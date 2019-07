Novi gamerski pothvat Lvl8.-a: Postani eSport prvak Hrvatske

POGLEDAJTE VIDEO:

Esports prvenstvo Hrvatske po mnogočemu je jedno od najambicioznijih natjecanja u videoigrama koje je ikada stiglo na ove prostore, i to sa ciljem osvještavanja javnosti o kompetitivnom igranju i gaming industriji općenito; točnije, njenom ogromnom potencijalu za doprinos brojnim sferama društva, poručuju organizatori iz tvrtke UVI Play.

Ovo višemjesečno događanje pod medijskim pokroviteljstvom gaming zajednice Lvl8. u biti se sastoji od tri turnira sa zasebnim nagradama, a njegova je kruna titula Esports prvaka Hrvatske za koju će se boriti obrazovne ustanove diljem zemlje. Organizatori tako sada na prijave pozivaju sve učenike osnovnih i srednjih škola, kao i studente na fakultetima. Natjecanja će obuhvaćati tri igre i jednako toliko žanrova: FIFA-u 19, League of Legends i Fortnite: Battle Royale.

Prijave su otvorene veći dio ovog mjeseca, s time da će u ovoj fazi garantirano najbolje proći ekipe koje se registriraju među prvima jer te rane prijave biti će u potpunosti oslobođene kotizacija - unatoč činjenici da je ukupan broj timova ograničen. Odmah po završetku prijava kreće prva faza natjecanja u sve tri igre pogonjena platformom UVI Play, a veliko finale prvenstva najesen obećava spektakl za živu publiku u prostorijama Stabla znanja u Zagrebu, i to uz live prijenos.

Sve ostale detalje o natjecanju popisuje službeni pravilnik Esports prvenstva Hrvatske.

Uz nagradni fond od pet znamenki, podršku A1 i brojni sadržaj za gledatelje, inicijativa želi iskoristiti momentum koji se već sada okuplja oko nje kako bi pokrenula širi diskurs o budućnosti videoigara u Hrvatskoj te ulozi koju ova industrija može i mora imati za boljitak svih članova Lijepe naše.

S jedne strane, ljudi koji imalo ozbiljno igraju videoigre i dalje se muče s time da ih društvo prizna kao ozbiljne sportaše koji se odriču i žrtvuju za svoje uspjehe, što je izazov koji je ne tako davno prošao i npr. šah. U drugu ruku, videoigre treba konzumirati odgovorno, s redovitim pauzama i bez pretjerivanja, baš kao što je to slučaj s mnogim medijima i brojnim drugim tipovima aktivnosti.

Lvl8. i UVI Play za svoj su prošli projekt poslali Mudju u oblake

Ti i vezani izazovi nisu novi, no za nastavak razvoja Esports scene i ostatka gaming industrije u Hrvatskoj, o njima i perspektivama s obje strane treba krenuti govoriti znatno otvorenije. Teško da postoji bolje vrijeme za pokrenuti takvu komunikaciju nego tijekom održavanja jednog višemjesečnog događanja koje će s premisom igara kao natjecateljskog sporta ionako već privući pozornost šire javnosti.

To je okvirna ideja iza Esports prvenstva Hrvatske i glavni razlog zašto su se UVI Play i Lvl8. odlučili na još jednu ambicioznu suradnju. Naime, novi projekt kreće samo nekoliko mjeseci nakon što su ova dva tima organizirala prvi PUBG turnir na svijetu 40 metara iznad zemlje , tj. ugostili Mudju, Malajskog Tapira i brojne druge slavne YouTubere iz regije na prvom Gaming in the Sky eventu u Zagrebu.