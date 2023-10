Nova Spider-Man 2 igra dokaz da nisu superjunaci na zalazu već da im trebaju dobre priče

Spider-Man 2 bio bi još točniji da se zove x2, jer ovo nije nastavak samo jedne, već dvije fantastične igre u kojima smo uronili u svijet slavnih superjunaka iz New Yorka, Petera Parkera, a potom i nešto mlađeg Milesa Moralesa. To su bile igre koje su nam uz puno zabave i humora približili te junake i njihove živote i boli kroz koje sve što su prolazili. I dok u filmskom svijetu vlada zamor oko superjunaka, što pokazuju i podaci s kino blagajni, nastavak ovih igara pokazuje kako su superjunaci i dalje dobra podloga za odlične priče, ali i gradnju likova, jer običan život ide dalje. A Spider-Man 2 fantastično gura životnu priču glavnih junaka dalje i uz to nudi gomilu toga novog i s pravom se promiče u jednu od najboljih igara ove godine.

Foto: Sony/Insomniac Games

Već od samog početka igra nam pokazuje gdje se nalaze i kakvi su danas Peter i Miles. Prvi je na novom poslu na kojem se mora dokazati, a Miles se muči s prijavom za fakultet u kojoj mora pisati o sebi. No ubrzo stiže alarm jer Sandman stvara kaos na ulicama New Yorka koji izgleda kao Dubai usred pješčane oluje u Nemogućoj misiji i naši junaci opet moraju slijediti svoju mantru ‘s velikom moći dolazi i velika odgovornost’ i svoj stvarni život opet staviti po strani. A borba i akcijske scene koje vas vode na let među neboderima u sljedećim minutama jedan su od najboljih uvoda u neku igru koji sam doživio. Ovisno o težini, te borbe mogu biti više ili manje izazovne, ali ubrzo shvatite da vas je igra odlučila samo dobro zagrijati. Jer ovo je bio tek uvod i upozorenje da slijedi pravi posao i puno ozbiljniji neprijatelji.

Foto: Sony/Insomniac Games

Srećom, treći glavni lik ovdje je New York koji je sada postao još veći, detaljniji i življi. Glavni lik, jer Spider-Man je u svojoj srži povezan s tim gradom, on je oblikovao Petera i Milesa kroz smrti tete May ili ujaka Bena ili Milesova oca, oni su dobri kvartovski junaci koji će pomoći sa malim problemima svojih susjeda. A ti su kvartovi sada prošireni, pa je tako digitalni New York dobio Queens i Brooklyn, ali i potpuno nova područja koja ćemo istraživati - kao što je Astoria. Igra izvlači ono najbolje iz PlayStationa 5 i New York izgleda apsolutno prekrasno dolje na vrućem asfaltu, ali i na vrhovima nebodera do kojih Peter i Miles sada još lakše stižu. Paukove niti i dalje su njihove lijane na kojima se prebacuju sa zgrade do zgrade, ali sada su dobili i ‘krila’ pa možete brže prevaliti velike udaljenosti. Ulice New Yorka sada djeluju gužvovito kako bi i trebale i često ćete vidjeti gomile automobila u prometu, ali i velike grupe ljudi posvuda na cestama, jednostavno grad izgleda živo.

Foto: Sony/Insomniac Games

Kako ulazite dublje u priču, naići ćete na brojne poznate negativce iz kolekcije stripovskih junaka, no nisu sve njihove uloge ovdje tako jednostavne kao što su bile u stripovima, odnosno ne mora svatko biti negativac do kraja. Glavni negativac koji gura cijelu radnju ovdje je Kraven, super-lovac koji je odlučio pretvoriti New York u svoje lovište. A kao plijen si je izabrao razne negativce. Bez previše spoilera, jasno vam je kakav kaos to može donijeti u grad. A naravno treba spomenuti i Venoma.

Foto: Sony/Insomniac Games

Recept za nastavak igre je dobro poznat, ali s nizom zahvata kako bi stvari bile zanimljivije. Kako napredujete kroz priču, neprijatelji će postajati izazovniji, a vi ćete si otvarati sve veće dijelove kvartova u kojima se nalazite. Dobro je i što su ti neprijatelji raznolikiji. Ispunite dovoljan broj ciljeva i otključat ćete ‘fast travel’ opciju koja vas trenutno prebaci u drugi dio grada. To se odvija gotovo trenutno, a gotovo trenutno je i prebacivanje između Milesa i Petera. Glavna priča klizit će između Milesa i Petera, ali i nekih drugih likova koji su u tom trenutku ključni, ali i vi se možete prebaciti između njih dvojice i to se odvija iznimno brzo. Neke su misije baš predviđene za jednog ili drugog, no igra vas vješto vodi i pritom izvlači na površinu sve ono što muči obojicu, od odraslog života i veze s M.J. za Petera do rješavanja tuge za ocem i konstantnog pitanja ‘jesam li dovoljno dobar’ za Milesa.

Foto: Sony/Insomniac Games

No nije sve ovdje puno teških tema, Spider-Man je i dalje igra puna humora i zabavnih doskočica koje sipa Miles. Imamo i niz dirljivih, obiteljskih, prijateljskih trenutaka, poput druženja Petera, Harryja Osborna i M.J. u lunaparku, ali i flashback scene u kojoj je Peter zaradio prvu naslovnicu za svoju fotografiju. Meni je posebno dojmljiva bila epizoda s Hailey Cooper, Milesovom prijateljicom koja je gluhonijema, u kojoj morate jednu misiju obaviti kao ona i to u svijetu kakvim ga ona vidi.

Foto: Sony/Insomniac Games

Uspješno obavljene misije i zadaci kroz igru donijet će vam bodove kojima ćete otključati razne vještine, ali kako imamo dva junaka, sada svaki ima svoje ‘stablo’, a treće je za zajedničke vještine. To znači i da možete birati kojeg ćete junaka prije ‘napucati’ do kraja sa svim njegovim udarcima i bonus zahvatima, a kombinacija tipki u borbama ima pregršt. Fanove tišine i skidanja neprijatelja iz prikrajka razveselit će i nova opcija u kojoj možete razvući nit iznad neprijatelja i olakšati si put dok čistite cijelu neprijateljsku bazu na krovu nekog nebodera. Kako idete kroz priču, bitke s raznim ‘bossovima’ donijet će više faza u kojima ih morate potući do kraja i kad mislite da je gotov, uslijedit će još jedna i to postane naporno. Frustrirajuće čak ako ste na najtežoj razini gdje vas jedan krivi potez ubije i natjera na ponavljanje, kojih se može skupiti gomila. Ključ uspjeha bit će u izbjegavanju njihovih udara i kontriranju njihovim napadima, a često ćete morati koristiti i okoliš u svoju korist, poput okršaja s ‘Gušterom’, a u tim svim borbama na najvećoj kušnji bit će i brzina vaših ruku.

Foto: Sony/Insomniac Games

Naporne su i zagonetke, odnosno mozgalice, koje su se i ovdje vratile, ali u drugom pakiranju u odnosu na prethodne igre. Zaustavljanje kriminala, a to su one razne misijice koje iskaču po mapi, također je zamorno, jer nije raznoliko i nakon nekog vremena nemate volje zaustaviti auto po 25. put ili neku grupu kriminalaca koja je odlučila napasti cisternu. I u izgradnji svijeta, živosti grada i maštovitosti cijele priče, dobro bi došlo više raznolikosti. No i taj dio priče donijet će vam bodove ili otključati resurse kako bi poboljšali svoje ‘pauk-gadgete’ i odijela koja su još raznolikija. A vještim upravljanjem gadgetima s jedne strane kontrolera i vašim posebnim udarcima s druge u jako kratkom vremenu možete nanijeti ogromnu štetu brojnim neprijateljima. Tako će ih ‘mrežna hvataljka’, ili Web Grabber, koju ispalite povući na hrpu, a vi potom možete ispaliti udarac koji će ih dodatno oslabiti.

Novi Spider-Man i 2,5 milijuna prodanih kopija u prvom danu pokazuju da nisu superjunaci out, već da trebaju dobre priče. A ova igra s gomilom zabavne i brze akcije i prekrasnim vizualnim okruženjem je Sonyjev najbolji mamac kojim bi trebali privlačiti igrače u sljedećem razdoblju blagdana i raznih crnih petaka, jer ovo je pravi hit i ono što treba biti zabavna akcijska igra. A možemo se nadati da će sve ovo ponoviti i poboljšati u igri Wolverine koja je u razvoju i koja je, što su i potvrdili, smještena u isti svemir kao i ovaj Spider-Man.