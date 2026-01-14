Netflixova kupovina Warner Bros. upitna: Trump kaže ne

Trump je na Truth Socialu repostao članak One America News Networka pod naslovom ‘Stop the Netflix Cultural Takeover’, što je TheWrap opisao kao njegovu poruku neodobravanja prema planiranoj akviziciji. U tom tekstu OANN tvrdi da bi Netflix takvim preuzimanjem dobio prevelik ‘kulturni’ utjecaj i dominaciju.

U pozadini je veliki deal o kojem se već puno pisalo: Warner Bros. Discovery je odabrao Netflixovu ponudu za studijske i streaming imovine, po cijeni od 27,75 dolara po dionici, u kombinaciji gotovine i dionica, što je bilo procijenjeno na oko 82,7 milijardi dolara. Paralelno, Paramount je gurao neprijateljsku ponudu od 30 dolara po dionici, ali je WBD tu izmijenjenu ponudu odbio.

Pokretanje videa... 01:51 Rat milijardi: I Trumpov zet u pokušaju da zaustave Netflix i preuzimanje Warner Brosa. | Video: 24sata/Reuters

Zašto je Trumpov potez bitan? Jer ovakvi poslovi ne prolaze samo voljom dioničara, nego i kroz regulatornu provjeru, a TheWrap napominje da bi Trumpov stav mogao utjecati na političku klimu oko odluka regulatora. Dakle, dvije strane su se već odavno dogovorile oko kupovine, ali ne pita se samo njih te zato posao još stoji nerazriješen. Usto, Paramount je već javno udarao na Netflix Warner kombinaciju, a njihov glavni pravnik Makan Delrahim nazvao je taj deal ‘protuzakonitim’ i ‘protivnim konkurentskom tržištu’.

U isto vrijeme, priča se dodatno zakomplicirala jer su mediji objavili da Netflix razmatra prebacivanje ponude u all-cash kako bi ubrzao proces i olakšao stvar dioničarima, pogotovo nakon što je Paramount pojačao pritisak. Ako se to stvarno dogodi, ulazimo u novu rundu natezanja gdje će se paralelno voditi i financijska i politička bitka.

Opet, treba se odmaknuti korak unazad i pogledati širu sliku. Trump sigurno nije protivan tržišnim monopolima, čak štoviše, njegov drugi mandat njegovi protivnici opisuju gotovo isključivo kao dodvoravanje najbogatijima i dopuštanjem Musku, Bezosu i ekipi da rade i kupuju što god žele. S druge strane MAGA ekipa već godinama napada Netflix zbog širenja woke ideologije, što oni vide u svim sadržajima koji predstavljaju LGBTQ+ načine života kao normalne, tako da ima smisla da Trump želi ugoditi svojim glasačima otežavanjem Netflixu. Uz to, svakome tko prati poznata je i povezanost Trumpa s Paramountom. Stoga je zapravo cijeli slijed događaja dosta logičan - Trump ne želi da Netflix, kao njemu ideološki suprotna kompanija, ostvari ogromnu kupovinu kojom bi se zacementirala kao apsolutni broj jedan na tržištu, već želi pogurati Paramount, koji je već pokazao da mu je spreman platiti što god treba, u vrh tech/showbiz kompanija i kreatora medijske politike u cijelom zapadnom svijetu.

Što to znači za publiku iz Hrvatske? Kratkoročno ništa se ne mijenja preko noći, ali ovakve mega akvizicije često završavaju rezanjem troškova, preslagivanjem kataloga i promjenama u dostupnosti sadržaja po regijama. Ako Netflix stvarno preuzme HBO i Warnerov katalog, pitanje nije samo ‘tko će imati Harry Pottera’, nego i kakvi će biti prozori prikazivanja, cijene pretplata i hoće li dio sadržaja završiti zaključan iza jednog servisa. U principu, čekamo rasplet ove sapunice kao i ostatak svijeta kako bi znali na kojoj streaming platformi gledamo što.