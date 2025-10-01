Stigao Borderlands 4: Još luđe oružje i humor, fanovi u transu

Borderlands 4 je službeno stigao i već je zauzeo visoko mjesto na listama najigranijih naslova. Gearbox je i ovaj put ostao vjeran prepoznatljivom cel-shaded stilu i crnom humoru, ali je gameplay dodatno proširen.

Igra nudi ogroman arsenal oružja s doslovno milijunima kombinacija, a novost su specijalne elemental varijante koje otvaraju nove taktike u borbi. Kampanja donosi svjež zaplet s novim negativcem i povratkom nekih starih fan-favorite likova.

Dva tjedna nakon izlaska, reakcije su u velikoj mjeri pozitivne. Na Steamu igra ima većinom pozitivne recenzije, a fanovi hvale akciju, humor i kooperativni mod. Pohvale dobiva i tehnička stabilnost, jer igra zasad nema većih bugova kakvih je bilo u prijašnjim nastavcima. Ipak, dio kritika ide na račun poznate formule – neki igrači smatraju da Borderlands 4 ne donosi dovoljno noviteta u odnosu na trojku.

Unatoč tome, broj igrača na launchu premašio je očekivanja, a Gearbox najavljuje niz DLC-ova koji će dodatno proširiti svijet igre. Čini se da će Borderlands 4 uspjeti održati status serijala kao jedne od najzabavnijih looter-shooter franšiza na tržištu.