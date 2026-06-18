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KRAJ MEDENOG MJESECA?

Pad tržišnog udjela ChatGPT-ja, dok rastu i Gemini i Claude

Piše Tin Žigić,
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Pad tržišnog udjela ChatGPT-ja, dok rastu i Gemini i Claude
Foto: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

ChatGPT prvi put pao ispod 50%: Gemini mu opasno diše za vrat, a Claude eksplodirao na tržištu AI chatbotova

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Novi podaci pokazuju kako je tržišni udio ChatGPT-ja, globalnog lidera na tržištu AI asistenata, pod sve većim pritiskom konkurencije. Po prvi put od svojeg lansiranja, njegov udio pao je ispod 50 posto, što signalizira kraj početne faze dominacije i ulazak u zrelije i konkurentnije razdoblje za sektor umjetne inteligencije.

Mijenjaju se odnosi snaga na tržištu

Iako je ChatGPT i dalje vodeći igrač, s više od 1,1 milijardu mjesečno aktivnih korisnika, njegov proporcionalni udio na tržištu se smanjuje. Prema podacima koje je objavila analitička tvrtka Sensor Tower, u svibnju 2026. godine ChatGPT je držao 46,4 posto tržišta. Istovremeno, konkurencija ne spava, a najveći iskorak napravio je Googleov Gemini, koji se popeo na 27,7 posto tržišnog udjela, čime se učvrstio na drugom mjestu.

Značajan rast bilježi i Claude, chatbot tvrtke Anthropic, koji je dosegnuo 10,3 posto tržišta. Iz Sensor Towera ističu kako je Claude doživio eksplozivan rast, ponajviše zahvaljujući snažnoj prisutnosti na webu, a njegov udio među korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama se više nego utrostručio. Ostali igrači poput Groka, Perplexityja, DeepSeeka i Meta AI-ja za sada drže znatno manje, jednoznamenkaste udjele.

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Kraj "medenog mjeseca" i manjak odanosti

Podaci sugeriraju da je početna faza fascinacije jednim alatom, takozvani "medeni mjesec" s ChatGPT-jem, završena. Korisnici postaju sve zahtjevniji i spremniji su istraživati alternative, umjesto da ostanu vjerni jednom specifičnom chatbotu. Odanost brendu još nije snažno izražena u ovom sektoru, a korisnici se lako sele na druge platforme ovisno o novim mogućnostima modela, integracijama s drugim alatima, cijenama, pa čak i poslovnoj politici tvrtke.

Jasan primjer utjecaja poslovnih odluka na povjerenje korisnika bio je skok u broju deinstalacija aplikacije ChatGPT nakon što je tvrtka OpenAI sklopila ugovor s američkim Ministarstvom rata. Iako se broj deinstalacija kasnije vratio na prosječne razine, taj je događaj pokazao osjetljivost korisnika na etička i politička pitanja.

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Snaga ekosustava kao ključna prednost

Jedan od glavnih razloga za brzi rast Googleovog Geminija leži u njegovoj dubokoj integraciji sa širokim Googleovim ekosustavom. Povezanost s Androidom, tražilicom, Workspace alatima, zdravstvenim aplikacijama i drugim uslugama daje mu ogromnu prednost jer korisnicima nudi besprijekorno iskustvo unutar poznatog okruženja. Sličnu strategiju primjenjuju i druge tehnološke kompanije, poput Applea koji planira integrirati naprednu umjetnu inteligenciju u svojeg asistenta Siri.

U međuvremenu, cijelo tržište generativne umjetne inteligencije proživljava procvat. Vrijeme koje korisnici provode na ovim aplikacijama više se nego udvostručilo u samo godinu dana, skočivši sa 17,2 milijarde sati u prvoj polovici 2025. na čak 36 milijardi sati u prvoj polovici 2026. godine. Tržište AI chatbotova procijenjeno je na 11,78 milijardi dolara u 2026. godini, uz projekcije značajnog daljnjeg rasta.

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