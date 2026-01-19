Svemirski biznis na vrhuncu: Uloženo preko 12. mlrd dolara, nebom dominiraju Kina i SAD

Globalna ulaganja u svemirsku tehnologiju poskočila su u 2025. godini na rekordne razine, uz podršku državne potrošnje na obrambene satelitske sustave i ulaganja privatnog sektora u kapacitete za lansiranje, objavila je u ponedjeljak investicijska tvrtka Seraphim Space.

Svemirska infrastruktura sve se više smatra strateškim nacionalnim prioritetom i zemlje se natječu za ulaganja kako bi osigurale geopolitičku prednost, primjećuje Reuters.

Ulaganja u taj sektor dosegnula su rekordne razine u 2025. godini, uz skok ulaganja privatnog sektora za 48 posto, na 12,4 milijarde dolara, uključujući 3,8 milijardi dolara u četvrtom tromjesečju, pokazuju podaci Seraphim Spacea.

Financiranje je nadmašilo prethodnu najvišu razinu, zabilježenu u 2021., i označilo potpuni oporavak sektora od pada u 2022. godini, uz snažniji rast od tržišta rizičnog kapitala u cjelini.

SAD je prošle godine dominirao ulaganjima od 7,3 milijarde dolara, ili oko 60 posto globalnog iznosa, uz podršku izdašne potrošnje na usluge lansiranja i programe povezane s obranom, poput inicijative Pentagona Zlatna kupola. Iznos je bio više nego dvostruko veći nego u 2024.

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je u prosincu izvršnu uredbu kojom se svemir određuje kao ključni prioritet nacionalne sigurnosti i gospodarstva, što će, po očekivanjima investitora, povećati financiranje segmenta svemirske tehnologije.

Ulaganja u Europi uvećana su pak za nekih 25 posto, na otprilike 2,2 milijarde dolara, pokazuje izvješće. Azija se pak zadržala na visokoj razini, uz uloženih otprilike milijarde dolara u Kini u ubrzana domaća lansiranja i proizvodnju satelita.

"Europska svemirska industrija bila je podijeljena duž državnih granica, što rezultira preklapanjem programa, višim troškovima i sporijim odlučivanjem", zaključuju u banci, uz otvoreno pitanje može li EU uistinu konkurirati SAD-u i Kini bez podrške američkog Starlinka ili alternative u vidu pogonskih raketa veće nosivosti i mogućnosti za višekratnu upotrebu.

Godina koja je tek počela bit će ključna za svemirski sektor, zaključuju u banci, uz zamah financiranja potaknut na svjetskoj razini "geopolitičkom dinamikom i kontinuiranom potporom vlada strateškim svemirskim kapacitetima.

Poticaj će biti i integracija umjetne inteligencije u svemirski hardver i u analitiku i moguća SpaceX-ova inicijalna javna ponuda dionica (IPO), navode u Seraphim Spaceu.

„Potencijalni IPO privatne tvrtke SpaceX mogao bi poslužiti kao snažan katalizator, dodatno potvrđujući status svemirske tehnologije kao glavne kategorije imovine i otvarajući jasniji put IPO-ima za sve veću skupinu tvrtki u kasnoj fazi razvoja u segmentu tih tehnologija”, rekao je investicijski analitičar u Seraphim Spaceu Lucas Bishop.