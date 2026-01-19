Obavijesti

Tech

Komentari 0
EUROPA ZAOSTAJE

Svemirski biznis na vrhuncu: Uloženo preko 12. mlrd dolara, nebom dominiraju Kina i SAD

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Svemirski biznis na vrhuncu: Uloženo preko 12. mlrd dolara, nebom dominiraju Kina i SAD
Foto: Joe Skipper

Države i privatni sektor ulažu u satelite i lansiranja, a SAD drži čak 60 posto globalnih investicija

Admiral

Globalna ulaganja u svemirsku tehnologiju poskočila su u 2025. godini na rekordne razine, uz podršku državne potrošnje na obrambene satelitske sustave i ulaganja privatnog sektora u kapacitete za lansiranje, objavila je u ponedjeljak investicijska tvrtka Seraphim Space.

Svemirska infrastruktura sve se više smatra strateškim nacionalnim prioritetom i zemlje se natječu za ulaganja kako bi osigurale geopolitičku prednost, primjećuje Reuters.

ZANIMLJIVO Mars nekoć nije bio crven: 'Ovo je najveći dokaz koji imamo!'
Mars nekoć nije bio crven: 'Ovo je najveći dokaz koji imamo!'

Ulaganja u taj sektor dosegnula su rekordne razine u 2025. godini, uz skok ulaganja privatnog sektora za 48 posto, na 12,4 milijarde dolara, uključujući 3,8 milijardi dolara u četvrtom tromjesečju, pokazuju podaci Seraphim Spacea.

Financiranje je nadmašilo prethodnu najvišu razinu, zabilježenu u 2021., i označilo potpuni oporavak sektora od pada u 2022. godini, uz snažniji rast od tržišta rizičnog kapitala u cjelini.

VELIKE MISIJE Svemir u 2026.: 'Artemis II je dobra proba, svi će gledati put astronauta oko Mjeseca'
Svemir u 2026.: 'Artemis II je dobra proba, svi će gledati put astronauta oko Mjeseca'

SAD je prošle godine dominirao ulaganjima od 7,3 milijarde dolara, ili oko 60 posto globalnog iznosa, uz podršku izdašne potrošnje na usluge lansiranja i programe povezane s obranom, poput inicijative Pentagona Zlatna kupola. Iznos je bio više nego dvostruko veći nego u 2024. 

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je u prosincu izvršnu uredbu kojom se svemir određuje kao ključni prioritet nacionalne sigurnosti i gospodarstva, što će, po očekivanjima investitora, povećati financiranje segmenta svemirske tehnologije.

ŠTO SVE ŠALJEMO U SVEMIR FOTO Evo koji sve roboti idu u svemir 2026. godine: Mjesec je krcat, a stižu i novi ‘roj’ roveri
FOTO Evo koji sve roboti idu u svemir 2026. godine: Mjesec je krcat, a stižu i novi ‘roj’ roveri

Ulaganja u Europi uvećana su pak za nekih 25 posto, na otprilike 2,2 milijarde dolara, pokazuje izvješće. Azija se pak zadržala na visokoj razini, uz uloženih otprilike milijarde dolara u Kini u ubrzana domaća lansiranja i proizvodnju satelita.

"Europska svemirska industrija bila je podijeljena duž državnih granica, što rezultira preklapanjem programa, višim troškovima i sporijim odlučivanjem", zaključuju u banci, uz otvoreno pitanje može li EU uistinu konkurirati SAD-u i Kini bez podrške američkog Starlinka ili alternative u vidu pogonskih raketa veće nosivosti i mogućnosti za višekratnu upotrebu.

SVEMIRSKA EVAKUACIJA UŽIVO NASA vraća astronaute sa svemirske postaje zbog bolesti
UŽIVO NASA vraća astronaute sa svemirske postaje zbog bolesti

Godina koja je tek počela bit će ključna za svemirski sektor, zaključuju u banci, uz zamah financiranja potaknut na svjetskoj razini "geopolitičkom dinamikom i kontinuiranom potporom vlada strateškim svemirskim kapacitetima.

Poticaj će biti i integracija umjetne inteligencije u svemirski hardver i u analitiku i moguća SpaceX-ova inicijalna javna ponuda dionica (IPO), navode u Seraphim Spaceu.

NA TRAGU SENZACIJE Interakcija "čestica duhova" s tamnom tvari mogla bi riješiti golemu kozmičku misteriju
Interakcija "čestica duhova" s tamnom tvari mogla bi riješiti golemu kozmičku misteriju

„Potencijalni IPO privatne tvrtke SpaceX mogao bi poslužiti kao snažan katalizator, dodatno potvrđujući status svemirske tehnologije kao glavne kategorije imovine i otvarajući jasniji put IPO-ima za sve veću skupinu tvrtki u kasnoj fazi razvoja u segmentu tih tehnologija”, rekao je investicijski analitičar u Seraphim Spaceu Lucas Bishop.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Astronomi ulovili eksploziju na Suncu: 'Ako bude vedro, u RH ćemo vidjeti polarnu svjetlost'
ČEKA SE NOĆ

Astronomi ulovili eksploziju na Suncu: 'Ako bude vedro, u RH ćemo vidjeti polarnu svjetlost'

Britanski meteorološki ured izdao je upozorenje na geomagnetsku oluju. Upozorili su da bi ovaj nadolazeći CME mogao izazvati jake (G3) olujne uvjete s mogućnošću teških (G4) razina
Pogledajte Youtube video od 140 godina: Evo o čemu je riječ
JE LI MOGUĆE?

Pogledajte Youtube video od 140 godina: Evo o čemu je riječ

Na YouTubeu se pojavio video koji na prvi pogled izgleda kao da traje oko 140 godina, pa je internet odmah krenuo s memovima i teorijama.
TikTok u GTA 6? Glasina kaže da stiže feed za ‘doomscrollanje’.
NOVI GTA LEAK

TikTok u GTA 6? Glasina kaže da stiže feed za ‘doomscrollanje’.

Na mrežama se širi nova glasina da će GTA 6 imati TikTok sličan feed u igri, do te mjere da ćete moći ‘doomscrollati’ kao u stvarnosti. Dokaza zasad nema, ali ideja se uklapa u Rockstarovu satiru i ranije tragove o novim ‘appovima’ u GTA svijetu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026