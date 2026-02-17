Šokantno otkriće! Ova bakterija otporna je na deset antibiotika: 'Predstavlja nam i prijetnju...'

Bakterije otporne na antibiotike, pronađene duboko u ledenom sloju starom pet tisuća godina unutar jedne špilje, pokazale su otpornost na čak deset različitih vrsta lijekova. Ovo otkriće potaknulo je strahove od novih "superbugova", no znanstvenici vjeruju da bi upravo ti drevni organizmi mogli pomoći u rješavanju jednog od najvećih medicinskih izazova današnjice, prenosi The Mirror.

Nedavna studija otkrila je mikroorganizme očuvane u ledu unutar ledene špilje Scărișoara u rumunjskim planinama Apuseni, koji posjeduju iznenađujuću otpornost na moderne antibiotike. Istraživači su utvrdili da su se organizmi razvijali u ekstremnim uvjetima, što im je omogućilo razvoj više od sto gena povezanih s otpornošću, unatoč tome što su postojali tisućljećima prije izuma ključnih lijekova.

Znanstvenici objašnjavaju da, unatoč strahovima da bi nas ovakva otpornost mogla vratiti u "mračno doba" medicine, ovo otkriće moglo bi biti od presudne važnosti.

Otkriće u rumunjskoj ledenoj špilji

Istraživački tim iz Rumunjske pojasnio je da su se bakterije prilagodile preživljavanju u najekstremnijim uvjetima na Zemlji, od velikih vrućina do temperatura znatno ispod nule. Ledene špilje samo su jedno od okruženja koja ugošćuju niz mikroorganizama koji predstavljaju izvor genetske raznolikosti koja još nije opsežno proučena.

U tome vide priliku za razvoj novih načina za sprječavanje porasta otpornosti na antibiotike te za proučavanje kako se otpornost prirodno razvija i širi.

Voditeljica studije dr. Cristina Purcarea, viša znanstvenica na Institutu za biologiju u Bukureštu, rekla je da bakterijski soj, nazvan Psychrobacter SC65A.3, može inhibirati rast potencijalno opasnih bakterija.

​- Bakterijski soj Psychrobacter SC65A.3 izoliran iz ledene špilje Scărișoara, unatoč svom drevnom podrijetlu, pokazuje otpornost na više modernih antibiotika i nosi preko 100 gena povezanih s otpornošću. No, također može inhibirati rast nekoliko velikih 'superbugova' otpornih na antibiotike i pokazao je važne enzimske aktivnosti sa značajnim biotehnološkim potencijalom - kazala je.

Dr. Purcarea objasnila je da je Psychrobacter SC65A.3 soj iz roda Psychrobacter, bakterija prilagođenih hladnim okruženjima. Neke vrste mogu uzrokovati infekcije kod ljudi ili životinja. Iako ove bakterije imaju biotehnološki potencijal, njihovi profili otpornosti na antibiotike uglavnom su bili nepoznati.

​- Proučavanje mikroba poput Psychrobacter SC65A.3, pronađenih u tisućljećima starim naslagama leda, otkriva kako je otpornost na antibiotike prirodno evoluirala u okolišu, mnogo prije nego što su se moderni antibiotici ikada koristili - dodala je znanstvenica.

Što su otkrila laboratorijska testiranja

Istraživački tim izbušio je jezgru leda dugu 25 metara iz područja špilje poznatog kao Velika dvorana, što predstavlja vremensku crtu od 13.000 godina. Kako bi izbjegli kontaminaciju, fragmenti leda uzeti iz jezgre stavljeni su u sterilne vrećice i držani zamrznuti na putu do laboratorija.

U laboratoriju su izolirali različite bakterijske sojeve i sekvencionirali njihov genom kako bi utvrdili koji geni omogućuju soju preživljavanje na niskim temperaturama te koji mu daju antimikrobnu otpornost i aktivnost. Testirali su otpornost soja SC65A na 28 antibiotika iz deset klasa koji se rutinski koriste za liječenje bakterijskih infekcija.

​- Deset antibiotika na koje smo pronašli otpornost široko se koriste u oralnim i injekcijskim terapijama za liječenje niza ozbiljnih bakterijskih infekcija u kliničkoj praksi - rekla je dr. Purcarea.

Lijekovi na koje je pronađena otpornost uključuju rifampicin, vankomicin i ciprofloksacin, a koriste se za liječenje bolesti poput tuberkuloze (TB), kolitisa i infekcija mokraćnog sustava. SC65A.3 je prvi soj Psychrobactera za koji je utvrđena otpornost na određene antibiotike, uključujući trimetoprim, klindamicin i metronidazol, koji se koriste za liječenje urinarnih infekcija, infekcija pluća, kože, krvi i reproduktivnog sustava.

Opasnost od otapanja leda i novi potencijal

Profil otpornosti soja SC65A.3 sugerira da bi sojevi sposobni za preživljavanje u hladnim okruženjima mogli djelovati kao "rezervoari" gena za otpornost. Prema istraživačkom timu, bakterijski sojevi poput ovoga predstavljaju i prijetnju i obećanje.

​- Ako otapanje leda oslobodi ove mikrobe, ti bi se geni mogli proširiti na moderne bakterije, dodatno pridonoseći globalnom izazovu otpornosti na antibiotike. S druge strane, oni proizvode jedinstvene enzime i antimikrobne spojeve koji bi mogli potaknuti razvoj novih antibiotika, industrijskih enzima i drugih biotehnoloških inovacija - zaključila je dr. Purcarea.

U genomu Psychrobacter SC65A.3, istraživači su pronašli gotovo 600 gena s nepoznatim funkcijama, što ukazuje na još neistražen izvor za otkrivanje novih bioloških mehanizama. Analiza genoma, objavljena u časopisu Frontiers in Microbiology, također je otkrila jedanaest gena koji su potencijalno sposobni ubiti ili zaustaviti rast drugih bakterija, gljivica i virusa.