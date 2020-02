Platforme budućnosti: Hubbig, Duart i CircuitMess

Naove će godine ekskluzivno biti otvoren expo dio na kojem će preko 40 uspješnih hrvatskih kompanija predstaviti svoja tehnološka dostignuća. Posjetitelji će imati prilikei sami se uvjeriti zbog čega su ovi proizvodi danas traženi na tržištu.Tako će uzza prikaz lokacija u VR-u,, najnovija rješenja za zaštitu i osiguranje pojedinaca i objekata iz tvrtke, električni bicikl Greyp, ekološki održive tenisiceaplikaciju i premijerno aplikaciju, svoj program predstaviti i platforme, kao i tvrtka

Expo dio na kojem će izlagači 13. ožujka na Zagrebačkom Velesajmu prezentirati naprednu tehnologiju dio su šireg tematskog fokusa Digital Takeovera koji ove godine nadilazi digitalnu komunikaciju i predstavlja budućnost koja će oblikovati biznis iz svakog kuta ljudskog djelovanja – političkog, ekonomskog, društvenog i tehnološkog.

HUBBIG inovativno spaja pružatelje s naručiteljima usluga prijevoza

Logistička platforma HUBBIG povezuje pomorske logističare s naručiteljima prijevoza od sredine 2018., a čim se pojavila na tržištu impresionirala je međunarodne i domaće stručnjake te osvojila brojne nagrade za startupe.

Novina ove platforme leži u tome da ona sama automatizira traženje optimalne opcije za prijevoz određenog tereta, a ukoliko naručite online slijedi i automatizacija cijelog toka putovanja pošiljke i dokumenata čime se u konačnici smanjuju koraci u komunikaciji. Korisniku je teret koji se prevozi na brodu i kamionu te tijekom carinjenja neprestano u vidokrugu, odnosno zaslonu računala, što predstavlja potpunu inovaciju u industriji.

Na ovogodišnjem Digital Takeover-u Hubbig će napraviti launch nove i poboljšane verzije gdje će biti moguće naručiti online prijevoz tereta ovaj put i za druge oblike prijevoza.

Ovakvim načinom naručitelj prijevoza treba samo unijeti od kuda do kuda mu je potreban prijevoz tereta te ostale generalne informacije o samom teretu nakon čega instantno dobije ponudu za prijevoz kojeg odmah može naručiti online.



Duart - platforma koja predstavlja LinkedIn za filmsku industriju

Riječ je o digitalnoj platformi za pretragu, pronalazak i promociju glumaca na svjetskom tržištu, iza kojeg stoji poduzetnica i glumica Sanja Drakulić i njezin tim. Izradom materijala, unosom podataka u sustav, obradom podataka prema pravilima Duarta, Duart pruža digitalizaciju svih podataka o glumcu na jednom mjestu.

Duart je namijenjen, kao LinkedIn za glumce, redatelje, producente, kostimografe i sve druge djelatnike filmske industrije. Izlaskom najnovijeg izdanja platforme krajem 2019. godine, na platformi se okuplja i šira publika preko News sekcije, pružajući tako pregled filmskih vijesti i aktualnosti iz industrije te filmskog i televizijskog svijeta, ostavljajući prostora i za predstavljanje cijele

Iz kompanije su najavili i skori izlazak Jobs sekcije na platformi, koja će omogućavati lakši pronalazak otvorenih poslova za projekte, kao i objavljivanje vlastitih oglasa za posao.

Zasad se na njoj nalazi preko 150 regionalnih glumaca, odrađeni su velike projekti s megakompanijama iz industrije poput Netflixa, Amazon Studiosa, BBCa, Universal Picturesa i ostalih, a planira se širenje i na međunarodno tržište. Zbog toga će se, osim na Digital Takeoveru, ove godine predstaviti i sudjelovati na filmskim festivalima u Berlinu, Cannes-u i Barceloni.

CircuitMess

CircuitMess je inovativna tvrtka koja se bavi proizvodnjom do-it-yourself elektroničkih uređaja kroz koje korisnici razvijaju i uče osnovne principe elektronike i elektrotehnike, usvajaju nove motoričke sposobnosti te ulaze u svijet programiranja na zabavan način.

Do sada su uspješno proizveli dva edukativna elektronička uređaja - DIY igraću konzolu MAKERbuino, namijenjenu korisnicima od 11+ godina koji žele samostalno sastaviti igraću konzolu i programirati vlastite igre te edukativni DIY mobilni uređaj kojeg korisnik samostalno sastavlja s ciljem dobivanja funkcionalnog mobitela. Na uređaju se mogu vršiti sve klasične mobilne funkcije te uz to programirati vlastite aplikacije u programskim jezicima Scratch, Python i C++. Izradom MAKERphonea tvrtka je razvila i vlastiti softverski proizvod CircuitBlocks i operativni sustav circuitOS, koji će među ostalim proizvodima predstaviti na Digital Takeoveru 2020.



Više od 40 predavača i stručnjaka svjetske klase u 20 sati programa

Inovacijski i transformacijski summit & expo ove godine prostire se na čak 7000 četvornih metara, a bogatom programu posjetitelji će čuti neke od najutjecajnijih predavača i stručnjaka današnjice. Među njiam je keynote speaker koji prvi put dolazi u ovaj dio Europe Marc Randolph, suosnivač globalnog diva Netflix čiji su filmovi ove godine bili među glavnim favoritima za nagradu Oscar. Tu je i megapopularni Stelarc, slavni australski umjetnik i performer koji svojim radom pomiče granice ljudskog tijela, Mate Rimac i Ivan Mrvoš kraljevi startupa, Korado Korlević, vodeći hrvatski astronom i znanstvenik, Jan Gulliksen, savjetnik šverdskog ministra za digitalizaciju, Lars Silberbauer, digitalni genije iz LEGO svijeta, Dr. Morgaine Gaye, svjetska food futuristica, Zlatko Dalić, jedan od najbolji svjetskih trenera, Tanja Bivic Plankar, predsjednica organizacije Blockchain Alliance Europe, Elias Aalto, suosnivač globalne kompanije za dostavu hrane iz Wolta, Stine Bjerre Herdel, danska stručnjakinja za razvoj digitalnih medija, Izet Ždralović, generalni direktor Microblinka, Ivan Ročić iz Securitas Hrvatska, ali i razni državnici, vizionari, inovatori, tehnološki izumitelji, financijski i digitalni eksperti i marketinški stručnjaci. Svi oni zajedno obradit će inovacije i digitalnu transformaciju svih industrija – od telekomunikacija, financija, automobilske, medijske i prehrambene industrije, farmacije, retaila i mnogih drugih.

Digital Takeover u organizaciji 24sata ove godine širi svoj fokus na područje financija, medija, marketinga i telekomunikacija, automobilske i prehrambene industrije, farmacije, retaila, državnih uprava i brojnih drugih čime evidentno postaje nezaobilazan događaj u 2020.

Poseban naglasak stavlja na aktivni networking apostrofirajući ga kao neophodne alate u stvaranju kvalitetne biznis transformacije i općenito poslovne klime u društvu.

Stoga ne propustite priliku nabavite svoju kartu, cijene rastu 6. ožujka. Kupnjom paketa kotizacija možete ostvariti značajne uštede u odnosu na redovnu vrijednost paketa:

4 + 1 gratis – 20% uštede

9 + 3 gratis – 25% uštede

12 + 5 gratis – 30% uštede

