Samsung želi udvostručiti broj AI uređaja na čak 800 milijuna

Samsung Electronics ove godine planira udvostručiti broj svojih mobilnih uređaja opremljenih značajkama umjetne inteligencije „Galaxy AI“ na ukupno 800 milijuna jedinica, izjavio je za Reuters suizvršni direktor tvrtke TM Roh.

Galaxy AI, Samsungov paket AI funkcija, u velikoj je mjeri pogonjen modelom Gemini američke tvrtke Google, dok se za određene zadatke koristi i Samsungov vlastiti glasovni asistent Bixby. Do kraja prošle godine Samsung je AI značajke uveo na oko 400 milijuna uređaja, uključujući pametne telefone i tablete, a cilj za 2026. je udvostručiti taj broj.

„Želimo primijeniti umjetnu inteligenciju na sve proizvode, sve funkcije i sve usluge što je brže moguće“, rekao je Roh u svom prvom intervjuu otkako je u studenome imenovan suizvršnim direktorom Samsunga.

Kao najveći svjetski proizvođač pametnih telefona temeljenih na Android platformi, Samsungov potez mogao bi dodatno ojačati poziciju Googlea u globalnoj AI utrci, u kojoj se natječe s tvrtkama poput OpenAI.

Samsung nastoji povratiti vodeću poziciju na tržištu pametnih telefona od Apple te se obraniti od sve jače konkurencije kineskih proizvođača, uključujući Huawei, ne samo u segmentu mobitela nego i televizora i kućanskih uređaja.

Prema podacima istraživačke kuće Counterpoint, Apple je prošle godine bio najveći proizvođač pametnih telefona, no Samsung vjeruje da će široka integracija AI usluga dati prednost njegovim uređajima.

Globalna AI utrka

Google je u studenome predstavio najnoviju verziju svog AI modela Gemini, ističući da Gemini 3 nadmašuje konkurenciju prema više industrijskih pokazatelja. Kao odgovor, izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman navodno je proglasio „crveni alarm“ unutar tvrtke, ubrzavši razvoj novog modela GPT-5.2, koji je lansiran nekoliko tjedana kasnije.

Roh očekuje ubrzano prihvaćanje AI tehnologija, navodeći da je prepoznatljivost Samsungova brenda Galaxy AI u anketama porasla s oko 30% na čak 80% u samo godinu dana.

Nestašica memorijskih čipova

Samsung je također upozorio da nije imun na „neviđenu“ globalnu nestašicu memorijskih čipova. Iako nestašica potiče rast dobiti u njegovu poluvodičkom poslovanju, istodobno pritišće marže u segmentu pametnih telefona.

„Nijedna tvrtka nije imuna na utjecaj ove krize“, rekao je Roh, dodajući da se učinci osjećaju i u drugim kategorijama potrošačke elektronike, od televizora do kućanskih aparata. Nije isključio mogućnost rasta cijena proizvoda, istaknuvši da je određeni utjecaj neizbježan zbog rasta cijena čipova.

Analitičari IDC-a i Counterpointa predviđaju da bi se globalno tržište pametnih telefona moglo smanjiti iduće godine upravo zbog rasta cijena uzrokovanih nestašicom čipova.

Roh se osvrnuo i na tržište preklopnih telefona, koje je Samsung pionirski pokrenuo 2019. godine. Iako rast tog segmenta zasad ide sporije od očekivanog, zbog tehničkih izazova i manjka prilagođenih aplikacija, Roh vjeruje da će preklopni telefoni postati mainstream u sljedeće dvije do tri godine.

Samsung je u trećem tromjesečju 2025. držao gotovo dvije trećine globalnog tržišta preklopnih pametnih telefona, no konkurencija se zaoštrava, osobito uz očekivani ulazak Applea u taj segment već ove godine.