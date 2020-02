Studentica Kaja: Ne bismo mi prepisivali da je manje gradiva

Svi pričaju o korupciji kroz sudske procese ili napise u medijima. Nitko nikad nije uključio mlade u borbu protiv korupcije, a oni su ti koji će za 20-30 godina biti na tim pozicijama i donositi odluke, kaže nam Kaja Pavlinić (23).

Kaja je na posljednjoj godini diplomskog studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva, a iza nje je čitav niz projekata kojima je još od osnovne škola nastojala pomoći i unaprijediti zajednicu. Posebno se ističe ideja antikorupcijskog programa kojeg je počela graditi 2016. godine projektom „Integritas“, a nastavila projektom „Youth for Integrity“ kojima je došla do jako zanimljivih podataka i uspjela podići svijest mladih o korupciji.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- 2016. sam pokrenula Integritas, projekt koji se bavio isključivo akademskim poštenjem, dakle prepisivanje i plagiranje diplomskih, završnih radova... Zatim sam tražila nešto što će zaokružiti priču o korupciji na višoj razini. Htjela sam da fokus bude na cijelom društvu. Tako se rodila ideja o organizacije projekta koji će staviti fokus na korupciju u medijima, zdravstvu, obrazovanju i politici, govori nam mlada liderica.

'Doktor koji prepisuje na fakultetu može ugroziti nečiji život'

Kaja kaže kako cilj Integritasa nije bilo tužakanje onih koji prepisuju već shvatiti što je uzrok prepisivanja. Došli su do zaključka kako je jedan od problema u sustavu preopterećenost gradivom.

- Učenici koji slušaju 16-17 predmeta na neki su način prisiljeni prepisivati. Učenici su svjesni da to nije dobro, ali to i dalje rade. Isto tako shvaćaju da je situacija na fakultetu puno gora. Ako student medicine prepiše na ispitu on može ugroziti život nekoga drugoga. Učenike i studente treba potaknuti na djelovanje, da kažu: „Hej, nemoj prepisivati, pomoći ću ti s tim gradivom!“, objašnjava FER-ovka.

Kaja kaže kako je jako ponosna na mlade koji su sudjelovali u njenim projektima. Kaže kako imaju čvrste stavove i znaju ih dobro argumentirati. Smatra kako je centrallizacija veliki problem u Hrvatskoj pa učenici nisu u istim pozicijama. Zato je Youth for Integrity organizirala u Varaždinu.

Foto: Privatna arhiva



-Primijetila sam da svi pričaju o korupciji, ali na način da je svi portretiraju kroz sudske procese ili napise u medijima, a nitko nikada nije uključio mlade u borbu protiv korupcije, a oni su ti koji će za 20-30 godina biti ti koji će biti na pozicijama i donositi odluke. Budući da je starije generacije ipak teško preodgojiti jer su tijekom cijelog života navikli na jedan uzorak ponašanja pomislila sam da zašto ne bih ustvari odmah prevenirala takvo ponašanje i učila mlade o tome. Mladi često ne znaju što je ustvari korupcija, kaže.



- Mladi su jako kreativni i sposobni, ali ih nikada ne slušamo. Doveli smo predavače iz tih sfera da bi uputili sudionike. Nakon toga doveli smo stručnjaka za korupciju i akademsko poštenje s jednog američkog sveučilišta uz kojeg su mladi kreirali svoje projekte s kojima bi ili proširili informacije o ovome što su naučili ili kako bi oni suzbili korupciju. To se pokazalo jako dobrim i nastale su neke genijalne ideje, govori Kaja uzbuđeno.

Foto: Privatna arhiva

Jedna je ekipa osmislila igru poput Monoplolyija koja bi kroz zanimljiv način educirala djecu o korupciji. Dobili smo ideje za nekoliko platformi kojima bi se širila riječ o korupciji, a dobili smo i cijelu kampanju koja je usmjerena na sprječavanje kupo-prodaje studentskih domova. Rješenja su bila jako kreativna pa ćemo napraviti i malu e-knjižicu sa svim idejama za projekte kako bi se mogli podijeliti s javnosti.

Nemaju svi mladi iste mogućnosti



Kaja za sebe kaže kako ne bježi od toga da je kroz život bila privilegirana samim time što je odrastala u urbanoj sredini, ali kaže da su odgoj i rad i trud imali veliku ulogu u njenim dosadašnjim postignućima.

-Odrastala sam u Varaždinu i išla sam u najveću gimnaziju u tom dijelu pa sam već s 15-16 godina imala puno prilika i aktivnosti koje ovise o tome koliko je škola aktivna i razvijena tako da je bilo sreće. Isto tako bilo je jako puno moga rada jer sam odgojena da se uvijek trudim raditi nešto korisno sa svojim vremenom i u mene su usađene vrijednosti doprinosa zajednici, kaže skromna liderica.

- Smatram da su to ujedno i problemi jer nemaju svi mladi te mogućnosti i jako im fali informacija. Svaki put kad radim na nekom projektu meni mladi kažu: 'Pa nisam znao za ovo'. Još uvijek se ne trudimo iskomunicirati sve prilike koje se pružaju mladima i tu mediji imaju važnu ulogu. U zadnje vrijeme imam dojam da se nešto mijenja jer promoviraju priče i projekti mladih, ali još uvijek ima puno prostora za napredak, zaključuje.

Foto: Privatna arhiva



Kaja planira nastaviti s antikorupcijskim programom jer želi da se počne održavati na godišnjoj razini.



-Cilj mi je ustvari iz toga projekta raditi godišnja izdanja da bi nakon par godina mogli formirati alumni zajednicu koja će biti različitih generacija, a mogla bi se boriti protiv korupcije. Generalno, kako bi situacija u društvu bila bolja, moramo početi sami od sebe i nastojati sve što postižemo ostvariti na pošten i transparentan način, bez da pritom naudimo ostalima, poručuje Varaždinka o kojoj ćemo još sigurno čitati.

