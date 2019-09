Stigao PES i Dinamo u njemu. Ocjene dinamovaca? Ma dajte!

U utorak 10. rujna izašao je novi Pro Evolution Soccer, 17 dana prije glavnog konkurenta Fife 20. Osim izmijenjenog imena, eFootball Pro Evolution Soccer 2020, novi nastavak megapopularne simulacije nogometa ima i neke druge novine poput stadion kamere, zbog čega imate dojam kao da gledate prijenos na televiziji.

Iako zaradom i prodanim primjercima godinama zaostaje za Fifom, PES to nadoknađuje igrivošću o kakvoj Fifa igrači mogu samo sanjati. Igra je izašla za PS4, Xbox One i PC, a iako je novi PES izgubio licenciju Lige prvaka, novost je licencirana talijanska liga kao i ekskluzivna licencija Europskog prvenstva 2020. godine.

Ocjene dinamovaca malo niske?

Hrvatskim igračima bit će posebno toplo oko srca, pogotovo onima čijim venama teče plava krv jer je i ove godine licenciran zagrebački Dinamo. Možete izabrati bilo koju od tri garniture dresova hrvatskog prvaka napravljenih vjerno originalnom izgledu, a licencirani su i 'vatreni', također s originalnim novim dresovima.

Ocjene Dinamovih igrača, onako subjektivno, dosta su niske. Recimo, jedan Dani Olmo ukupna ocjena 78?! Ili Bruno Petković 74, Izet Hajrović 74? Ma, dajte, Konami! No ima vremena za popravak, možda već 12. rujna, kad stiže prva 'zakrpa' koja će popraviti transfere pa će svi igrači biti u klubovima za koje su potpisali u ljetnom roku.

Foto: Dominik Bošnjak/Lvl8.

Nagodinu stiže ekskluzivni Euro 2020.

U toj 'zakrpi' trebali bi biti popravljeni i neki detalji koji se tiču igranja, suđenja, a i ocjena igrača pa možda dinamovci dobiju koju ocjenu više.

Ako ništa drugo, zaslužili su. Dečki su u Ligi prvaka.

Nagodinu će PES dobiti službeni Euro 2020. dodatak u sklopu kojeg će biti licencirano svih 50 reprezentacija sudionika.

U odnosu na prošli PES animacije igrača su dosta bolje odrađene i izgledaju prirodnije. Igrači prilikom svakog dodira lopte djeluju aktivnije, a sustav dodavanja je takav da je onemogućeno igrati 'fliper', kao u prethodnim nastavcima, čak i ako stavite opciju kontroliranog dodavanja, što znači da se ne morate previše mučiti. No, niste se morali mučiti u prošlim izdanjima PES-a, u ovome dodavanja moraju biti precizna, a njihova uspješnost ovisi o položaju igrača koji dodaje, o njegovoj brzini i smjeru kretanja. To sve skupa pridonosi većoj dozi realnosti.

Suđenje je i dalje problematično, iz Konamija obećavaju to popraviti u sljedećim 'zakrpama', a novost u online igranju je da prije ulaska u meč, možete odbiti igrati s protivnikom, ako vidite da mu internetska veza nije kvalitetna.

Foto: Dominik Bošnjak/Lvl8.

Nema više 'skriptiranja'?!

I u PES-u i u Fifi puno se igrača žali na ono famozno 'skriptiranje', za koje se iz Konamija kunu da ne postoji i da je ono samo produkt fikcije bijesnih igrača PES-a kad gube. O čemu se radi? Pokušat ćemo to objasniti što je plastičnije moguće.

U prošlim izdanjima PES-a, kad ste igrali protiv računala ili stvarnih protivnika koji su dosta slabiji, postojao je obrazac da odjedanput vaši igrači postanu tromiji, dok protivnik u isto vrijeme leti terenom i gotovo svaki odbijanac ide baš njemu u noge. Prevedeno, vi stišćete jedno na kontroleru, a na ekranu se događa nešto sasvim drugo. Igrači koji su se držali svojih pozicija, odjedanput nisu tamo gdje bi trebali biti, reagiraju poput amatera i, vidi čuda, protivnik se vraća.

Iz Konamija kažu kako nemaju pojma o tome, tvrde da ne postoji nikakva 'skripta' i to ponavljaju svake godine, ali iskusniji PES igrači ne vjeruju u to. Jednostavno je nemoguće da se baš svaki put kad igraju protiv slabijih protivnika nekakva sila spusti na teren i promijeni situaciju. Prema nekim teorijama to je napravljeno kako ljudi ne bi odustajali od igre, jer koji je gušt nekome igrati ako ga 'trpaju' 6-0, 7-1... No stvorio se kontraefekt i igrači koji godinama igraju PES počeli su odustajati.

Izgleda da su stvari u novom PES-u malo drugačije, barem ako je suditi prema prvim odigranim utakmicama, online i protiv umjetne inteligencije. Čini se da ćete u novom PES-u bez problema napuniti mrežu protivniku. U 20-ak odigranih utakmica plus 100-tinjak u demo verziji nismo primijetili da nam protivnik dobiva bilo kakvu pomoć kod 2-0, 3-0 ili 5-1 za nas. Baš je onako kako bi trebalo biti...