Plenković o AI-u: 'Sve se teže razlikuje istina od manipulacije'

Zbog široke dostupnosti suvremenih tehnologija poput pametnih telefona i umjetne inteligencije, sve je teže razlikovati činjenice od manipulacija, rekao je u četvrtak na samitu AI Impact u New Delhiju hrvatski premijer Andrej Plenković, dodajući da to predstavlja rizik za demokratska društva.

"S više od šest milijardi pametnih telefona u svijetu, bilo tko može neposredno prenositi informacije globalnoj publici, zbog čega je granica između činjenica, mišljenja i manipulacija sve nejasnija", kazao je Plenković u svom govoru na samitu.

Plenković je rekao da je umjetna inteligencija sada sposobna generirati toliko uvjerljive sadržaje, da je teško razlikovati istinu od izmišljotina.

Tehnologiju je nazvao velikim iskorakom s ogromnim potencijalom, ali upozorio da sa sobom nosi i ozbiljne rizike nađe li se u pogrešnim rukama.

"Demokracija počiva ne na vladavini najučenijih, već prosudbi većine, a ta većina ostaje slobodna samo ako je razumno dobro informirana. U protivnom, sloboda izbora bi mogla postati sloboda zabluda", poručio je Plenković.

Dodao je da AI jača naše sposobnosti da transformiramo zdravstvo, obrazovanje, poslovanje, javne usluge i dokolicu te da je Europa odabrala karakterističan pristup prema njoj, gdje su u središtu čovjek, temeljna prava, transparentnost i odgovornost.

"Hrvatska vjeruje da su digitalna infrastruktura i upravljanje podacima pitanja suvereniteta i otpornosti, ne samo tehnologije", rekao je premijer, dodajući da će digitalna transformacija biti "središnji nacionalni prioritet" u narednim godinama.

No, naglasio je da samo digitalna infrastruktura ne određuje "digitalnu naciju", već ljudske vještine i poduzetnost, te kao primjere dobre prakse naveo hrvatske tvrtke Infobip, Rimac Automobil, Microblink, Gideon i Infinum.

"Oni zajedno pokazuju kako se inženjerstvo, izvrsnost i ambicija preslikavaju u globalno konkurentne inovacije", rekao je Plenković.

Ipak, istaknuo je da inovacija nije dovoljna za napredak, koji iziskuje "usmjeravanje i odgovornost" u pogledu regulacija.

"Odlučujuće pitanje nije možemo li se brže kretati, već možemo li mudro voditi ovu transformaciju. Stoga, AI mora biti uključiv za sve i služiti kao koristan alat slobodnih društava", zaključio je.

Prvi globalni samit posvećen umjetnoj inteligenciji održan je 2023. u Ujedinjenom Kraljevstvu, a 2024. u Južnoj Koreji. Indija je domaćin sastanka na vrhu AI Impact nakon što je indijski premijer Narendra Modi u veljači prošle godine bio supredsjedatelj samita AI Action s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Parizu.