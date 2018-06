Pripremite se: U srijedu kreću novi poticaji za električne aute

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavit će u srijedu, 20. lipnja, novi javni poziv za sufinanciranje nabave energetski učinkovitih vozila, ovoga puta namijenjen tvrtkama, obrtnicima i jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, kojima će na raspolaganju biti 13 milijuna kuna poticaja, priopćeno je u petak iz Fonda.

Na internetskim stranicama Fonda objavljene su osnovne informacije o pozivu te prijavni obrazac, kako bi se svi zainteresirani mogli pripremiti za podnošenje zahtjeva.

"Građani su pokazali ogromni interes za električna vozila te je 12 milijuna kuna poticaja iskorišteno u samo par sati od objave. Upravo zato očekujemo veliki interes tvrtki i jedinica lokalne samouprave za novi javni poziv po kojem će korisnicima biti na raspolaganju 13 milijuna kuna", rekao je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš.

Foto: Hrvatski Telekom

Osim za električne bicikle i osobna vozila te vozila L kategorije, poticaji će se moći dobiti i za putnička te teretna vozila kategorija M1–M3, N1-N3, koja će kao pogonsku tehnologiju također moći imati stlačeni prirodni plin (SPP) ili ukapljeni prirodni plin (UPP), kaže Ponoš.

Iznos poticaja bit će do 40 posto cijene vozila pa će se tako za nabavu od pet do 15 električnih bicikala moći dobiti do 5000 kuna po biciklu, a za električne skutere, motocikle i četverocikle na struju do 20 tisuća kuna. Do 40 tisuća kuna dostupno je za plug-in hibridne automobile te vozila N1 kategorije s pogonom na stlačeni prirodni plin ili ukapljeni prirodni plin.

Za električne automobile na raspolaganju je i do 80 tisuća kuna, a za vozila N2, N3, M2 ili M3 kategorije do čak 400 tisuća kuna. Nabavljati se može jedno ili više vozila, ali neovisno o kombinaciji koju odaberu korisnici će maksimalno moći dobiti do 400 tisuća kuna, ističu u Fondu.

Fond do kraja godine planira poticati i ostale elemente cjelovitog razvoja održivog prometa, najavio je Ponoš pojasnivši kako je sljedeći javni poziv biti onaj za sufinanciranje postavljanja punionica za električna vozila. Njegova objava se očekuje u prvoj polovici srpnja.