i usluge. Plan je suziti fokus i odustati od kreativnih projekata koji ne donose povrat na razini cijele platforme, a umjesto toga se usredotočiti na ključne strateške stupove poput Mojanga, studija koji stoji iza Minecrafta, i Kinga, tvorca igre Candy Crush.

U sjeni umjetne inteligencije

Iako su otkazi izazvali zabrinutost zbog zamjene ljudi umjetnom inteligencijom, izvršna potpredsjednica i direktorica ljudskih resursa, Amy Coleman, u svom je dopisu naglasila drugačiju perspektivu.

"Radna mjesta koja se danas ukidaju ne zamjenjuje umjetna inteligencija", navela je, ali je priznala da "umjetna inteligencija mijenja način na koji se posao obavlja". Prema njezinim riječima, tvrtka se mora prilagoditi promjenama u svijetu.

"Tvrtke ne mogu birati hoće li se njihova industrija promijeniti; mogu samo birati hoće li se one mijenjati s njom. To znači da ćemo morati prilagoditi resurse i uloge kako bismo imali najveći mogući utjecaj na naše klijente", stoji u dopisu. Mnogima koji su ostali bez posla, takvo objašnjenje zvuči kao igra riječi.

Ovi otkazi dolaze nakon što je Microsoft nedavno pokrenuo poslovnu jedinicu Frontier Company, u koju ulaže 2,5 milijarde dolara. Cilj te jedinice je implementacija AI rješenja kod poslovnih klijenata uz pomoć vojske inženjera. To potvrđuje trend u kojem su smanjenja radnih mjesta u izravnoj korelaciji s povećanim ulaganjima u umjetnu inteligenciju. Ovaj val otkaza dio je šireg trenda u tehnološkoj industriji. Samo u prvoj polovici 2026. godine posao je izgubilo gotovo 154.000 ljudi, a tvrtke poput Mete, Oraclea i Amazona također su otpustile tisuće radnika.

Microsoft je poručio da, uz otpuštanja, radi na načinima zadržavanja zaposlenika kroz prekvalifikaciju i premještanje na nove pozicije unutar tvrtke.

"Tijekom protekle godine, prerasporedili smo više od 4.000 zaposlenika na nove uloge, uključujući još 500 ovog mjeseca", izjavila je Coleman.

*uz korištenje AI-ja