Školska godina za superheroje je iza nas. Što nas čeka najesen?

Osim novoga ministra, ostale aktivnosti redovne su za kraj svake nastavne godine. No ova godina u obrazovanju u Hrvatskoj može se nazvati svakako samo ne redovnom

<p>Ministarstvo znanosti i obrazovanja u petak je preuzeo novi ministar, u srednje škole ovaj se tjedan upisuju novi učenici, a na fakultete brucoši.</p><p>Osim novoga ministra, ostale aktivnosti redovne su za kraj svake nastavne godine. No ova godina u obrazovanju u Hrvatskoj može se nazvati svakako samo ne redovnom. Dovoljno je prisjetiti se kako smo se u rujnu uzrujavali oko toga hoće li djeca dobiti nove tablete i udžbenike za razrede u reformi na vrijeme. Vrlo brzo su stvari krenule u sasvim drugom smjeru. Samo mjesec dana nakon početka nastave, u organizaciji prosvjetnih sindikata započinje štrajk nastavnog i nenastavnog osoblja u svim hrvatskim osnovnim i srednjim školama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 11 parova blizanaca u školi u Odri </strong></p><p>Zaposleni u prosvjeti zahtijevali su povećanje osnovice plaća, na što ministrica <strong>Blaženka Divjak</strong> nije pristala godinu ranije, iako se znalo da s reformom svi dobivaju mnogo više obaveza i posla. Nitko nije očekivao takav odaziv.</p><p>No nešto što je trebalo biti tek upozorenje, pretvorilo se u najdulji štrajk u obrazovnom sustavu u povijesti Hrvatske.</p><p>Osim borbe za više plaće, zaposleni u školama štrajk su iskoristili za sveopću pobunu protiv ministrice Blaženke Divjak. Njezini ambiciozni planovi i projekti poput edukacije Loomen, ali i izuzetno loša komunikacija s onima koji su reformu provodili, izazvala je golemi otpor među nastavnicima. Potom su zapeli i sami pregovori s ministrima financija i gospodarstva, koji nisu računali na tražene povišice u proračunu. Punih 36 dana učenici su čekali povratak u klupe, a umjesto gradiva, mogli su slušati i gledati nebrojena prepucavanja, bijesne izjave svojih nastavnika, uzdignute pesnice čelnika sindikata...</p><h2>Mučni pregovori </h2><p>Bilo je tu i kontradiktornih izjava ministrice, koja je prvo podržala štrajkaše, a onda se povukla iz pregovora puštajući Zdravku Mariću, te na kraju i premijeru Andreju Plenkoviću, da dovrše mučne pregovore. Naime, bijesni nastavnici više nisu pristajali na bilo kakve ponude na koje bi sindikati pristali i mnogo prije 36. dana štrajka. Zbog toga je došlo do gotovo naređenog prekida štrajka uz “ponudu koju sindikati nisu mogli odbiti”, isplatu traženih povišica u razdoblju od sljedeće tri godine.</p><p>Sve je kulminiralo prosvjedom u Zagrebu koji je okupio više od 50.000 prosvjetara.</p><p>Nešto prije zimskih praznika učenici su se ipak vratili u školske klupe, uz skraćene sve praznike do kraja školske godine, radne subote te kaos za maturante koji su izgubili vrlo dragocjeno vrijeme za pripreme državne mature, kao i osmaše kojima je ovaj razred presudan za ocjene za upis srednje škole.</p><p>Reforma na kojoj je Blaženka Divjak temeljila cijeli svoj mandat, a HNS svoju poziciju u koaliciji s HDZ-om, već je tad počela padati u drugi plan. A onda se počela odvijati priča koju nitko nije mogao ni sanjati. Kad je krajem veljače potvrđen prvi slučaj zaraze korona virusom u Hrvatskoj, bilo je jasno da i nas očekuje opća karantena. U sljedeća dva tjedna Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Carnet uspjeli su organizirati potpuno prebacivanje nastave u virtualni prostor te školski program za najmlađe na televiziji.</p><h2>Sve je palo na roditelje </h2><p>Kad su 16. ožujka i službeno zatvorene sve škole u Hrvatskoj, počeo je dvomjesečni iscrpljujući proces za sve uključene strane.</p><p>Iako je nastava na daljinu i međunarodno ocijenjena kao jedna od najorganiziranijih u Europi, problema je bilo jako mnogo. Za početak, učenici u nižim razredima osnovne škole u potpunosti su bili prepušteni roditeljima, koji su i sami bili pod golemim pritiskom zbog karantene, rada od kuće i gubitka poslova. Većina učitelja od jutra do mraka je komunicirala, slala zadaće, pokušavala im olakšati, no sve je ostalo na roditeljima.</p><p>A kaos je vladao i u nastavi za više razrede osnovne te srednje škole. Naime, pritisnuti nalozima iz Ministarstva, nastavnici svih predmeta počeli su proizvoditi goleme količine videolekcija i druge materijale za online nastavu. No većina ih se nije snašla u izvanrednim okolnostima pa su djeca doslovce od jutra do navečer hvatala sve zadatke, pregledavala poslane materijale i pokušavala se izboriti s novim gradivom koje im doslovce nitko nije mogao objasniti. Pritom je većina nastavnika bila prikovana za kompjutore, no neki su, kao i neki učenici, zloupotrijebili situaciju.</p><p>Ponovno djelomično otvaranje škola 12. svibnja nije donijelo olakšanje. Zbog loše komunikacije ministrice Divjak i Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, odgovornost za slanje djece u uvjetima epidemije doslovce je prebačena na roditelje.</p><h2>Panika u školama </h2><p>Odluke su se mijenjale doslovce iz dana u dan pa je u školama nastala panika jer su u tjedan dana morali organizirati nastavu pod strogim epidemiološkim mjerama, a nitko roditeljima nije mogao garantirati sigurnost djece.</p><p>A loptanje odlukama posebno su osjetili maturanti. U doslovce tjedan dana izmijenile su se odluke o tome koji predmeti će se polagati na državnoj maturi, koje gradivo se neće polagati, a dugo nije bilo jasno ni hoće li se matura uopće polagati. Maturanti su se pritom pripremali kako su znali i umjeli.</p><h2>Zgrade uništene u potresu </h2><p>Zbog epidemije su ostali i bez službene proslave kraja srednje škole te maturalca, a odgođene su i mnoge maturalne večere. Bez završnih putovanja ostali su i sedmaši te osmaši, koji zbog pandemije tek ovih dana upisuju srednje škole. Ne smije se zaboraviti ni veliki potres koji je u ožujku pogodio zagrebačko područje, u kojemu su mnogi doslovce ostali bez krova nad glavom, a djeca bez mogućnosti da prate nastavu. Desetak škola oštećeno je u potresu do te mjere da će njihova obnova trajati barem godinu dana, a učenici su prebačeni u druge škole, što je također napravljeno na brzinu, uz premalo kvalitetnih dogovora i brojna pitanja koja su ostavljena za jesen.</p><p>Kraj školske godine obilježili su i parlamentarni izbori nakon kojih hrvatsko školstvo preuzima Radovan Fuchs, HDZ-ov ministar koji je već vodio taj resor. Njegovi prvi istupi i potezi daju sitnu nadu da će iduća školska godina donijeti, ako ništa drugo, jasnije vodstvo obrazovnog sektora.</p><h2>'Raspisujemo sve moguće scenarije' </h2><p>Već smo počeli raspisivati različite scenarije za početak nove školske godine. Cilj nam je da svi učenici na jesen krenu u školu, ponovio je više puta novi ministar znanosti i obrazovanja otkako je prihvatio tu funkciju prošlog ponedjeljka.</p><p>Kako saznajemo, ministar Fuchs već ovaj tjedan planira obaviti prve razgovore s čelnikom Gradskog ureda za obrazovanje u Zagrebu, gdje će biti i najproblematičnija situacija zbog potresa.</p><p>Prema planu preseljenja škola, naime, u nekim školama će biti i po 1000 dodatne djece i nastavnika, a u većini škola nema dovoljno prostora za poštovanje epidemioloških mjera kakve su dosad bile na snazi za škole.</p><p>Fuchs bi ovaj i sljedeći tjedan trebao uglavnom sastaviti i svoj tim u Ministarstvu, a najavio je i sastanke s čelnicima Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje. Kako ističe, najvažnije mu je uspostaviti dobru komunikaciju među brojnim obrazovnim institucijama te ih organizirati tako da napokon preuzmu većinu poslova. Fuchs najavljuje i kako će, za razliku od prethodnog tima u ministarstvu, aktivno raditi s Nacionalnim stožerom na uspostavljanju epidemioloških mjera koje će osigurati što normalniju školsku godinu, ali i što veću sigurnost za učenike i nastavnike.</p><p>Sastanak s Fuchsom traže i nastavničke grupe koje traže ukidanje anonimnih prijava. Pismo su mu uputili i sindikalci, koji traže temeljitu analizu svega dosad učinjenog.</p><p>Ono što je zasad sigurno je da nova školska godina počinje u ponedjeljak, 7. rujna, te da će se nastaviti provoditi reforma kako ju je zacrtala ministrica Divjak. Sve drugo, objavio je ministar Fuchs, znat će se na vrijeme.</p>