PlayStation razbjesnio fanove: Oglasili se prvi put nakon jako kontroverzne odluke o igrama

PlayStation je svojom prvom objavom na društvenim mrežama nakon šest dana šutnje izazvao novi val bijesa među igračima. Umjesto da se osvrne na ogromne kritike zbog najave o ukidanju proizvodnje fizičkih diskova za igre, tvrtka je odlučila reklamirati svoj novi bežični "fight stick" kontroler.

Šest dana šutnje prekinuto reklamom

Sony je prvog srpnja 2026. objavio kako od siječnja 2028. godine prestaje s proizvodnjom fizičkih Blu-ray diskova za sve nove PlayStation igre. Ova je odluka pokrenula lavinu negativnih komentara i poziva da se odustane od takvog plana, a igrači su izrazili zabrinutost zbog gubitka vlasništva nad igrama i uništavanja tržišta rabljenih naslova. Dok su igrači na internetu izražavali svoje nezadovoljstvo, PlayStation se potpuno povukao i ušutio. Šest dana kasnije, sedmog srpnja, napokon su objavili novi post na društvenim mrežama. No, umjesto izjave ili pojašnjenja, dočekala ih je reklama za novi bežični kontroler nazvan FlexStrike. Reakcija je bila trenutačna i predvidljivo negativna. U samo sat vremena objava je prikupila više od 4,5 milijuna pregleda, a komentari su bili preplavljeni optužbama da tvrtka namjerno i arogantno ignorira svoje korisnike.

Switch out lever gates with ease on the FlexStrike wireless fight stick: https://t.co/w3qDZd3hyv pic.twitter.com/0YVe3LLlMi — PlayStation (@PlayStation) July 7, 2026

"Kako da ovo preuzmem?"

Ogorčeni fanovi zasuli su objavu komentarima, memovima i kritikama na račun Sonyjevog poteza, a mnogi su iskoristili priliku da još jednom izraze svoj stav o važnosti fizičkih medija.

​- Sony potpuno ignorira ogromnu negativnu reakciju zbog ukidanja fizičkih medija i vlasništva - napisao je jedan fan. - Ne dopustite im da se izvuku. Izrazite svoje gađenje ispod svake objave koju objave dok ne promijene smjer.

​- Nema šanse da je OVO prvi tweet koji PlayStation objavi nakon šest dana - dodao je drugi.

​- Ne razumijem. Je li ovo fizički proizvod? Kako da ga preuzmem? - našalio se treći korisnik, aludirajući na digitalnu budućnost koju tvrtka nameće.

Otpor igrača ne jenjava

Negodovanje fanova nije ostalo samo na komentarima. Pokrenuta je i online peticija "Don't Kill the Disc" (Ne ubijajte disk) na stranici Change.org, koja je u kratkom roku prikupila više od 170.000 potpisa. Mnogi igrači su na društvenim mrežama ponosno objavljivali fotografije svojih kolekcija fizičkih igara, dok su drugi najavljivali kako više neće kupiti nijednu PlayStation konzolu. Strah od gubitka vlasništva postao je glavna tema rasprava, budući da digitalne kupnje predstavljaju samo licencu za korištenje, koju izdavač može povući u bilo kojem trenutku. Dodatnu zabrinutost izaziva i pitanje dugoročnog očuvanja videoigara kao kulturnog nasljeđa. Stvari su otišle i korak dalje, jer se Sony zbog ovog poteza suočava s tužbom teškom 450 milijuna dolara u Nizozemskoj. U tužbi se navodi da potpuno digitalno tržište uništava sekundarno tržište rabljenih igara i daje Sonyju potpunu kontrolu nad cijenama, što šteti potrošačima.

Širi kontekst i budućnost bez diskova

Unatoč žestokim kritikama igrača, Sony za sada ne odustaje od svoje odluke. Tvrtka se brani argumentom da se navike potrošača mijenjaju te da potražnja za digitalnim igrama "značajno nadmašuje" onu za fizičkim diskovima. Prema podacima analitičke kuće Ampere Analysis, u 2025. godini gotovo 80 posto svih kupljenih igara na Sonyjevim konzolama bilo je u digitalnom obliku. Za usporedbu, kad je PlayStation 4 izašao 2013. godine, taj je udio iznosio samo 13 posto. Odluka je i financijski motivirana jer digitalna prodaja donosi znatno veći profit, s obzirom na to da se eliminiraju troškovi proizvodnje, distribucije i trgovačkih marži. To potvrđuje i rast cijene Sonyjevih dionica nakon objave. Ovaj potez PlayStationa smatra se prijelomnim trenutkom koji bi mogao ubrzati tranziciju cijele industrije prema potpuno digitalnoj budućnosti. Gotovo je sigurno da iduća generacija konzole, PlayStation 6, neće standardno dolaziti s čitačem diskova, što bi moglo smanjiti njezinu cijenu. Tome u prilog ide i činjenica da je Rockstar Games već najavio kako nadolazeći hit Grand Theft Auto VI u svom fizičkom izdanju neće imati disk za igranje, već samo kod za preuzimanje igre.