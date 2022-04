Roditelji učenika iz Iloka moraju platiti popravak tableta: 'Stari su i nisu ih naša djeca oštetila'

Tableti iz 'Škole za život' ponovno su noćna mora roditelja. U rujnu 2021. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslalo je školama dopis u kojem ih obavještavaju da su tableti sad njihovo vlasništvo te da škola sama odlučuje o distribuciji.

- U slučaju oštećenja tableta koji je učeniku dan na korištenje u školi, škola postupa u skladu sa svojim Kućnim redom kao u bilo kojem slučaju oštećenja školske imovine. Ako je roditeljima dana izjava o preuzimanju tableta u kojoj je definirano kako roditelji nadoknađuju trošak popravka, škola postupa u skladu s izjavom. U slučaju kad roditelji odbijaju potpisati izjavu o preuzimanju tableta, škola ga treba pohraniti te davati učeniku na korištenje samo dok je u školi u skladu s Kućnim redom ustanove. Tableti nisu osigurani, no mogu biti. Škola nije dužna osigurati tablete, već ravnatelj, odnosno Školski odbor, odlučuju o tome. O ugovaranju i plaćanju dodatnog osiguranja tableta odlučuju Školski odbor i Vijeće roditelja - kažu iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

'Vratit ćemo ih sve'

Takav papir su potpisali i roditelji učenika Osnovne škole Julija Benešića iz Iloka. No iako, kako tvrde, tableti njihove djece nisu bili fizički oštećeni, dočekali su ih računi.

- Moje dijete ide u sedmi razred. Pozvani smo na redoviti roditeljski sastanak, problematika kao i uvijek, mobiteli i njihova upotreba, zloupotreba, ponašanje djece. U jednom trenutku jedna od majki je rekla 'Znate li vi da su u prvom mjesecu istekla jamstva na tablete koje smo dobili u školi?'. Prenerazili smo se, nitko nam to nije rekao. Njeno dijete je čak dobilo polovni tablet i ekran je krepao. Preko škole je proslijeđen na servis i nakon servisa su roditeljima isporučili račun od preko tisuću kuna za popravak. Javila se i druga majka, njihov je imao softversku grešku, također je preko škole poslan na servis. Dobili su račun od 610 kuna. Ravnatelj je rekao djetetu da se to mora platiti inače neće dobiti svjedodžbu. To je apsurd, ti tableti nemaju mehaničko oštećenje, jednostavno im je istekao vijek. Roditelji su odlučili da neće platiti račun makar otišli na sud. Mi ostali smo se dogovorili da vraćamo tablete i sami radimo potvrde jer nam škola ni potvrdu o vraćanju ne želi dati. Želimo imati dokaz da smo vratili tablete. Ti tableti su već dotrajali, što ako mu baterija samo prestane raditi, i to ćemo mi plaćati - govori roditelj učenika iz OŠ Julija Benešića.

Ni razrednica nije znala za ovu promjenu. Roditelji nemaju problem da plate popravak nečega što su njihova djeca uništila, ali ne žele plaćati kvarove koji nastaju zbog starosti ili nekvalitete uređaja. Nevjerojatno je i da im ravnatelj prijeti neizdavanjem svjedodžbe. Naime, ne postoji nikakav zakon po kojem škola može odbiti izdati službeni dokument.

Iz ministarstva brane ravnatelja.

- Prema informacijama gospodina Miroslava Bošnjaka, ravnantelja Škole, nekoliko učenika osmih razreda oštetilo je tablete koje su poslani na popravak te je tražena naknada za popravak u iznosu od 612,00 kn za svaki tablet. Roditelji su pri preuzimanju tableta potpisali izjavu da će u slučaju oštećivanja tableta snositi troškove popravka, ali sada ne žele platiti popravak. Svjedodžbu će učenici dobiti, ali škola vrlo vjerojatno pokušava pronaći način kako podmiriti nastale troškove koje roditelji ne žele snositi - kažu iz ministarstva.

Prijetnja neizdavanjem svjedodžbe

No pogriješili su i razred i cifru, a iz Osnovne škole Julija Benešića nismo dobili očitovanje do zaključka ovog teksta. Ravnatelji s kojima smo razgovarali kažu da škole nekad prijetnje o neizdavanju svjedodžbi koriste kako bi privoljele roditelje da plate račune prehrane, vrate knjige u knjižnicu. No na kraju, ako roditelj i ne plati, ti slučajevi se rješavaju sudskim putem i ovrhama. U slučaju tableta, škole još uvijek zaprimaju tablete koji su pod garancijom, a za one koji se ne koriste ne određuju garanciju.

- To određuje S&T Hrvatska, koji i isporučuju tablete. Oni odlučuju i o tome spada li kvar pod jamstvo ili ne. Imali smo slučaj gdje se fizičko oštećenje kvara pokrilo iz garancije. A ako račun za popravak pokrije škola, i roditelji ga odbiju platiti, odnosno pokriti taj trošak, dijete ne dobije tablet i to je to - govori ravnateljica jedne škole u Zagrebu.

Do zaključka ovog teksta nismo dobili odgovor što sve pokriva garancija i koliko dugo no u inicijalnom natječaju, ta garancija je trajala dvije godine. A učenici ih koriste četiri. Školama je u sklopu kurikularne reforme isporučeno ukupno 201.526 tableta vrijednosti 292.460.929,00 kuna. Natječaj je raspisan za vrijeme mandata bivše ministrice.

- Mi smo imali velike projekte i dali smo prijedloge za iduće. Plan je bio da se oprema kompletno mijenja svake četiri godine i da se to financira sredstvima iz EU fondova. Ti projekti nisu nastavljani što mislim da je bez veze jer svaka oprema ide svome kraju. Opremu bi trebalo redovito mijenjati, pogotovo opremu koja je podijeljena prije četiri godine. Nemoguće je da ti tableti budu dobri i za petaše koji dolaze nakon što osmaši izađu iz škola. Naš plan je bio da se sve mijenja, prema akcijskom planu za provedbu nastave na daljinu - govori bivša ministrica Divjak.

Neslužbeno doznajemo da je plan ministra Fuchsa da 'Škola za život' ministrice Divjak ode u zaborav, za njih je ovaj prostor gotov, a digitalizaciju škola planiraju provoditi preko Carneta.