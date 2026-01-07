Na međuzvjezdanom kometu su tražili izvanzemaljce. Evo zašto

Posvećena potraga za znakovima radio-tehnologije u međuzvjezdanom kometu 3I/ATLAS završila je potpunom kozmičkom tišinom. Projekt Breakthrough Listen koristio je jedan od najvećih i najosjetljivijih radioteleskopa na svijetu kako bi osluškivao komet, no unatoč satima promatranja, nije zabilježen nijedan signal koji bi upućivao na izvanzemaljsko podrijetlo. Iako se takav ishod očekivao, znanstvenici ističu da bi bila ludost ne provjeriti, piše Science Alert.

Treći posjetitelj iz međuzvjezdanog prostora

Međuzvjezdani objekt 3I/ATLAS otkriven je prvog srpnja 2025. godine i odmah je izazvao golemu pozornost, kako u znanstvenim krugovima tako i u javnosti. Izračuni njegove putanje otkrili su da je stigao izvan našeg Sunčevog sustava, čime je postao tek treći poznati međuzvjezdani "turist" koji je prošao kroz naše svemirsko susjedstvo.

Za razliku od svog zagonetnog prethodnika, objekta 'Oumuamua, koji je svojim neobičnim oblikom i kretanjem potaknuo brojne spekulacije, 3I/ATLAS od početka je pokazivao sve karakteristike tipičnog kometa. Razvio je komu - vidljivi oblak plina i prašine - i ponašao se u skladu s poznatim zakonima fizike. Ipak, sama činjenica da potječe iz drugog zvjezdanog sustava činila ga je iznimno važnom metom za proučavanje.

Zašto uopće tražiti izvanzemaljsku tehnologiju?

Pitanje koje se nameće jest zašto su znanstvenici uopće usmjerili teleskope prema naizgled običnom kometu u potrazi za izvanzemaljcima. Odgovor leži u samoj prirodi znanstvenog procesa. S obzirom na to da su međuzvjezdani objekti iznimno rijetki, svaki od njih zaslužuje najdetaljnije moguće istraživanje, što uključuje i provjeru najnevjerojatnijih hipoteza. Jedna od njih je mogućnost da se radi o takozvanom "tehnopotpisu" - znaku postojanja izvanzemaljske tehnologije.

Logika je jednostavna: i mi smo poslali sonde, poput Voyagera 1 i 2, na put prema drugim zvijezdama. Te će sonde jednog dana postati međuzvjezdani objekti u nekom drugom sustavu. Stoga nije nerazumno pretpostaviti da bi i druge napredne civilizacije mogle slati istraživačke sonde svemirom. Iako velika većina znanstvenika nije vjerovala da je 3I/ATLAS išta više od komada stijene i leda, znanstvena je dužnost bila prikupiti podatke i tu mogućnost definitivno isključiti.

Operacija 'prisluškivanja' kometa

Glavninu posla odradio je tim inicijative Breakthrough Listen, čiji je cilj najopsežnija potraga za dokazima o postojanju izvanzemaljske inteligencije. Ključni dio promatranja dogodio se 18. prosinca 2025., manje od 24 sata prije nego što je 3I/ATLAS dosegao svoju najbližu točku Zemlji, na udaljenosti od oko 270 milijuna kilometara.

Znanstvenici su koristili teleskop Robert C. Byrd Green Bank (GBT) u Zapadnoj Virginiji, jedan od najmoćnijih i najvećih potpuno upravljivih radioteleskopa na planetu. Tijekom više od pet sati, GBT je skenirao širok raspon radijskih frekvencija, od jedan do 12 gigaherca. Kako bi bili sigurni da eventualni signal dolazi od kometa, a ne od smetnji s našeg planeta, teleskop je primjenjivao posebnu metodu: naizmjenično je bio usmjeren u komet i u obližnje dijelove neba.

Svaki signal koji bi se pojavio u oba slučaja automatski je odbačen kao lokalna smetnja.

Apsolutna radijska tišina

Rezultati, objavljeni u znanstvenom radu koji još čeka recenziju, bili su nedvosmisleni:

"Nisu pronađene vjerodostojne detekcije uskopojasnih radio tehnopotpisa koji potječu od 3I/ATLAS."

Iako je teleskop zabilježio stotine tisuća signala, gotovo svi su odbačeni jer su bili prisutni i kad teleskop nije gledao u komet. Preostalih nekoliko kandidata detaljnijom analizom identificirano je kao radio-interferencija ljudskog podrijetla. Osjetljivost GBT-a bila je tolika da bi detektirala odašiljač snage od samo 0,1 vata, što je otprilike snaga signala mobilnog telefona na toj udaljenosti. Promatranja drugih postrojenja, poput Allen Telescope Array i teleskopa MeerKAT, također nisu otkrila ništa neuobičajeno.

Iako za one koji su se nadali kontaktu s izvanzemaljcima ovo može zvučati razočaravajuće, za znanost je to vrijedan rezultat. Potvrđeno je da se 3I/ATLAS ponaša točno onako kako se očekuje od prirodnog nebeskog tijela. Potraga za signalima nije bila uzaludna; ona je temelj znanosti. Jer, kako kažu znanstvenici, čak i kad ne pronađete ništa, to je i dalje otkriće.

Sada s još većom sigurnošću znamo da komet nije bio izvanzemaljski svjetionik. A to nam omogućuje da se usredotočimo na ono što uistinu jest: fascinantan komadić drugog zvjezdanog sustava koji nam pruža jedinstven uvid u svemir.

