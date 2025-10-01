Obavijesti

Tech

Komentari 1
GAMING VIJESTI

Stigao Borderlands 4: Još luđe oružje i humor, fanovi u transu

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Stigao Borderlands 4: Još luđe oružje i humor, fanovi u transu
Foto: Borderlands 2

Novi nastavak popularnog serijala Borderlands objavljen je ovog rujna, a prve reakcije pokazuju da fanovi cijene kombinaciju suludog oružja i prepoznatljivog humora.

Borderlands 4 je službeno stigao i već je zauzeo visoko mjesto na listama najigranijih naslova. Gearbox je i ovaj put ostao vjeran prepoznatljivom cel-shaded stilu i crnom humoru, ali je gameplay dodatno proširen.

Pogledajte video

Igra nudi ogroman arsenal oružja s doslovno milijunima kombinacija, a novost su specijalne elemental varijante koje otvaraju nove taktike u borbi. Kampanja donosi svjež zaplet s novim negativcem i povratkom nekih starih fan-favorite likova.

NOVA SPORTSKA SIMULACIJA NBA2K26 stigao: WNBA ulazi u igru, realizam je popravljen, mikrotransakcije i dalje smetaju
NBA2K26 stigao: WNBA ulazi u igru, realizam je popravljen, mikrotransakcije i dalje smetaju

Dva tjedna nakon izlaska, reakcije su u velikoj mjeri pozitivne. Na Steamu igra ima većinom pozitivne recenzije, a fanovi hvale akciju, humor i kooperativni mod. Pohvale dobiva i tehnička stabilnost, jer igra zasad nema većih bugova kakvih je bilo u prijašnjim nastavcima. Ipak, dio kritika ide na račun poznate formule – neki igrači smatraju da Borderlands 4 ne donosi dovoljno noviteta u odnosu na trojku.

BEZ RAY TRACINGA Velika novost za sve fanove Battlefielda 6: 'Usredotočili smo se na prosječnog korisnika'
Velika novost za sve fanove Battlefielda 6: 'Usredotočili smo se na prosječnog korisnika'

Unatoč tome, broj igrača na launchu premašio je očekivanja, a Gearbox najavljuje niz DLC-ova koji će dodatno proširiti svijet igre. Čini se da će Borderlands 4 uspjeti održati status serijala kao jedne od najzabavnijih looter-shooter franšiza na tržištu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Stvorili crnu rupu u laboratoriju. Počela je svijetliti: To bi moglo otkriti najveću tajnu svemira?
NEVJEROJATNO

Stvorili crnu rupu u laboratoriju. Počela je svijetliti: To bi moglo otkriti najveću tajnu svemira?

Znanstvenici stvorili crnu rupu u laboratoriju koja svijetli! Prvi dokaz Hawkingove radijacije? Eksperiment otkriva tajne svemira i vodi nas bliže teoriji svega
Iznenađujuće otkriće mijenja priču o prvim zvijezdama!
VELIKO OTKRIĆE

Iznenađujuće otkriće mijenja priču o prvim zvijezdama!

Znanstvenici otkrivaju da je kozmos bio topliji nego što se mislilo
Asteroidni pojas polako nestaje
OSTACI SUNČEVOG SUSTAVA

Asteroidni pojas polako nestaje

Asteroidni pojas nije statičan, već polako nestaje zbog Jupiterove gravitacije! Gubi 0,0088% mase svakih milijun godina, a 80% odlazi kao kozmička prašina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025