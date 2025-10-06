Novi Renault 4 (električni): praktičniji i od “petice”

Renault 4 je kompaktniji crossover (4,14 m duljine) s povišenim razmakom od tla 18,1 cm, pa djeluje robusnije od R5 i bliže Capturu. Unutra nudi više mjesta otraga (dulji međuosovinski razmak) i veći prtljažnik od 420 L (R5 ima 326 L). Zadržava poznati kokpit, ali s udobnijim sjedalima, a kao prvi Renault donosi i One-Pedal vožnju s jakim regenom koji može potpuno zaustaviti auto.

U ponudi su dvije baterije: 40 kWh i 52 kWh. Slabija dolazi s motorom 90 kW (225 Nm) i dosegom do 308 km (WLTP), jača s 110 kW (245 Nm) i do 409 km. Obje se pune AC-om do 11 kW i brzim DC-om do 80/100 kW (ovisno o bateriji). Serijski je dvosmjerno punjenje: može napajati uređaje (V2L) ili vraćati struju u mrežu (V2G). Brža verzija ubrzava 0–100 km/h za 8,2 s, a najveća brzina je 150 km/h.

U Hrvatskoj su dostupni paketi Evolution, Techno i Iconic, a početni 40 kWh dolazi uz Evolution. Osim veće vuče prikolice (do 750 kg) u odnosu na R5 i sklopive klupe koje stvaraju ravnu podnicu (utovar do 220 cm), R4 cilja širu publiku – od mladih obitelji do onih koji žele EV s više korisnog prostora. Na domaćem tržištu ozbiljniji zamah očekuje se uz poticaje, ali kao paket praktičnosti i dosega, “četvorka” djeluje zrelije od “petice”.