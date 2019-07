Kako su 'igrice' postale sport koji vrijedi čak milijardu dolara

Esports segment u 2019. generirat će oko 1.1 milijardu američkih dolara, stoji to u nedavnom istraživanju tvrtke Newzoo.

Profesionalni gaming tako prolazi kroz još jednu godinu agresivnog rasta koja bi po prometu trebala biti za preko četvrtinu unosnija od one prethodne. U slučaju čak i minorno većeg rasta od onog predviđenog, Esports scena već bi do kraja 2019. mogla prerasti u segment vrijedan više od milijardu eura, no kako je SAD i dalje jedan od najvećih ulagača u profesionalne igrače, tako i većina izražavanja usmjerenih k ovom sportu svoje rezultate prezentira kroz prizmu dolara.

Nova unosna sponzorstva timova i pojedinih igrača ističu se kao glavni faktor odgovoran za ovaj kontinuirani rast s obzirom na to kako bi u odnosu na prošlu godinu trebala otežati za preko 34% te doseći vrijednost od nekih 456 milijuna dolara. I dok će medijska prava prijenosa gaming mečeva u 2019. premašiti "tek" 251 milijun dolara, radi se o najznačajnijem očekivanom rastu u segmentu od gotovo 42%, predviđa isti izvor.

Ostali značajni faktor koji će prema projekcijama doprinijeti ovoj povijesnoj brojci su oglašavanje, prodaja brendirane robe i karata te izdavačke naknade, jedini relevantan indikator za koji se predviđa da ove godine bude neznatno manji nego prethodne, no to i dalje znači očekivani promet od preko 95 milijuna dolara.

Sav taj novac nije ušao u profesionalni gaming preko noći ili slučajno, a porast vrijednosti globalne Esports scene gotovo je proporcionalan rastu publike koja se okupila oko nje. Tako u novom istraživanju stoji da će svaka 17 osoba na svijetu, odnosno 454 milijuna ljudi pratiti eSport događanja tijekom ove godine, a ta bi demografija trebala narasti do 645 milijuna gledatelja do 2022.

Činjenica da gaming može biti i puno više od pukog modernog hobija nije u potpunosti strana ni hrvatskoj javnosti koja već godinama sluša o vrtoglavim ciframa koje se osiguravaju za ovakva natjecanja - kako u inozemstvu, tako i u Lijepoj našoj.

Profesionalni igrači na našim su prostorima danas tako više od šačice entuzijasta; radi se o ljudima koji igrama za koje se specijaliziraju pristupaju maksimalno ozbiljno te, baš poput sportaša u tradicionalnim disciplinama, treniraju uz puno truda i još više odricanja. Naravno kako takvim naporima treba pristupati odgovorno, pogotovo u ovoj nezreloj fazi eSporta koji je u Hrvatskoj i regiji i dalje praktički nereguliran unatoč činjenici da rastući nagradni fondovi i broj regionalnih natjecanja sve više mame igrače na mukotrpne pripreme.

Skretanje pozornosti na to stanje stvari i poticanje dijaloga oko osiguravanja kvalitetnijih uvjeta za zdrav razvoj profesionalnog gaminga u Hrvata također predstavlja glavni cilj Esports prvenstva Hrvatske, novonajavljene inicijative u organizaciji logističkih veterana iz tvrtke UVI Play koji uz medijsku podršku sponzora i već poznate nam Lvl8. zajednice u drugoj polovici ljeta organiziraju natjecanja za domaće igrače hitova FIFA 19, Fortnite Battle Royale i League of Legends.

Uz nagradni fond od pet znamenki i spektakularnu završnicu koja će se najesen održati u prostorijama Stabla znanja u Zagrebu, Esports prvenstvo Hrvatske novi je ambiciozni pothvat nastao iz iste suradnje koja je ovog proljeća dignula Mudju i brojne druge slavne balkanske YouTubere na 40 metara visine te im tamo servirala najekstremniji PUBG meč ikada održan.