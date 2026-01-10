Možete li prepoznati koje su fotke lažne? Sa samo 5 minuta treninga uspješnost je 64%

Slike lica koje generira umjetna inteligencija postale su toliko realistične da ih većina ljudi ne samo da ne može razlikovati od stvarnih, već ih često smatraju i "stvarnijima". Ovaj fenomen, poznat kao "hiperrealizam", predstavlja sve veći sigurnosni izazov. Ipak, novo istraživanje pokazuje da postoji iznenađujuće jednostavan i brz način da naoštrite svoje oko za prepoznavanje digitalnih lažnjaka, piše Science Alert. Najnovija generacija AI alata, poput modela StyleGAN3 koji je korišten u istraživanju, stvara portrete koji s lakoćom prolaze test ljudske prosudbe. U studiji objavljenoj u časopisu Royal Society Open Science čak su i takozvani "super-prepoznavači", elitna skupina ljudi s iznimnim sposobnostima obrade lica, bili nemoćni.

Bez treninga, njihova uspješnost u detekciji lažnih lica bila je tek 41 posto, što je lošije od pukog pogađanja. Obični ljudi prošli su još gore - lažna lica ispravno su identificirali u samo 31 posto slučajeva.

Ovi rezultati jasno pokazuju da nas intuicija i osjećaj lako mogu prevariti u digitalnom svijetu.

Možete li prepoznati koja su lica ovdje lažna?

Foto: science alert

Pet minuta treninga

Znanstvenici s britanskih sveučilišta Leeds, Reading, Greenwich i Lincoln odlučili su provjeriti može li se ta sposobnost poboljšati. Proveli su eksperiment u kojem su novoj skupini sudionika dali kratak, petominutni trening prije testiranja. Tijekom treninga pokazani su im primjeri uobičajenih grešaka koje AI algoritmi rade prilikom stvaranja slika.

Polaznici su naučili na što treba obratiti posebnu pozornost:

detalji na licu: Neobičan raspored ili nedostatak zubi, asimetrične uši ili naušnice.

kosa i koža: Neprirodna linija kose, čudna zamućenja na rubovima kose i kože ili previše glatka, savršena tekstura.

simetrija: AI lica često su proporcionalnija i simetričnija od stvarnih ljudskih lica.

Rezultati nakon ovog kratkog tečaja bili su impresivni. Uspješnost super-prepoznavača skočila je na 64 posto, dok su sudionici s prosječnim sposobnostima podigli svoju točnost na 51 posto, čime su dosegli razinu slučajnog odabira i eliminirali sklonost da lažna lica smatraju stvarnijima.

​- Mislim da je ohrabrujuće što je naš prilično kratak postupak treninga znatno povećao učinak u obje skupine - rekla je voditeljica studije dr. Katie Gray, izvanredna profesorica psihologije na Sveučilištu u Readingu.

Zašto je važno prepoznavati lažnjake?

Sposobnost razlikovanja stvarnih od umjetno stvorenih lica nije samo akademska vježba.

Generirane slike sve se više koriste u zlonamjerne svrhe, od stvaranja lažnih profila na društvenim mrežama za širenje dezinformacija ili prijevare, do krađe identiteta i zaobilaženja sigurnosnih sustava za provjeru.

​- AI slike je sve lakše izraditi i sve teže otkriti. Mogu se koristiti u zlonamjerne svrhe, stoga je s sigurnosnog stajališta ključno da testiramo metode za otkrivanje umjetnih slika - izjavila je dr. Eilidh Noyes sa Sveučilišta u Leedsu.

Zanimljivo je da je trening podjednako poboljšao rezultate kod obje skupine, što sugerira da super-prepoznavači možda koriste i druge vizualne tragove, a ne samo uočavanje tehničkih grešaka.

Jedna od poruka istraživanja je da treba usporiti i pažljivo promotriti detalje. Sudionici koji su prošli trening u prosjeku su duže analizirali slike prije donošenja odluke.

Dok se AI tehnologija nastavlja razvijati nevjerojatnom brzinom, vjerojatno je da će ove suptilne greške s vremenom nestati. Ipak, ova studija pokazuje da nismo bespomoćni.

Stručnjaci vjeruju da bi najbolji pristup u budućnosti mogla biti kombinacija automatiziranih AI alata za detekciju i obučenih ljudi, posebno super-prepoznavača, koji bi služili kao konačna provjera.

