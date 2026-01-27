Teams će vas moći 'cinkati' šefu: Moći će vidjeti jeste li u uredu

Microsoft je na Microsoft 365 Roadmapu naveo novu Teams značajku pod nazivom ‘Automatically update your work location via your organization’s Wi Fi’. Ideja je da Teams sam postavi radnu lokaciju kad računalo prepozna da ste spojeni na uredsku mrežu, kako korisnici više ne bi morali ručno mijenjati ‘radim iz ureda’ ili ‘radim od doma’.

Iako tako možda zvuči, ovo nije priča o GPS praćenju po gradu, ni špijuniranju gdje ste u svako doba dana i vikendom, nego o tome jeste li na Wi Fi mreži organizacije (i po postavkama i signalima koje IT postavi). U Microsoftovoj adminskoj poruci piše da je značajka ‘opt in’, traži konfiguraciju administratora i poštuje radno vrijeme te na kraju dana može očistiti lokaciju.

Što to znači u praksi? Ako firma koristi Microsoft Places, rezervaciju stolova ili želi lakše koordinirati tko je gdje u uredu, ovakva automatika može biti korisna. No isto tako, lako je razumjeti zašto je tema osjetljiva: šefu ili kolegama može postati jasnije tko je fizički u uredu, čak i ako to inače ne biste posebno naglašavali. Windows Central navodi da je rollout odgađan i da se trenutno spominje sredina ožujka 2026.

Ako radite u firmi koja koristi Teams, morate znati da bez odluke IT admina značajka se ne bi trebala sama uključiti. A, čak i kad je admin uključi, korisnik u pravilu mora pristati (opt in). Konkretne postavke i vidljivost mogu ovisiti o tome kako je organizacija složila Microsoft Places i Teams ‘work location’ pravila.