Obavijesti

Tech

Komentari 0
AUTO TECH

Novi Renault 4 (električni): praktičniji i od “petice”

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Novi Renault 4 (električni): praktičniji i od “petice”
Foto: Renault

Renault je uz povratak legendarne “petice” sad pustio u prodaju i novu, potpuno električnu četvorku. Smješta se između Clija i Captura, na istoj platformi kao R5, ali s više prostora i naglašenom praktičnošću. Cijene kreću od 30.990 do 37.990 €, ovisno o paketu opreme i bateriji.

Renault 4 je kompaktniji crossover (4,14 m duljine) s povišenim razmakom od tla 18,1 cm, pa djeluje robusnije od R5 i bliže Capturu. Unutra nudi više mjesta otraga (dulji međuosovinski razmak) i veći prtljažnik od 420 L (R5 ima 326 L). Zadržava poznati kokpit, ali s udobnijim sjedalima, a kao prvi Renault donosi i One-Pedal vožnju s jakim regenom koji može potpuno zaustaviti auto.

Pogledajte video: 

PORSCHE CAYENNE Kakav kič: Pogledajte novi Porsche. Svijetli kao Betlehem
Kakav kič: Pogledajte novi Porsche. Svijetli kao Betlehem

U ponudi su dvije baterije: 40 kWh i 52 kWh. Slabija dolazi s motorom 90 kW (225 Nm) i dosegom do 308 km (WLTP), jača s 110 kW (245 Nm) i do 409 km. Obje se pune AC-om do 11 kW i brzim DC-om do 80/100 kW (ovisno o bateriji). Serijski je dvosmjerno punjenje: može napajati uređaje (V2L) ili vraćati struju u mrežu (V2G). Brža verzija ubrzava 0–100 km/h za 8,2 s, a najveća brzina je 150 km/h.

BIZARNA SITUACIJA Policija zaustavila auto, ali vozača nema! Nisu pisali kaznu: 'Nemamo rubriku za robota'
Policija zaustavila auto, ali vozača nema! Nisu pisali kaznu: 'Nemamo rubriku za robota'

U Hrvatskoj su dostupni paketi Evolution, Techno i Iconic, a početni 40 kWh dolazi uz Evolution. Osim veće vuče prikolice (do 750 kg) u odnosu na R5 i sklopive klupe koje stvaraju ravnu podnicu (utovar do 220 cm), R4 cilja širu publiku – od mladih obitelji do onih koji žele EV s više korisnog prostora. Na domaćem tržištu ozbiljniji zamah očekuje se uz poticaje, ali kao paket praktičnosti i dosega, “četvorka” djeluje zrelije od “petice”.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Halo, ima koga? NASA je primila poruku s 350 mil. kilometara!
NEVJEROJATNO

Halo, ima koga? NASA je primila poruku s 350 mil. kilometara!

NASA-ina sonda Psyche postavila novi rekord u laserskoj komunikaciji iz svemira! Poruka stigla s 350 milijuna km, otvarajući vrata za buduće misije na Mars
Ovo je 7 stvari koje su nam se svidjele na Galaxy Fold 7
ISPROBALI SMO

Ovo je 7 stvari koje su nam se svidjele na Galaxy Fold 7

Samsung je ove godine napravio velik pomak s preklopnim Foldom 7, koji je dobio tanje kućište i puno praktičniji prednji ekran. Uz to prate ga sjajan čipset i odlične kamere
Tko će štititi digitalnu Hrvatsku? Manjak stručnjaka za cyber sigurnost može biti opasan
IZVJEŠTAJ PROJEKTA CADMUS

Tko će štititi digitalnu Hrvatsku? Manjak stručnjaka za cyber sigurnost može biti opasan

Analiza pokazuje kako poslodavci u oglasima za zapošljavanje najviše traže vještine vezane uz administraciju sustava, upravljanje incidentima i rizicima te razvoj strategija informacijske sigurnost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025