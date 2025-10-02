Steam zabranjuje igre koje traže gledanje oglasa: Što to znači za igrače i developere?

Valve je potvrdio da na Steamu nema mjesta forsiranim video oglasima ni “rewarded ads” sustavima koji traže gledanje reklama za nastavak igranja ili dobivanje nagrada. Ako je naslov izvorno razvijen za platforme gdje su takvi formati standard, ti elementi moraju biti uklonjeni prije objave na Steamu. Dopušten je neometajući product placement (npr. brendovi na automobilima), ali ne i modeli koji prekidaju ili uvjetuju gameplay.

Za igrače to znači čišće sučelje i dosljednije igranje bez prekida, što Steamu daje jasnu razliku u odnosu na mobilne freemium prakse. Nestaju ekrani s odbrojavanjem, pop-upovi i lažne “X” tipke, a ostaju transparentni modeli zarade poput jednokratne kupnje, DLC-a i mikrotransakcija u free-to-play igrama. Time se smanjuje frustracija i olakšava procjena stvarne cijene iskustva.

Za developere smjernice uklanjaju sivu zonu oko monetizacije i procesa odobrenja. Igre koje se oslanjaju na oglasne mreže morat će prilagoditi ekonomiju i dizajn prije objave na PC-u, dok vanjske marketinške kampanje koje vode na Steam stranicu igre i dalje ostaju dobrodošle. Ukratko, najveća PC trgovina potvrđuje da tempo igranja i kvaliteta sadržaja imaju prednost nad kratkoročnim oglasnim prihodom.