Rat u Iranu katapultira svijet prema čistoj energiji, evo koja zemlja tu najviše profitira

Rat u Iranu, koji je započeo zračnim napadima SAD-a i Izraela krajem veljače, izazvao je veliku energetsku krizu i natjerao zemlje suočene s nestašicom nafte da se okrenu alternativnim izvorima. Mnoge od njih spas pronalaze u obnovljivim izvorima energije, a u toj tranziciji kao apsolutni pobjednik nameće se Kina, globalni lider u zelenoj tehnologiji, piše CNN.

Rekordan izvoz kineske tehnologije

Posljedica povijesnog šoka u opskrbi naftom jest ubrzano prihvaćanje čiste energije diljem svijeta, što potvrđuju i posljednji podaci. Kineski izvoz solarne tehnologije, baterija i električnih vozila (EV) dosegnuo je u ožujku rekordne razine, navodi se u izvješću energetske analitičke kuće Ember, na koje se CNN poziva.

Nakon što je iranska vojska blokirala Hormuški tjesnac, presjekavši time otprilike petinu globalne opskrbe naftom i prirodnim plinom, cijene energenata su podivljale. Kao odgovor na to, Kina je samo u ožujku izvezla 68 gigavata solarne tehnologije, čime je za čak 50 posto nadmašila prethodni rekord. Pedeset zemalja postavilo je nove rekorde u uvozu kineske solarne opreme, a najveći rast zabilježen je na tržištima Azije i Afrike, koja su najteže pogođena krizom.

Ukupni izvoz takozvane "nove trojke" - solarnih panela, baterija i električnih vozila - porastao je za 70 posto u ožujku na godišnjoj razini. Ove tri kategorije postale su ključni pokretači kineskog BDP-a, preuzevši ulogu koju su nekada imali odjeća, kućanski aparati i namještaj. Izvoz kineskih baterija dosegnuo je 10 milijardi dolara, s posebno visokim stopama rasta u Europskoj uniji, Australiji i Indiji.

Cjenovni šokovi potiču solarni val

Analitičari ističu kako je energetska kriza samo ubrzala trend koji je već bio u zamahu. Dok se svijet bori s nestašicama, azijske nacije ovisne o uvozu s Bliskog istoka potiču štednju energije i skraćuju radno vrijeme. Istovremeno, ulaganja u obnovljive izvore postaju prioritet, od čega najviše profitira Kina kao najveći svjetski proizvođač električnih vozila, vjetroturbina i solarnih panela.

Neizvjesnost oko ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca potaknula je dublju zabrinutost za energetsku sigurnost i ubrzala tranziciju. Iako su SAD i Iran pristali na prekid vatre radi pregovora, napetosti u tjesnacu ostaju visoke, a obje strane zaplijenile su brodove u tom ključnom prolazu.

Ova kriza preoblikuje regionalnu trgovinu i odnose jer nacije traže načine da se zaštite od šokova u opskrbi. Izgradnja kapaciteta za obnovljivu energiju postala je jedan od glavnih načina za ublažavanje udara.

Masovna državna ulaganja u zelenu industriju ojačala su energetsku samodostatnost Kine i smanjila njezinu izloženost nestašici nafte. Dominacija u tehnologiji obnovljivih izvora također je zemlji dala veći geopolitički i ekonomski utjecaj. Paradoksalno, dok svijet pokušava smanjiti ovisnost o nafti i plinu s Bliskog istoka, ulazi u novu vrstu ovisnosti - o Kini.

Pakistan je, primjerice, izbjegao dio negativnih posljedica rata jer je prije nekoliko godina počeo masovno uvoziti jeftine kineske solarne panele. Procjenjuje se da korištenje solarne energije umjesto skupog uvoza nafte toj zemlji štedi milijarde dolara godišnje.

Dugoročne posljedice na globalno tržište

Nisu samo solarni paneli ti koji mijenjaju igru. Analitičari Embera procjenjuju da je globalno usvajanje električnih vozila prošle godine smanjilo potrošnju nafte za oko 1,7 milijuna barela dnevno. S porastom cijena nafte na početku sukoba, kineski državni mediji izvijestili su o naglom porastu prodaje električnih vozila u inozemstvu. Prema podacima Kineske udruge za osobna vozila, izvoz električnih i hibridnih vozila u ožujku je dosegnuo rekord, porastavši za 140 posto u odnosu na isto razdoblje lani.

Dio rasta prodaje solarnih panela prošlog mjeseca pripisuje se stvaranju zaliha prije nego što je Kina u travnju ukinula porezne olakšice, pa je malo vjerojatno da će se tako značajan rast izvoza održati. Ipak, analitičari se slažu da je sukob na Bliskom istoku ojačao dugoročne argumente za prelazak na alternativnu energiju.

*uz korištenje AI-ja