Šef Applea brani visoku cijenu iPhonea: Skupo ih je izrađivati

Novi Appleovi telefoni dolaze s iznimno visokom cijenom, a krajem tjedna saznat ćemo kolika će ona biti za hrvatske pojmove, međutim Appleov šef Tim Cook misli da inovacija vrijedi toga.

- Želimo napraviti iPhone za svakog - rekao je Cook u emisiji Good Morning America u kojoj je hvalio iPhone XR, XS i XS Max te branio cijenu koju je Apple istaknuo. A radi se o 750, 1000 i 1100 dolara, kao osnovnim cijenama za nove modele.

FULL INTERVIEW: @RobinRoberts is with @tim_cook to talk about the brand new iPhone and Apple Watch--plus they love the new Memoji feature. https://t.co/0wZJnpowI9 pic.twitter.com/BpDyoANSES