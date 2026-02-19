Obavijesti

Tech

Komentari 0
AI SUMMIT

Plenković o AI-u: 'Sve se teže razlikuje istina od manipulacije'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Plenković o AI-u: 'Sve se teže razlikuje istina od manipulacije'
Foto: India's Press Information Bureau

Na samitu u New Delhiju premijer poručio da umjetna inteligencija nosi ogroman potencijal, ali i rizike za demokratska društva

Admiral

Zbog široke dostupnosti suvremenih tehnologija poput pametnih telefona i umjetne inteligencije, sve je teže razlikovati činjenice od manipulacija, rekao je u četvrtak na samitu AI Impact u New Delhiju hrvatski premijer Andrej Plenković, dodajući da to predstavlja rizik za demokratska društva.

"S više od šest milijardi pametnih telefona u svijetu, bilo tko može neposredno prenositi informacije globalnoj publici, zbog čega je granica između činjenica, mišljenja i manipulacija sve nejasnija", kazao je Plenković u svom govoru na samitu.

Plenković je rekao da je umjetna inteligencija sada sposobna generirati toliko uvjerljive sadržaje, da je teško razlikovati istinu od izmišljotina.

ORGANIZACIJSKI KAOS Bill Gates u zadnji tren otkazao dolazak na AI samit u Indiji
Bill Gates u zadnji tren otkazao dolazak na AI samit u Indiji

Tehnologiju je nazvao velikim iskorakom s ogromnim potencijalom, ali upozorio da sa sobom nosi i ozbiljne rizike nađe li se u pogrešnim rukama.

"Demokracija počiva ne na vladavini najučenijih, već prosudbi većine, a ta većina ostaje slobodna samo ako je razumno dobro informirana. U protivnom, sloboda izbora bi mogla postati sloboda zabluda", poručio je Plenković.

Dodao je da AI jača naše sposobnosti da transformiramo zdravstvo, obrazovanje, poslovanje, javne usluge i dokolicu te da je Europa odabrala karakterističan pristup prema njoj, gdje su u središtu čovjek, temeljna prava, transparentnost i odgovornost.

TOMISLAV KLAUŠKI 'Briselski ćato' promovirao se u lidera desnice. To je priča i o drugim diplomatima u politici
'Briselski ćato' promovirao se u lidera desnice. To je priča i o drugim diplomatima u politici

"Hrvatska vjeruje da su digitalna infrastruktura i upravljanje podacima pitanja suvereniteta i otpornosti, ne samo tehnologije", rekao je premijer, dodajući da će digitalna transformacija biti "središnji nacionalni prioritet" u narednim godinama.

No, naglasio je da samo digitalna infrastruktura ne određuje "digitalnu naciju", već ljudske vještine i poduzetnost, te kao primjere dobre prakse naveo hrvatske tvrtke Infobip, Rimac Automobil, Microblink, Gideon i Infinum.

"Oni zajedno pokazuju kako se inženjerstvo, izvrsnost i ambicija preslikavaju u globalno konkurentne inovacije", rekao je Plenković.

globalna utrka Indija gradi najveću AI platformu na svijetu, Adani ulaže 100 milijardi dolara
Indija gradi najveću AI platformu na svijetu, Adani ulaže 100 milijardi dolara

Ipak, istaknuo je da inovacija nije dovoljna za napredak, koji iziskuje "usmjeravanje i odgovornost" u pogledu regulacija.

"Odlučujuće pitanje nije možemo li se brže kretati, već možemo li mudro voditi ovu transformaciju. Stoga, AI mora biti uključiv za sve i služiti kao koristan alat slobodnih društava", zaključio je.

Prvi globalni samit posvećen umjetnoj inteligenciji održan je 2023. u Ujedinjenom Kraljevstvu, a 2024. u Južnoj Koreji. Indija je domaćin sastanka na vrhu AI Impact nakon što je indijski premijer Narendra Modi u veljači prošle godine bio supredsjedatelj samita AI Action s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Parizu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Japanci razvili prvi motor koji radi na vodik i plin: Evo za što ga koriste i zašto je bitan
POČETAK REVOLUCIJE?

Japanci razvili prvi motor koji radi na vodik i plin: Evo za što ga koriste i zašto je bitan

Kawasaki je razvio i pustio u prodaju sustav koji može raditi na mješavini prirodnog plina ili gradskog plina i do 30 posto vodika.
VIDEO Zuckerberga rešetali na suđenju o ovisnosti o mrežama, ispitivali ga o djeci mlađoj od 13
POVIJESNO SUĐENJE

VIDEO Zuckerberga rešetali na suđenju o ovisnosti o mrežama, ispitivali ga o djeci mlađoj od 13

Odgovarao je na pitanja o dizajnu Instagrama, njegovom utjecaju na mentalno zdravlje mladih te internim dokumentima koji, prema tvrdnjama tužitelja, otkrivaju svjesno ciljanje djece radi profita.
FOTO/VIDEO Sletio na jureći vlak. Pripremao se uz Rimac Nevere: Nikad prije napravljeno
SPEKTAKULARNI PRIZORI

FOTO/VIDEO Sletio na jureći vlak. Pripremao se uz Rimac Nevere: Nikad prije napravljeno

Nije bilo mjesta za pogreške. Također, nije postojao prethodni primjer.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026