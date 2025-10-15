Ovo bi nas moglo vratiti u kameno doba: Nemamo sustav upozorenja ni obranu za to!

Prognoziranje vremena moćan je alat. Tijekom sezone uragana, meteorolozi koriste računalne simulacije kako bi predvidjeli formiranje i putanju oluja, čime spašavaju živote i imovinu. No, kada se ista načela primijene na svemirsko vrijeme, složenost i potencijalne posljedice rastu eksponencijalno. Najnovija istraživanja otkrivaju skrivenu prijetnju koja se stvara u prostranstvu između Sunca i Zemlje: solarne "tornade" koji su dovoljno snažni da našu tehnološki ovisnu civilizaciju vrate u kameno doba, piše Science Alert.

Skrivena opasnost

Izvor svemirskog vremena je naša zvijezda, Sunce, koje povremeno izbacuje goleme oblake nabijenih čestica i magnetskih polja. Najsnažniji od tih događaja nazivaju se koronalna izbacivanja mase (CME), oblaci plazme koji putuju brzinom od gotovo 3000 kilometara u sekundi.

No, znanstvenici su sada otkrili novu, podmukliju prijetnju: manje, vrtložne strukture koje se ponašaju poput tornada, poznate kao "magnetska užad".

Za razliku od velikih erupcija koje potječu izravno sa Sunca, ovi se solarni tornadi formiraju lokalno, u međuplanetarnom prostoru. Nastaju kada brzi CME udari u sporiji solarni vjetar ispred sebe, stvarajući nestabilnosti koje se pretvaraju u snažne magnetske vrtloge.

Problem je što se ti događaji odvijaju daleko od naših teleskopa, skriveni u svemirskoj praznini, što ih čini gotovo nevidljivima za trenutne sustave za praćenje.

Rizik za modernu civilizaciju

Kada ovi solarni 'tornadi' udare u Zemlju, mogu izazvati geomagnetske oluje s katastrofalnim posljedicama. Povijest nas je već upozorila na njihovu moć.

Najsnažnija zabilježena oluja, poznata kao Carringtonov događaj 1859. godine, zapalila je telegrafske urede i stvorila polarnu svjetlost vidljivu čak do Kolumbije. Da se takav događaj ponovi danas, posljedice bi bile nesagledive.

U svibnju 2024. godine, snažna geomagnetska oluja poremetila je satelitske orbite, uzrokovala ispade na visokonaponskim dalekovodima i prisilila zrakoplove na promjenu ruta. Poljoprivrednici na američkom Srednjem zapadu prijavili su da su njihovi GPS-om vođeni traktori postali neupotrebljivi, uzrokujući značajne financijske gubitke.

Stručnjaci upozoravaju da bi ekstremna oluja mogla uništiti ključne transformatore u električnim mrežama, ostavljajući desetke milijuna ljudi bez struje tjednima, mjesecima, pa čak i godinama. Globalni prekid interneta, uzrokovan oštećenjem podmorskih kabela, mogao bi samo američko gospodarstvo stajati preko 7 milijardi eura dnevno.

Naša cjelokupna infrastruktura – od opskrbe vodom i hranom do komunikacija i financija – ovisi o tehnologiji koja je ranjiva na bijes Sunca.

Ne vidimo ih

Problem je u tome što ih uglavnom ne vidimo kako dolaze. Trenutni računalni modeli usmjereni su na praćenje golemih CME-ova i nemaju rezoluciju potrebnu za detekciju ovih manjih, ali i dalje iznimno opasnih magnetskih užadi.

To je kao da pokušavate prognozirati uragan pomoću simulacije koja prikazuje samo globalne vremenske obrasce – uragan bi bio premalen da bi se uopće vidio.

Naš sustav ranog upozoravanja oslanja se na svega nekoliko svemirskih letjelica smještenih između Zemlje i Sunca. One pružaju samo jednu točku mjerenja solarnog vjetra. Ako solarni tornado prođe malo sa strane, naši ga instrumenti mogu u potpunosti promašiti, ostavljajući nas potpuno nespremnima za udar.

Revolucija u Simulacijama i Budućnost Upozorenja

Tim istraživača sa Sveučilišta u Michiganu napravio je ključan korak naprijed. Razvili su nove računalne simulacije visoke rezolucije koje su po prvi put uspjele modelirati formiranje, razvoj i snagu ovih magnetskih užadi. Njihovi rezultati su zapanjujući: otkrili su da su ovi vrtlozi nevjerojatno složeni, magnetski snažni i mogu preživjeti put do Zemlje.

Na temelju ovog otkrića, predložili su rješenje: misiju SWIFT (Space Weather Investigation Frontier). Koncept uključuje postavljanje konstelacije od četiri sonde u formaciji piramide. Takav raspored omogućio bi trodimenzionalni pogled na dolazeći solarni vjetar, otkrivajući opasne vrtloge koje jedna letjelica ne može vidjeti.

Ključna tehnologija za ovu misiju je solarno jedro, inspirirano NASA-inim projektom Solar Cruiser, koje bi omogućilo jednoj od sondi da se pozicionira bliže Suncu bez potrebe za golemim količinama goriva, čime bi se vrijeme upozorenja moglo ubrzati za čak 40 posto.

Otkriće solarnih "tornada" istovremeno je uzbudljivo i zabrinjavajuće. Uzbudljivo jer nam napokon pruža uvid u skriveni mehanizam svemirskog vremena, a zabrinjavajuće jer potvrđuje da postoje opasnosti za koje nismo ni znali.

Ulaganje u napredne sustave za predviđanje nije luksuz, već nužnost za zaštitu temelja našeg modernog društva. Vrijeme je da se ozbiljno pripremimo za ono što nam naša zvijezda sprema.