Poznati lijek protiv ispadanja kose pod povećalom: Uzrokuje depresiju i suicidalne misli?

Najnoviji pregled znanstvene literature koji prenosi New Atlas tvrdi da korisnici finasterida imaju višu učestalost depresije, anksioznosti i suicidalnih misli od onih koji ga ne uzimaju, dok autor studije (Journal of Clinical Psychiatry) poziva na jača upozorenja i bolju edukaciju prije propisivanja lijeka. To se oslanja na kombinaciju izvješća o nuspojavama i velikih baza podataka, s radovima objavljenima između 2017. i 2023. godine.

Regulatori su u međuvremenu reagirali. Europska agencija za lijekove je u svibnju 2025. potvrdila da su suicidalne misli službeno navedene kao nuspojava finasterida od 1 mg (za mušku ćelavost) i najavila dodatne informativne kartice za pacijente. U SAD-u je FDA već ranije pojačala upozorenja, a ove je godine posebno upozorila i na neregulirane topikalne pripravke finasterida koji kruže preko telemedicinskih platformi.

Važno je i da svi radovi ne govore isto: neke analize nalaze signal povećanog rizika (osobito kod mlađih pacijenata s alopecijom), dok druge ne potvrđuju porast samoubojstava, ali bilježe više depresije ili samoozljeđivanja, pa stručnjaci traže dodatna, ciljano dizajnirana istraživanja. Ako razmišljate o finasteridu ili ga već uzimate, razgovarajte s liječnikom o osobnim rizičnim čimbenicima (ranija faza depresije/anksioznosti), pratite raspoloženje u prvim mjesecima terapije i odmah potražite pomoć ako se pojave zabrinjavajući simptomi. Korist i rizik razlikuju se od osobe do osobe, a informirana odluka je ključ.