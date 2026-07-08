Metin novi alat Content Seal prepoznaje slike stvorene s AI

Meta razvija novi alat za identifikaciju slika i videozapisa stvorenih pomoću svojeg najnovijeg modela za generiranje slika, Muse Image. Tvrtka je predstavila pregled internetskog alata koji može provjeriti nevidljive vodene žigove koje koristi novi model, čime nastoji povećati transparentnost u digitalnom prostoru preplavljenom sadržajem stvorenim umjetnom inteligencijom.

Ovaj sustav vodenih žigova, nazvan Content Seal, ostaje na slici "čak i kada se ona izreže, komprimira, promijeni joj se veličina ili se napravi snimka zaslona", objasnila je Meta u svojem blogu. "Predstavljamo alat za detekciju koji vam omogućuje provjeru nosi li slika vodeni žig Content Seal, pružajući početni način da bolje razumijete je li slika stvorena pomoću Meta AI."

Kako funkcionira nevidljivi žig

Čini se da je Content Seal donekle nov pristup za Metu. Verzija koja je dio modela Muse Image je vlasnička, iako je tvrtka ranije objavljivala verzije ove tehnologije otvorenog koda. Novi Metini modeli ne uključuju nikakve vidljive vodene žigove, za razliku od nekih prethodnih verzija Meta AI koje su dodavale mali logotip u donji desni kut. U praksi to znači da prosječan korisnik neće primijetiti nikakvu razliku, ali će poseban alat moći utvrditi podrijetlo sadržaja.

Mogućnosti detekcije zasad su ograničene na slike koje su stvorene ili uređene pomoću modela Muse Image, iako je tvrtka najavila da planira proširiti vodene žigove Content Seal i na videozapise generirane i uređene umjetnom inteligencijom. Meta također radi na zasebnom modelu za generiranje videa pod nazivom Muse Video, koji će "uskoro biti dostupan". Testiranja pokazuju da internetski alat uspješno detektira vodeni žig na uređenim slikama i potpuno novim kreacijama, kao i na snimkama zaslona tih istih slika.

"Pozitivan rezultat znači da je slika generirana ili uređena pomoću aplikacije Meta AI ili na stranici meta.ai", objašnjava tvrtka u često postavljanim pitanjima. "Negativan rezultat znači da je malo vjerojatno da je slika obrađena pomoću aplikacije Meta AI ili na stranici meta.ai."

Ograničenja i kritike iz prošlosti

Zanimljivo je da nove mogućnosti detekcije Meta AI još uvijek nisu dio same aplikacije. Kada je novinar upitao asistenta unutar aplikacije o slici koju je internetski alat identificirao kao stvorenu umjetnom inteligencijom, asistent je odgovorio da nema tu mogućnost.

​- Ne mogu vam sa sigurnošću reći je li ova specifična slika napravljena s Meta AI samo gledajući je. Meta AI ne stavlja automatski vodeni žig na slike, a ja nemam alat koji može otkriti koji je AI model napravio postojeću sliku - odgovorio je asistent.

Meta se ranije suočila s kritikama zbog načina na koji označava i identificira materijal generiran umjetnom inteligencijom u svojim aplikacijama. Nadzorni odbor je ranije ove godine poručio tvrtki da je "zabrinut" jer Meta "nedosljedno primjenjuje" digitalne vodene žigove na AI sadržaj stvoren vlastitim alatima. Nova značajka također ima i druga ograničenja. Content Seal nije kompatibilan sa SynthID ili C2PA Content Credentials, dvjema uspostavljenim metodama vodenog žiga koje koriste druge tvrtke. Alat nije mogao identificirati ni slike stvorene starijim verzijama Metinih AI modela, a čini se da podliježe i ograničenjima korištenja. Nakon učitavanja nekoliko primjera, pojavila se obavijest o dosegnutom "dnevnom limitu za provjere identifikacije".

Širi kontekst borbe protiv dezinformacija

Uvođenje alata Content Seal dio je šire inicijative tvrtke za povećanje transparentnosti. U povezanom potezu, Meta je ažurirala svoja pravila oglašavanja. Od ožujka 2026. godine, oglašivači su dužni otkriti kada njihov sponzorirani sadržaj koristi vizuale, tekst ili zvuk koji su generirani ili izmijenjeni umjetnom inteligencijom. Ova se politika primjenjuje globalno i smatra se odgovorom na rastući regulatorni pritisak, uključujući i onaj iz Europske unije.

Nadalje, tvrtka je u srpnju 2026. najavila da će automatski označavati oglasni sadržaj stvoren ili uređen vlastitim ili alatima trećih strana kao što su DALL-E ili Photoshop. Za to će koristiti industrijske standarde detekcije poput C2PA, što otvara pitanje buduće integracije s vlasničkim sustavom Content Seal.

Tržište koje nezaustavljivo raste

Izazov točnog otkrivanja sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom značajan je za cijelu tehnološku industriju. Širenje "deepfake" tehnologije i drugih sintetičkih medija potaknulo je rast tržišta za tehnologije detekcije. Globalno tržište detekcije "deepfakea" procijenjeno je na više od 600 milijuna dolara u 2025. godini, a predviđa se njegov značajan rast. Taj je rast potaknut sve većom dostupnošću AI alata i rastućom prijetnjom dezinformacija i sintetičkih prijevara.

Stalna utrka između stvaranja i detekcije

Stručnjaci napominju da, iako moderni alati za detekciju mogu postići visoke stope točnosti, nijedan sustav nije savršen. Područje je u stalnom stanju evolucije, gdje se generativni modeli i metode detekcije nalaze u neprestanoj utrci. Izazovi ostaju u područjima poput svijesti o kontekstu i potencijalnih pristranosti u modelima za detekciju. Trenutni pristupi često uključuju slojevite radne procese koji kombiniraju analizu vizualnih artefakata, provjere audio-vizualne dosljednosti i pregled porijekla. Krajnji je cilj stvoriti pouzdanije digitalno okruženje u kojem korisnici mogu bolje razlikovati autentičan od sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom.

*uz korištenje AI-ja