Mnogi učenici nalaze se u kontejnerima, nemaju struju i treba im još vremena za psihički oporavak od traume te nisu spremni za provedbu uobičajenog godišnjeg plana i programa, potrebna je psihološka pomoć i prilagodba nastave njihovoj specifičnoj situaciji. Mnogi učitelji i nastavnici volontiraju, rade na obnovi svojih i tuđih domova. Dolazi još hladnije vrijeme, tlo se još trese, nema uvjeta za rad ni učenje, a nekolicina od onih koji mogu biti u svojim domovima nemaju ni dimnjaka ni grijanja.

Ističe se to u zahtjevu Sindikata hrvatskih učitelja da se nastava na području pogođenom potresima odgodi nastava za najmanje dva do četiri tjedna. Kako su objavili u ponedjeljak, trenutno ne postoji modul za primjerenu nastavu u ovim uvjetima, te tamošnji prosvjetari samo žele još malo vremena za prilagodbu te mole resorno ministarstvo da uvaži i njihovo mišljenje i to ne samo na temelju "suhoparnog upitnika gdje se tko nalazi i ima li struje, a koji ne uvažava psihosocijalno stanje ni potrebe s terena".

Kako je izvijestio SHU, ravnateljima je nemoguće organizirati rad i nastavu zbog svega navedenog, a prema informacijama sindikata s terena, od subote se nazivaju ravnatelji da pripreme sve za online nastavu. Prema saznanjima sindikata, priprema se i peticija kako bi se odgodila online nastava na području Sisačko-moslavačke županije.

Ne zna se po kojem modelu će djeca krenuti u školu

- Oni učenici koji su s roditeljima napustili Sisačko-moslavačku županiju, nalaze se ili kod rodbine ili u privremenom smještaju diljem Hrvatske. Nitko iz resornog ministarstva nije u online upitniku postavio pitanje što roditelji i zaposlenici škola Sisačko-moslavačke županije smatraju potrebnim u ovim trenucima. Također nije jasno hoće li učenici krenuti na nastavu prema modelu sukladno kojem se radi u županiji u kojoj se nalaze na privremenom smještaju (što bi značilo i odlazak na nastavu u novom okruženju s novim učiteljima, a koja nije prilagodena njihovim trenutnim potrebama) ili bi trebali biti na online nastavi sa svojim učiteljima i profesorima iz Sisačko-moslavačke županije kojih trenutno nema dovoljno, a većina njih nema nikakve uvjete da se online nastava uopće održi - navodi SHU u priopćenju, a podržali su i peticiju roditelja učenika u središtu Zagreba koji traže da se osiguraju koridori za dolazak djece u školu.

'Provedite vježbe evakuacije'

SHU traži i da se zaposlenici škola i roditelji u Zagrebu obavijeste o stanju u kojem se nalazi njihova škola, te koji stupanj potresa može podnijeti. Smatraju i da je nužno provesti vježbe za evakuaciju, te ažuriranje protokola spašavanja u svim županijama. Traže i žuran odgovor ministra na zahtjev o uvrštavanju zaposlenika ustanova za odgoj i obrazovanje u prioritetne skupine za cijepljenje protiv COVID-19.

Odgodu nastave u potresom pogođenim podrućjima traži i prosvjetni sindikat Preporod.

- Odlukom o odgodi nastave za tjedan ili dva, što bi bilo nadoknadivo kroz drugo polugodište, prosvjetna bi vlast poslala poruku o prepoznavanju težine situacije u kojoj su se, suočeni s ovom katastrofom, zajednički našli učenici, roditelji te njihovi učitelji i nastavnici - navodi se u priopćenju koje potpisuje Željko Stipić.