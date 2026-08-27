Potražnja za AI-jem udvostručila je prihode i dobit diva Nividije: 'Izgradnja ide punom parom'

Američki proizvođač čipova Nvidia izvijestio je da su mu se prihodi i dobit više nego udvostručili u drugom tromjesečju jer je snažna potražnja za računalnom snagom potrebnom za pokretanje umjetne inteligencije (AI) nastavila podupirati njegov rast, objavila je u četvrtak dpa.

- Izgradnja infrastrukture za umjetnu inteligenciju odvija se punom parom - izjavio je osnivač i izvršni direktor Nvidije Jensen Huang u srijedu. Proizvodnja nove Nvidijine arhitekture procesora, nazvane Vera Rubin, sada se ubrzano povećava, dodao je.

Nvidia je ostvarila prihode od 96,2 milijarde dolara u drugom tromjesečju, za 106 posto veće u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Neto dobit iznosila je 59,7 milijardi dolara i bila je za 126 posto veća, izvijestila je kompanija u srijedu.

Nvidia je postala ključni pokretač procvata umjetne inteligencije zahvaljujući svojim proizvodima za podatkovne centre. Divovi u području računalstva u oblaku, uključujući Amazon, Google, Microsoft i Metu, ulažu stotine milijardi dolara u širenje podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju.

Iako je nekoć bila najpoznatija po grafičkim karticama, Nvidia sada isporučuje čipove i računalne sustave koji su ključni za treniranje i pokretanje velikih jezičnih modela umjetne inteligencije.

Ulagač koji je krajem 2019. godine uložio 1.000 eura (1.160 dolara) u dionice Nvidije, danas bi imao gotovo 36.000 eura. Na temelju cijene dionice na zatvaranju trgovanja u srijedu, tržišna vrijednost Nvidije iznosi 5,07 bilijuna dolara, što je čini najvrjednijom tvrtkom na svijetu, primjećuje dpa.

Proizvođač čipova očekuje rast prihoda na oko 108 milijardi dolara u trećem tromjesečju, uz odstupanje od plus ili minus dva posto te bruto maržu od 74 posto, uz odstupanje od plus ili minus 0,5 postotnih bodova, u usporedbi sa 75 posto u drugom tromjesečju.

Huang je izrazio uvjerenje da će se procvat umjetne inteligencije nastaviti.

"Umjetna inteligencija dosegla je prekretnicu. Obavlja korisne zadatke", rekao je, dodajući da potražnja brzo raste te da razvoj fizičke umjetne inteligencije dobiva zamah u SAD-u i na globalnoj razini.

Fizička umjetna inteligencija kombinira konvencionalnu umjetnu inteligenciju s robotikom, podsjeća dpa.

Uprava Nvidije također računa da će njezina platforma Vera Rubin pružiti podršku budućem rastu tvrtke. Riječ je o snažnijem nasljedniku tvrtkine arhitekture Blackwell, a platforma je djelomično dizajnirana za tzv. agentsku umjetnu inteligenciju, softver koji može samostalno djelovati, planirati i obavljati zadatke.

Takvi računalni procesi imaju veće i drukčije zahtjeve u pogledu performansi nego samo treniranje modela umjetne inteligencije, primjećuje dpa.

Dionice Nvidije isprva su pale u trgovanju izvan redovnog radnog vremena burze u SAD-u, no potom im je cijena, prema posljednjim podacima, porasla za gotovo četiri posto, na 218 dolara. Sredinom svibnja Nvidijine su dionice dosegnule rekordnu cijenu od preko 236 dolara, podsjeća dpa.