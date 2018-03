'Ovaj skandal mogao bi značiti kraj za neodgovorni Facebook'

Društvena mreža s više od 2 milijarde aktivnih korisnika našla se u centru afere koja je poprilično uzdrmala javnost. I društvenu i političku. Tvrtka Cambridge Analytica iskoristila je više od 50 milijuna korisnika Facebooka i podatke upotrijebila za izradu psiholoških profila preko kojih je utjecala na politički odabir američkog glasačkog tijela. A možda i šire.

Manipulacija ovako velikim brojem korisnika koji na ovoj najpopularnijoj društvenoj mreži objavljuju svoje privatne podatke pokazala se moćnim oružjem u kreiranju mišljenja ljudi, te upravljanju društvenim i političkim događanjima. "Sada je već nedvojbeno da su odigrali možda ključnu odluku u odlučivanju pobjednika predsjedničkih izbora u SAD-u. Facebook je već ranije imao slične probleme, samo ne u ovolikim razmjerima i bez zviždača koji bi detaljno opisao proces. Ova situacija gura Facebook prema onome čega se najviše boji - regulacija Vlade SAD-a i vlada ostalih zemalja", smatra Vanja Prahić, voditelj tima za društvene mreže svih brendova unutar 24sata.

Prahić naglašava kako je ova afera otkrila velike propuste, rupe u načinu na koji Facebook brine i kontrolira ogromnu količinu podataka koju prikupljaju o svojim korisnicima. "Tvrtka Cambridge Analytica koja stoji uz Facebook u ovom skandalu samo je iskoristila ono što im je Facebook servirao. Malo je tvrtki na svijetu koje imaju resurse i znanje da naprave ono što su uspjeli ljudi u Cambridge Analytica", smatra Prahić. Posljednja afera je jedna u nizu mnogih koja je uzdrmala Facebook, no za razliku od drugih za sada još uvijek navodnih optužbi, ovaj put jedan je 'pokajnik' ponudio i niz dokumenata koji potvrđuju kako je Facebook znao što se događa, ali zapravo nije obraćao pažnju, piše Express.hr.

- Facebook je mogao vidjeti što se događa. Njihovi sigurnosni protokoli su se aktivirali jer je Kogan počeo povlačit ogromnu količinu podataka, no navodno im je rekao kako je to za potrebe znanstvenog istraživanja. Pa su oni odgovorili - Dobro" - rekao je Christopher Wylie, bivši zaposlenik Cambridge Analytica i zapravo idejni začetnika procesa kojim su 'uhvaćeni' privatni podaci više od 250 milijuna korisnika Facebooka.

Idejni tvorac otkrio kako je sve počelo

Ovaj 28-godišnji Kanađanin, po mnogočemu tipični kompjuterski 'nerd', odigrao je središnju ulogu u skandalu koji je, možda i najjače dosada, uzdrmao svemogući Facebook. Jednu od ključnih uloga odigrao je i Alexandr Kogan koji je u ime tvrtke Cambridge Analytica u samo nekoliko tjedana na elegantan način došao do podataka o preferencijama i životnom stilu milijuna korisnika Facebooka. Većina korisnika Facebooka ne razmišlja o tome što i koliko ova društvena mreža zna o njihovom načinu života i na koje sve načine može manipulirati njihovim ponašanjem. Privatne fotografije, zanimljivi događaji, ideje, glazba, knjige i sl. samo su dio onog što se može pronaći na bilo kojem profilu. Naoko trivijalne informacije bez velikog globalnog značenja pokazale su se dobrim izvorom informacija. Oni koje je ova afera posebno uzdrmala obrisali su svoje profile s Facebooka u strahu od njihove zloupotrebe. "Mislim da se nitko ne mora ničega bojati, ali činjenica je da korištenje takve platforme izlaže bilo koga riziku da će ogromna količina podataka prikupljenih o njemu i njegovom ponašanju biti iskorištena za puno više od prikaza najrelevantnijih stvari u newsfeedu", naglašava Prahić.

Nitko nije provjerio da li je to što Kogan radi legalno. Sigurno je samo kako nije bilo autorizirano. Iako je Kogan imao dozvolu za pristup podacima s Facebooka, to je vrijedilo samo za svrhu znanstvenog istraživanja. Kogan ponavlja kako je sve što je radio bilo legalno i uz znanje i pristanak Facebooka te najavljuje kako je spreman razgovarati s FBI-om, odgovarati pred Kongresom i svima koji bi mu htjeli postaviti pitanja oko njegove upletenosti u slučaj. Navodne povezanosti s Rusijom između ostalog i zbog rada na istraživanju kojeg je stipendirala ruska vlada o "stresu, zdravlju i psihološkom blagostanju na društvenim mrežama", oštro odbacuje. "Ovo je bio nevjerojatan tjedan. Novinari iz NY Timesa i Guardiana pitali su me jesam li ruski špijun. Pokušao sam im objasniti kako to zvuči smiješno. Ako ja jesam ruski špijun, onda sam sigurno najgluplji špijun na svijetu", rekao je Kogan svojim kolegama, piše CNN. O intelektu dugogodišnjeg znanstvenika s Cambridgea koji je vješto iskoristio dobivene podatke ne trebamo raspravljati. To je bio njegov posao, zadatak kojeg je dobio. I on ga je odradio. I to jako dobro.

"Aplikacija za povlačenje profila dio je istraživanja na odjelu psihologije na sveučilištu Cambridge", bio je njegov stav od početka. Ako su podaci bili dio znanstvenog istraživanja kako i zašto su završili u rukama tvrtke koja je radila na kampanji Donalda Trumpa i zašto su korišteni s direktnom namjerom utjecaja na izbor američkog predsjednika. Facebook kaže kako im je Kogan lagao i kako nisu znali da će podatke iskoristiti za drugu namjeru.

Afera uzdrmala i vrijednost Facebookovih dionica na burzi

Niz pitanja spreman je za osnivača ove multinacionalne kompanije koja je od obične studentske zabave na Harvardu postala ogroman div koji drobi sve pred sobom. Mark Zuckerberg, trenutačno šesti najbogatiji čovjek na svijetu vjerojatno razmišlja o kontroli štete koje je nastala, a kao i u većini slučajeva dosada, čini to u privatnosti svog doma.

Poznat kao povučen čovjek koji sa svojom suprugom Priscillom Chan daleko od očiju javnosti odgaja njihovo dvoje djece vlasnik je 400 milijuna dionica Facebooka čija je vrijednost na njujorškoj burzi u ponedjeljak pala za 7 posto, piše Business Insider. Pad od gotovo 7 posto najveći je dnevni gubitak Facebookove dionice od ožujka 2014. godine. Pretpostavlja se kako je Zuckerberg tako u nekoliko sati izgubio oko 5 milijardi dolara. Zbog afere Zuckerberg nije izgubio samo milijarde, već i ljude koji su bili uključeni u rad Facebooka. Alex Stamos, šef sigurnosti informacija u Facebooku, kako piše New York Times, najavio je svoj odlazak zbog unutarnjih neslaganja u rješavanju problema i uloge koju ova mreža ima u širenju dezinformacija.

Istraga bi se trebala proširiti i na središnji ured Cambridge Analytica u Londonu, kako piše The Guardian. Facebooku je pak naređeno da zaustavi reviziju podataka suradnje s tvrtkom kako se ne bi ugrozila istraga. Unatoč istrazi Mark Zuckerberg i dalje šuti. Ovaj 33-godišnjak u kojeg mnogi upiru prstom kao glavnog i odgovornog, zasada ne komentira slučaj. No čini se kako će odgovornost kad tad morati preuzeti. Mnogi smatraju kako je konačno stiglo vrijeme da se uredi i regulira poslovanje najveće društvene mreže na svijetu.

- Ovaj skandal mogao bi biti kraj Facebooka kao tvrtke koja odbija preuzeti odgovornost za ono što je postala. Mark Zuckerberg sigurno će u nekom trenutku morati svjedočiti i objasniti što se točno dogodilo, a nakon toga sam prilično siguran kako slijede oštre sankcije i regulacija ponašanja Facebooka - naglašava Prahić.