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Kultni kreator igara o ukidanju fizičkih primjeraka: 'Jezivo je...'

Piše Tin Žigić,
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Kultni kreator igara o ukidanju fizičkih primjeraka: 'Jezivo je...'
Foto: ISSEI KATO
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Kojima je zgrožen: Sony gasi fizičke PlayStation diskove, a on upozorava da nas streaming može ostaviti bez vlasništva nad igrama

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Legendarni dizajner videoigara Hideo Kojima izrazio je duboku zabrinutost zbog nedavne Sonyjeve najave o prestanku proizvodnje fizičkih diskova za PlayStation igre od siječnja 2028. godine. Svoje strahove podijelio je na festivalu "Il Cinema in Piazza" u Rimu, upozorivši na budućnost u kojoj igrači više neće istinski posjedovati igre koje kupuju.

Tuga zbog kraja jedne ere

Kojima, poznat kao kreator serijala Metal Gear Solid, nije skrivao svoje razočaranje odlukom koja označava kraj jedne ere za mnoge igrače koji su, poput njega, odrasli uz fizičke medije.

​- Jako sam tužan zbog toga, jer sam odrastao s fizičkim medijima - rekao je, dodavši kako i danas aktivno skuplja Blu-ray diskove i DVD-ove.

Njegovi komentari dolaze u trenutku dok se industrija i igrači suočavaju s posljedicama ove odluke. Sony je službeno potvrdio 1. srpnja 2026. da će zaustaviti proizvodnju diskova, navodeći kako je to "prirodan smjer" prilagodbe potrošačkim trendovima. Povijesna tvornica PlayStationa, koja je proizvela 24 milijarde diskova, već se prenamjenjuje u laboratorij za mikrooptiku.

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Upozorenje na budućnost streaminga

Kojima je naglasio razliku između trenutnih digitalnih preuzimanja i budućnosti koja se u potpunosti oslanja na streaming.

​- Igre su malo drugačije jer ih preuzmete na svoj tvrdi disk, tako da podaci ostaju na vašem hardveru. Međutim, ako se igre u budućnosti prebace na streaming, i to će nestati. To je poput pretplata na streaming za filmove. Kao Netflix ili Amazon, negdje postoji server, a vi imate samo pravo otvoriti slavinu. Kad je otvorite, podaci sa servera izlaze van - pojasnio je Kojima.

Njegov najveći strah leži u potpunom gubitku vlasništva. U takvom modelu, pristup omiljenim filmovima i igrama ovisio bi isključivo o mjesečnoj pretplati i dobroj volji kompanije koja posjeduje servere.

​- Ako se to dogodi, ono što će se dogoditi jest da ja neću posjedovati podatke. Neka tvrtka će posjedovati server i reći: 'Možete otvoriti slavinu za određeni iznos novca svaki mjesec', i svakako je zamislivo da će se podaci prestati distribuirati. Kad se to dogodi, neću moći gledati svoje omiljene filmove ili igrati svoje omiljene igre, i to je ono što je zastrašujuće.

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Tržište je reklo svoje, ali otpor raste

Odluka Sonyja utemeljena je na drastičnom padu prodaje fizičkih igara. U fiskalnoj godini 2025. digitalna prodaja činila je otprilike 78 posto ukupne prodaje igara za PlayStation, dok je prodaja fizičkih igara u SAD-u pala na najnižu razinu u 30 godina. Unatoč jasnim tržišnim pokazateljima, Kojimini komentari odražavaju široko rasprostranjeno nezadovoljstvo među igračima i dijelom industrije. Bivši šef PlayStation Worldwide Studiosa, Shawn Layden, nazvao je potez "prilično dramatičnom odlukom" vođenom isključivo financijskom računicom.

Problem vlasništva nad digitalnim sadržajem već je postao stvarnost. Sony je ranije korisnicima oduzeo pristup stotinama kupljenih filmskih naslova studija StudioCanal zbog isteka licencnih ugovora. Upravo takvi slučajevi potaknuli su jačanje pokreta za prava potrošača, poput kampanje "Stop Killing Games", koja se zalaže za zakonske okvire koji bi primorali izdavače da osiguraju igrivost igara i nakon gašenja servera.

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