Predstavljena prva kompletno čvrsta baterija na CES-u 2026. - Evo zašto je to bitno

Donut Lab je na CES-u 2026 predstavio ono što opisuje kao prvu all solid state bateriju spremnu za vozila u proizvodnji, namijenjenu OEM-ovima, odnosno proizvođačima koji je žele ugraditi u svoje modele. Tvrtka tvrdi da će baterija odmah krenuti u praktičnu upotrebu kroz Verge Motorcycles, uključujući modele TS Pro i Ultra, s isporukama planiranima u Q1 2026.

Najvažnije brojke koje Donut Lab ističe su gustoća energije od 400 Wh/kg i punjenje do kraja u samo pet minuta, bez onog klasičnog ograničenja na 80 posto. Uz to navode životni vijek do 100.000 ciklusa uz minimalan pad kapaciteta, što je višestruko više od tipičnih litij ionskih baterija. Mediji koji su prenijeli najavu naglašavaju da su to tvrdnje koje tek trebaju dobiti potvrdu u praksi, ali i da bi, ako se pokažu točnima, to bio ozbiljan skok za cijelu industriju.

Zašto “solid state” uopće zvuči kao velika stvar? Ukratko, ideja je da se u bateriji umjesto zapaljive tekućine koristi čvrsti materijal, što bi moglo donijeti veću sigurnost i veću gustoću energije. Donut Lab u priopćenju posebno naglašava da je njihova baterija bez tekućih elektrolita i tvrdi da time uklanjaju ključne uzroke požara, uz dodatak da se baterija ponaša stabilno i na ekstremima, od minus 30 do iznad 100 stupnjeva.

U konkretnom primjeru Verge motocikala spominje se punjenje kraće od 10 minuta i do 60 kilometara kombiniranog dosega po minuti punjenja, a long range verzija ide do oko 600 kilometara na jednom punjenju, barem po najavljenim specifikacijama. TechRadar navodi i do oko 370 milja dosega za proširenu bateriju te oko 186 milja za 10 minuta punjenja, uz napomenu da će cijena i dostupnost biti veliki faktor.

Vrijedi i malo realnosti: solid state baterije već godinama zovu 'svetim gralom', ali ono što smo do sada vidjeli u praksi nije se pokazalo kvalitetnim. Uz to, čak i najveći igrači na tržištu su do nedavno pričali o komercijalizaciji tek oko 2027. ili 2028. godine. Zato će upravo ovaj kvartal biti zanimljiv jer Donut Lab tvrdi da je sve već spremno, pa će se relativno brzo vidjeti što od obećanja drži u stvarnoj vožnji, stvarnom punjenju i stvarnim uvjetima.