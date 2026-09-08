Nakon Xiaomija, i Huawei baca izazov Appleu: Mate XT2 ima trostruki preklop i čuva podatke

Huawei je u Kini službeno predstavio svoj najnoviji preklopni pametni telefon, Mate XT 2 Ultimate Design, samo par dana nakon što su u Münchenu prikazali i novu Watch GT 7 seriju satova. Uređaj donosi redizajniranu konstrukciju s tri preklopna dijela, šarku koja se preklapa prema unutra, snažan novi Kirin 9050 Pro čipset te niz naprednih značajki kojima cilja na sam vrh rastućeg tržišta preklopnih telefona. Lansiranje ovog uređaja dolazi u ključnom trenutku, uoči očekivanog ulaska Applea u segment preklopnih telefona, što dodatno pojačava konkurenciju.

Dizajn i zasloni nove generacije

Foto: Florence Lo

Novi Mate XT 2 Ultimate Design donosi značajnu promjenu u dizajnu u odnosu na prethodnike. Glavna novost je mehanizam za preklapanje prema unutra, čime se bolje štiti glavni, savitljivi zaslon dok je uređaj zatvoren. Telefon ima novu šarku u obliku slova G i posjeduje IP58/IP59 certifikate otpornosti na vodu i prašinu, što je značajno za jedan preklopni uređaj. Kada je potpuno rasklopljen, tanak je svega 3,5 mm, dok sklopljen ima debljinu od 12,3 mm i teži 299 grama. Vanjski zaslon zaštićen je bazaltnim staklom, koje nudi poboljšanu otpornost na ogrebotine i padove.

Specifikacije zaslona, koje je detaljno prenio portal GSM Arena, zaista su impresivne. Vanjski, pokrovni zaslon je 6,5-inčni OLED LTPO panel Full-HD+ rezolucije, sa stopom osvježavanja od 120 Hz i izvanrednom vršnom svjetlinom od 6.500 nita. Unutarnji, glavni zaslon kada se uređaj rasklopi ima dijagonalu od čak 10,2 inča. Riječ je o OLED LTPO panelu 3K rezolucije sa stopom osvježavanja od 90 Hz. Jedna od jedinstvenih značajki ovog zaslona je hardverski "privacy screen", sličan onome na Samsungovim top modelima, koji sužava kut gledanja i onemogućuje drugima da vide sadržaj na ekranu, što je prvi takav slučaj u svijetu preklopnih telefona.

Performanse i hardver za najzahtjevnije

Foto: Florence Lo

Srce uređaja je potpuno novi Kirin 9050 Pro čipset, za koji Huawei tvrdi da je preko 42 posto brži od prethodne generacije. Čip donosi novu arhitekturu procesora te značajno poboljšani NPU (jedinicu za neuronsku obradu) i Maleoon GPU, koji podržava hardverski ubrzani ray tracing. Za razliku od prethodnih modela, sustav stražnjih kamera sada je smješten na središnjem panelu uređaja. Sastoji se od glavne RYYB LOFIC kamere od 50 MP sa senzorom veličine 1/1,28 inča, periskopske telefoto kamere od 50 MP s 3,5x optičkim zumom te ultraširokokutne kamere od 40 MP. Sustavu pomaže i treća generacija Red Maple senzora za boje. Za selfije su zadužene kamere od osam megapiksela, po jedna na unutarnjem i vanjskom zaslonu.

Huawei je u Mate XT 2 ugradio bateriju kapaciteta 5.600 mAh, koja podržava brzo žično punjenje od 66 W i bežično punjenje od 50 W. Uređaj pokreće HarmonyOS 7, koji je optimiziran za multitasking i omogućuje istovremeno korištenje triju aplikacija na velikom unutarnjem zaslonu. Od ostalih značajki tu su bočno smješten senzor otiska prsta, tipke osjetljive na dodir na oba ruba koje mogu snimiti EKG te podrška za M-Pen 3 digitalnu olovku. Opcije povezivanja uključuju 5G, dvostruki 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 LE, GPS, satelitsku komunikaciju, NFC i USB 3.1 Type-C priključak.

Cijena i pozicioniranje na konkurentnom tržištu

Huawei Mate XT 2 Ultimate Design dostupan je u crnoj, ljubičastoj i bijeloj boji, s konfiguracijama koje idu do 16 GB RAM-a i dva terabajta prostora za pohranu. Cijene u Kini kreću od 19.999 juana (oko 2.980 američkih dolara) za osnovni model sa 16 GB/256 GB, dok najskuplja verzija sa 16 GB RAM-a i dva terabajta pohrane, koja dolazi s digitalnom olovkom, stoji 29.999 juana (oko 4.470 dolara).

Lansiranje ovog uređaja događa se u vrijeme kada tržište preklopnih telefona bilježi značajan rast, s predviđenim povećanjem isporuka od 21 posto na godišnjoj razini za 2026. godinu. Konkurencija je sve jača, a najveći izazov za Huawei, kao i za trenutnog lidera Samsunga, bit će očekivani ulazak Applea na ovo tržište s njihovim prvim preklopnim iPhoneom. Prema tržišnim projekcijama za 2026. godinu, Samsung bi trebao zadržati vodeću poziciju s 32 posto udjela, no Apple bi već u prvoj godini mogao zauzeti 25 posto, dok bi se Huawei borio za treće mjesto s udjelom od 24 posto. Iako su visoka cijena i zabrinutost oko izdržljivosti i dalje prepreke za šire prihvaćanje, inovacije poput onih na Mate XT 2 Ultimate Designu pokazuju smjer u kojem se ovaj uzbudljivi segment tržišta kreće.

*uz korištenje AI-ja