Novi Call of Duty otkrio kako postavlja nove granice realizma

Studio Infinity Ward i matični mu Activision obilježili su prvi dan Gamescom 2019 konferencije video teaserom nadolazećim nastavkom legendarnog Call of Duty serijala.

Iako je bilo za očekivati kako će konferencija u njemačkom Kölnu ponuditi novi pogled na CoD: Modern Warfare (2019) iznenađenje događaja bio je sami autor pokazanog videa koji potpisuje Nvidia.

Tako kompilaciju gameplay klipova koju možete vidjeti iznad potpisuje prvenstveno Nvidia. Naravno, američki gigant ovdje nije toliko usredotočen na igru koliko na pokazivanje svoje RTX tehnologije dizajnirane za realistično praćenje zraka svjetlosti (eng. ray tracing).

Radi se o izuzetno zahtjevnoj radnji koju podržava samo posljednja generacija najmoćnijih grafičkih kartica iz Nvidijinog asortimana označena upravo "RTX" etiketom.

Nvidijin glavni konkurent, AMD, demonstrirao je vlastoručno rješenje za renderiranje realistično praćenih zraka svjetlosti prije nekoliko mjeseci, no tvrtka je izjavila kako tu tehnologiju ne planira ponuditi potrošačima sve dok je maksimalno ne optimizira, barem do granica na kojima ona postaje opcija i za jeftinije grafičke kartice.

Nvidia je također počela snižavati prag ulaska u svijet ultra-realističnih rendera svjetlosnih zraka ranije ove godine, a trenutačno najjeftinija RTX kartica koju nudi jest model 2060 čiji novi primjerak košta oko 2.700 kuna u Hrvatskoj. Po mnogima sljedeća velika grafička inovacija u videoigrama, koncept praćenja svjetlosnih zraka i dalje je u povojima po pitanju iskoristivosti.

Nvidia naizgled nije obeshrabrena sporom reakcijom tržišta na i dalje relativno skupu tehnologiju te je još ovog proljeća odlučila uzeti stvari u svoje ruke, a rezultat toga je zapanjujuće modernizirana verzija legendarnog Quake 2 FPS-a.

Sami Call of Duty: Modern Warfare (2019) do sada je već izazvao nemali broj kontroverzi, što zbog svoje opčinjenosti terorizmom, što zbog nekih nepopularnih dizajnerskih odluka, kao npr. uklanjanja do sada krucijalne minimape iz svih multiplayer modova igre.

Potonji potez već je povukao mnoga pitanja o potencijalno katastrofalnim posljedicama za kompetitivnu Call of Duty scenu, no Infinity Ward djeluje ustrajan u svojoj odluci da svoje igrače liši do sada daleko najefikasnijeg alata za orijentaciju.

Svi oni koji se ne mogu pomiriti s tom promjenom uvijek se mogu okrenuti natjecanju u drugim pucačinama, uključujući i sveprisutni Fortnite, jedan od tri temelja i dalje aktualnog Esports prvenstva Hrvatske koje je ovaj vikend uspješno okončalo svoj četvrti tjedan te nastavlja svoj put prema spektakularnoj završnici u Zagrebu zakazanoj za ovu jesen.