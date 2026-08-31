Ne žele da im se ponovi slučaj Cyberpunk, novi Witcher 4 već sada radi na svakoj platformi

Poljski studio CD Projekt Red (CDPR), svjestan katastrofalnog lansiranja svoje prethodne velike igre, Cyberpunk 2077, primjenjuje radikalno drugačiji pristup u razvoju nadolazećeg naslova The Witcher 4. Kako bi se osiguralo da nova igra neće patiti od tehničkih problema, studio je potvrdio da je The Witcher 4, kodnog imena Project Polaris, već sada u potpunosti funkcionalan i igriv na svim ciljanim platformama - PC-ju, PlayStationu 5 i Xboxu Series X/S, godinama prije planiranog izlaska.

Lekcije naučene iz katastrofe Cyberpunka

Ova strategija izravna je posljedica problema koji su obilježili izlazak Cyberpunka 2077. Igra je, po izlasku, bila gotovo neigriva na konzolama prošle generacije, PlayStationu 4 i Xboxu One, zbog niza tehničkih poteškoća, bugova i katastrofalnih performansi. Problemi su bili toliko ozbiljni da je Sony privremeno povukao igru s PlayStation Storea, a CDPR je proveo mjesece, pa i godine, popravljajući igru kroz brojne zakrpe. Suizvršni direktor studija, Michał Nowakowski, objasnio je da je stari pristup bio usmjeren isključivo na PC kao primarnu platformu, uz vjerovanje da će naknadna prilagodba za konzole biti jednostavan zadatak.

​- Način na koji je studio razmišljao bio je da ciljamo na najbolje moguće vizuale. Želimo pomicati granice onoga što je moguće u smislu filmskog osjećaja i sličnih stvari, a PC je bio jednostavno najpogodnija platforma za to - pojasnio je Nowakowski.

Dodao je kako je tim imao "lažno uvjerenje" da neće biti velik izazov jednostavno "pojednostaviti" iskustvo kako bi odgovaralo ciljanim konzolama. To je bila metoda koju je studio primijenio i s igrom The Witcher 3, pa su te lekcije prenijeli i na Cyberpunk 2077. Nowakowski je priznao da je studio tada "imao i ponešto sreće" s optimizacijom za konzole. S Cyberpunkom se ta sreća istopila.

Potpuno novi pristup razvoju

Nakon fijaska, CDPR ne želi ništa prepustiti slučaju. Studio je potvrdio da je novi Witcher, koji će pokrenuti potpuno novu trilogiju, već sada u stanju koje omogućuje igranje na svim platformama za koje je namijenjen. Time se optimizacija ne ostavlja za kraj razvojnog ciklusa, što je bila kobna pogreška u prošlosti.

​- Dođete u studio, pokrenete Witcher 4 odmah sada. Možete ga pokrenuti na PC-ju. Možete ga pokrenuti na PS5. Možete ga pokrenuti na Xboxu Series X, i radit će - izjavio je Nowakowski za Game Developer.

Ovaj pristup proteže se i na praćenje internih razvojnih ciljeva. Prema riječima Nowakowskog, stari sustav dopuštao je odgađanje rješavanja problema, što je dovodilo do gomilanja tehničkog duga.

​- U prošlosti, ako bismo propustili jednu ili dvije kontrolne točke, rekli bismo: 'nadoknadit ćemo to kasnije'. Ponekad bismo uspjeli, ali ponekad ne, i onda nakon dva ili tri razvojna ciklusa imate četiri ili pet propuštenih točaka i to više nije tako lako nadoknaditi - objasnio je.

​- Od tada više ne riskiramo. Želimo biti sigurni da stvar doista funkcionira - zaključio je.

Dodatnu stabilnost u razvoju trebala bi donijeti i velika tehnološka promjena. Naime, za razliku od prethodnih igara koje su koristile vlastiti REDengine, The Witcher 4 razvija se na Unreal Engineu 5, što je potez ostvaren u partnerstvu s tvrtkom Epic Games.

Što dosad znamo o novoj sagi?

Iako je The Witcher 4 ušao u punu fazu produkcije krajem 2024. godine s timom od preko petsto developera, planirani izlazak još je daleko i cilja se 2028. godina. Igra će započeti novu trilogiju u Witcher svijetu, a nagađa se da će glavna protagonistica biti Ciri. Ove pouke izvučene iz problematičnog lansiranja Cyberpunka 2077 trebale bi osigurati da igrači na svim platformama dobiju stabilan i ispoliran proizvod od prvog dana. Zanimljivo je da je CDPR već potvrdio kako će igra imati fizičko izdanje, no ono za PlayStation 5 možda neće sadržavati disk ako Sony doista obustavi njihovu proizvodnju. U tom bi slučaju kutija sadržavala kod za preuzimanje igre i druge kolekcionarske predmete, što je pokazatelj šireg trenda u industriji koja se sve više okreće digitalnoj distribuciji.

*uz korištenje AI