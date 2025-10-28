Obavijesti

Tech

Komentari 0
LOŠ UTJECAJ NA MENTALNO ZDRAVLJE

Poznati lijek protiv ispadanja kose pod povećalom: Uzrokuje depresiju i suicidalne misli?

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Poznati lijek protiv ispadanja kose pod povećalom: Uzrokuje depresiju i suicidalne misli?
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Finasterid se godinama koristi za mušku ćelavost, ali sve je više pitanja oko njegovih mogućih učinaka na mentalno zdravlje. Nova stručna studija tvrdi da su rizici stvarni i traži snažnije upozorenje za pacijente i liječnike. Europski i američki regulatori već su pojačali sigurnosne poruke, no dokazi nisu posve jednoznačni i razlikuju se po skupinama bolesnika.

Najnoviji pregled znanstvene literature koji prenosi New Atlas tvrdi da korisnici finasterida imaju višu učestalost depresije, anksioznosti i suicidalnih misli od onih koji ga ne uzimaju, dok autor studije (Journal of Clinical Psychiatry) poziva na jača upozorenja i bolju edukaciju prije propisivanja lijeka. To se oslanja na kombinaciju izvješća o nuspojavama i velikih baza podataka, s radovima objavljenima između 2017. i 2023. godine. 

INTERNET TRENDOVI AI pojede klikove: Wikipediji pada broj ljudskih posjeta
AI pojede klikove: Wikipediji pada broj ljudskih posjeta

Regulatori su u međuvremenu reagirali. Europska agencija za lijekove je u svibnju 2025. potvrdila da su suicidalne misli službeno navedene kao nuspojava finasterida od 1 mg (za mušku ćelavost) i najavila dodatne informativne kartice za pacijente. U SAD-u je FDA već ranije pojačala upozorenja, a ove je godine posebno upozorila i na neregulirane topikalne pripravke finasterida koji kruže preko telemedicinskih platformi. 

IMA REP, NEMA REP Sjećate se međuzvjezdanog objekta koji juri prema nama? Znanstvenik: 'Počeo je kočiti'
Sjećate se međuzvjezdanog objekta koji juri prema nama? Znanstvenik: 'Počeo je kočiti'

Važno je i da svi radovi ne govore isto: neke analize nalaze signal povećanog rizika (osobito kod mlađih pacijenata s alopecijom), dok druge ne potvrđuju porast samoubojstava, ali bilježe više depresije ili samoozljeđivanja, pa stručnjaci traže dodatna, ciljano dizajnirana istraživanja. Ako razmišljate o finasteridu ili ga već uzimate, razgovarajte s liječnikom o osobnim rizičnim čimbenicima (ranija faza depresije/anksioznosti), pratite raspoloženje u prvim mjesecima terapije i odmah potražite pomoć ako se pojave zabrinjavajući simptomi. Korist i rizik razlikuju se od osobe do osobe, a informirana odluka je ključ.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najstarija Buba opet vozi: Obnavljali je osam godina, po cijelom svijetu tražili dijelove
LEGENDARNI AUTO

FOTO Najstarija Buba opet vozi: Obnavljali je osam godina, po cijelom svijetu tražili dijelove

Njemački centar za tehničke preglede TÜV potvrdio je da je automobil siguran do maksimalne brzine od 100 km/h, ali Grundmann priznaje da stvari postanu malo 'nezgodne' iznad 80 na sat.
Ispod arktičkog leda otkrili su život koji bi trebao biti nemoguć
NEVJEROJATNO

Ispod arktičkog leda otkrili su život koji bi trebao biti nemoguć

U mračnim i ledenim dubinama Arktičkog oceana odvijaju se biološki procesi za koje se vjerovalo da su rezervirani isključivo za topla, tropska mora. I znanstvenici su ostali u čudu
Više od 180 milijuna lozinki je osvanulo online, evo što Google savjetuje kako da se zaštitite
STRAH OD HAKERA

Više od 180 milijuna lozinki je osvanulo online, evo što Google savjetuje kako da se zaštitite

Tvrtka je pojasnila da se ne radi o izravnom napadu na njihove poslužitelje, već o kompilaciji podataka prikupljenih tijekom godina s drugih, manje sigurnih web-stranica, putem zlonamjernog softvera i phishing napada

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025